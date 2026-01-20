Tendencias de observabilidad 2026

Las herramientas de observabilidad basadas en IA pueden automatizar la toma de decisiones a partir de los datos de telemetría que recopilan, integrar la visualización de datos en paneles mediante IA generativa y optimizar los flujos de trabajo con la información obtenida a través del machine learning. La nueva capa de complejidad que introduce la IA requerirá vigilancia cuando se trata de monitorear costos, romper silos y garantizar la compatibilidad y funcionalidad en una pila completa de sistemas distribuidos.

Por lo tanto, tres tendencias cruciales en el panorama de observabilidad de 2026 serán:

Las plataformas de observabilidad se vuelven más inteligentes para mantenerse al día con la IA

Uso de la observabilidad como parte de una estrategia general de gestión de costos La creciente adopción de estándares de observabilidad abierta

Hacer que las plataformas de observabilidad sean más inteligentes será vital a medida que más sistemas se integren y dependan de la TI impulsada por IA. La inteligencia de observabilidad requiere un mayor uso de herramientas de observabilidad impulsadas por IA, esencialmente, usar la IA para observar la IA.

Cuando se trata de gestionar los costos, desplegar eficazmente herramientas de observabilidad en un entorno nativo de la nube requiere prestar especial atención a los precios y la compatibilidad. Una mejor forecasting y planificación de la capacidad y un enfoque en objetivos de nivel de servicio pueden ayudar a mantener el gasto bajo control y evitar el vendor lock-in (dependencia de proveedores).

La estandarización de la observabilidad es necesaria a medida que los estándares y herramientas de telemetría de código abierto, como OpenTelemetry (OTel), Prometheus y Grafana, se adaptan al uso de la IA generativa en sus cargas de trabajo. El uso de un estándar común puede permitir a las organizaciones integrar los datos de observabilidad producidos por las herramientas de IA generativa, los modelos de machine learning y los agentes de IA con el resto de su pila, proporcionando una visión más completa del rendimiento y las métricas del sistema.

Otras tendencias clave en la observabilidad incluyen la observabilidad como código, una práctica de DevOps en la que las configuraciones de observabilidad se administran como código, y un mayor enfoque en la observabilidad para funciones críticas del negocio a medida que las organizaciones buscan gestionar mejor un número creciente de alertas de observabilidad.