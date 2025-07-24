Helm, el administrador de paquetes de Kubernetes más popular del mercado, funciona esencialmente como una tienda de aplicaciones para aplicaciones de Kubernetes, gestionando e instalando aplicaciones preempaquetadas con facilidad. Según encuestas recientes de CNCF, Helm lidera como el administrador de paquetes de Kubernetes preferido, con una adopción del 75 % entre las organizaciones que ejecutan Kubernetes.2

Helm empaqueta aplicaciones en "gráficos de Helm", que son colecciones de recursos de Kubernetes preconfigurados que los equipos pueden instalar, actualizar y gestionar como una sola unidad. Cada gráfico incluye archivos de configuración (como chart.yaml) y utiliza plantillas de Go para habilitar la configuración dinámica basada en valores de entrada.

La ventaja de Helm radica en su motor de plantillas y capacidades de gestión de paquetes. En lugar de mantener varias versiones de configuraciones similares, Helm permite a los equipos crear gráficos con marcadores de posición y utilizar archivos de valores separados (como valores.yaml) para rellenar esos marcadores de posición durante el despliegue. Los equipos pueden usar la plantilla de helm para obtener una vista previa de la configuración final renderizada antes de aplicarla al clúster de Kubernetes.

Más allá de las plantillas, Helm proporciona funciones integrales de gestión del ciclo de vida, incluida la capacidad de revertir despliegues, gestionar versiones y realizar un seguimiento del historial de despliegue. Estas capacidades hacen que Helm sea valioso para las organizaciones que gestionan carteras de aplicaciones complejas donde las funciones de orquestación y reversión son cruciales.

Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico puede usar un gráfico para su tienda en línea, pero personalizarlo para diferentes entornos, menos servidores para pruebas, más servidores para producción, sin crear archivos de configuración separados.

Para desplegar estos gráficos, los equipos utilizan helm install, que aplica automáticamente todos los recursos al clúster de Kubernetes de destino a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Kubernetes. Helm maneja el control de versiones y la administración de dependencias automáticamente, lo que garantiza despliegues consistentes y confiables