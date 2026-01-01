Las tendencias que determinarán la IA y la tecnología en 2026

Un año en tecnología puede parecer una década en cualquier otro lugar.

Pensemos en ello: hace un año, estábamos hablando de cómo ChatGPT no podía contar el número de “r” en “strawberry”. Los modelos de razonamiento de los laboratorios fronterizos chinos (como DeepSeek-R1) no habían conquistado el mundo, y tampoco los agentes de razonamiento de código abierto.

El agente de programación dedicado de Claude aún no existía. Granite 3.0 de IBM acababa de llegar. Y la conversación con los agentes apenas comenzaba: MCP acababa de ganar terreno en la primavera, con un notable respaldo de Sam Altman.

Mientras tanto, en el mundo de la infraestructura, los chips y los recursos computacionales se estaban volviendo escasos, dando a los nuevos territorios un beneficio competitivo.

En las últimas semanas, IBM Think habló con una docena de expertos en tecnología (investigadores, fundadores y líderes de IBM y otros) para obtener sus insights sobre qué esperar en el próximo año. Cada uno compartió una creencia común para el próximo año: el ritmo de la innovación no se desacelerará en 2026.

“Es un momento muy increíble”, dijo Peter Staar, miembro principal del personal de investigación del Laboratorio de IBM Research en Zúrich, a IBM Think en una entrevista. “Y solo se está acelerando”.

Las nuevas capacidades agénticas darán paso a nuevas posibilidades tanto para las empresas como para los particulares. “Realmente veo los paralelismos de la producción musical al estilo Rick Rubin con la creación de IA”, dijo Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM, a IBM Think. “No lo limito a la programación. Creo que todos nos convertiremos en compositores de IA, ya sea un especialista en marketing, un programador o un PM”.

Muchos creen que la eficiencia será la nueva frontera. “Las GPU seguirán siendo las reinas, pero los aceleradores basados en ASIC, los diseños de chiplet, la inferencia analógica e incluso los optimizadores asistidos por computación cuántica madurarán”, señaló Kaoutar El Maghraoui, un científico de investigación principal de IBM, durante el episodio de esta semana de Mixture of Experts. “Tal vez surja una nueva clase de chips para cargas de trabajo agénticas”.

Después de mucho escepticismo sobre el retorno de la inversión (ROI) de la IA, las capacidades de la IA abrirán nuevas formas de hacer negocios en la empresa. Y los modelos y agentes de razonamiento de código abierto seguirán superando los límites para conquistar la IA empresarial.

Al mismo tiempo, la confianza y la seguridad se convertirán en prioridades clave, ya que muchas empresas se centrarán cada vez más en la soberanía de la IA.

Eso es solo el comienzo de lo que está por venir en el ámbito de la tecnología empresarial en los próximos días. Siga leyendo para conocer 18 predicciones de expertos a tener en cuenta en 2026.