Cuando se trata de administrar y desplegar aplicaciones de Kubernetes, dos herramientas se destacan constantemente: Kustomize y Helm. Ambos simplifican la complejidad de los despliegues de Kubernetes, pero adoptan enfoques fundamentalmente diferentes para resolver el mismo desafío.
Helm es un gestor de paquetes para Kubernetes que agrupa todo lo necesario para una aplicación en un único paquete reutilizable llamado diagrama de Helm. Kustomize, una herramienta nativa de Kubernetes, adopta un enfoque declarativo mediante el uso de parches y superposiciones para modificar las configuraciones base que requieren el uso de lenguajes de plantillas.
La elección entre estas herramientas no es solo una preferencia técnica, sino que afecta directamente la productividad del equipo de desarrollo, los costos operativos y la capacidad de escalar aplicaciones a escala de manera confiable. Muchas organizaciones descubren un valor significativo en el uso conjunto de ambas herramientas, pero comprender cuándo y por qué elegir cada enfoque es esencial para crear una estrategia de despliegue y gestión de Kubernetes eficaz y escalable.
Antes de explorar Kustomize y Helm, es útil comprender la contenerización, que es la basede las aplicaciones modernas nativas de la nube.
La contenerización empaqueta aplicaciones con todo lo necesario para ejecutarse (código, bibliotecas y configuración) en unidades ligeras y portátiles llamadas contenedores, que normalmente se ejecutan en sistemas basados en Linux. Este proceso permite que el software se ejecute de manera coherente en varios entornos, desde computadoras portátiles de desarrolladores hasta infraestructura de producción en la nube.
Kubernetes, también conocido como k8s o kube, orquesta contenedores (normalmente basados en Docker) a escala automatizando el despliegue, el escalado y la gestión de recursos en clústeres de máquinas.
Según una encuesta de 2024 de Cloud Native Computing Foundation (CNCF), la adopción nativa de la nube alcanzó un máximo histórico del 89 % entre las organizaciones encuestadas, y el 93 % de las organizaciones están utilizando, probando o evaluando Kubernetes.1
A medida que las organizaciones se mueven de aplicaciones simples a arquitecturas complejas y multiservicio, los archivos de configuración necesarios para gestionar los despliegues de Kubernetes se vuelven cada vez más complejos. Una aplicación empresarial típica puede requerir docenas de archivos de configuración, cada uno de los cuales necesita personalización para diferentes entornos: desarrollo, ensayo y producción.
Esta complejidad crea varios desafíos comerciales:
Tanto Kustomize como Helm fueron creados para abordar estos retos, pero adoptan enfoques claramente diferentes. Helm entró en el mercado por primera vez cuando Deis (posteriormente adquirida por Microsoft) lo presentó como una de las primeras herramientas diseñadas para simplificar la gestión de aplicaciones Kubernetes. El proyecto ganó aún más credibilidad cuando Deis lo donó a la CNCF en 2018, y alcanzó el estatus de graduación completa de la CNCF en 2020.
Mientras tanto, Kubernetes tomó un camino diferente al integrar Kustomize directamente en la interfaz de línea de comandos (CLI) de kubectl con el lanzamiento de Kubernetes 1.14 en 2019.
Kustomize emplea un enfoque de gestión de configuración declarativa. En lugar de realizar scripts sobre cómo lograr un estado específico, DevOps y otros equipos describen cómo quieren que sea su configuración final.
La herramienta emplea una metodología de “base y superposición”. Los equipos mantienen una configuración base estándar que captura las características principales de su aplicación. Luego, para cada entorno o variante, crean superposiciones que especifican solo las diferencias necesarias para ese contexto específico.
Considere una configuración base que defina una aplicación web con requisitos de recursos estándar y una configuración de red básica. Una superposición de desarrollo podría reducir los límites de recursos y las réplicas para ahorrar costos, mientras que una superposición de producción podría aumentar la configuración de seguridad y agregar componentes de monitoreo. Kustomize fusiona estas configuraciones para producir los manifiestos de Kubernetes de despliegue final (archivosYAML o JSON) que describen el estado deseado de los recursos de Kubernetes.
Kustomize funciona directamente con archivos de manifiesto YAML nativos (como despliegue.yaml) que contienen campos estándar de Kubernetes como apiVersion. Este enfoque elimina la necesidad de un lenguaje de plantillas, lo que facilita que los equipos lo adopten sin aprender más sintaxis de programación más allá de las configuraciones estándar de Kustomize YAML. Como resultado, los equipos pueden implementar rápidamente una gestión de configuración sofisticada mientras trabajan con la sintaxis familiar de Kubernetes YAML que ya conocen.
Helm, el administrador de paquetes de Kubernetes más popular del mercado, funciona esencialmente como una tienda de aplicaciones para aplicaciones de Kubernetes, gestionando e instalando aplicaciones preempaquetadas con facilidad. Según encuestas recientes de CNCF, Helm lidera como el administrador de paquetes de Kubernetes preferido, con una adopción del 75 % entre las organizaciones que ejecutan Kubernetes.2
Helm empaqueta aplicaciones en "gráficos de Helm", que son colecciones de recursos de Kubernetes preconfigurados que los equipos pueden instalar, actualizar y gestionar como una sola unidad. Cada gráfico incluye archivos de configuración (como chart.yaml) y utiliza plantillas de Go para habilitar la configuración dinámica basada en valores de entrada.
La ventaja de Helm radica en su motor de plantillas y capacidades de gestión de paquetes. En lugar de mantener varias versiones de configuraciones similares, Helm permite a los equipos crear gráficos con marcadores de posición y utilizar archivos de valores separados (como valores.yaml) para rellenar esos marcadores de posición durante el despliegue. Los equipos pueden usar la plantilla de helm para obtener una vista previa de la configuración final renderizada antes de aplicarla al clúster de Kubernetes.
Más allá de las plantillas, Helm proporciona funciones integrales de gestión del ciclo de vida, incluida la capacidad de revertir despliegues, gestionar versiones y realizar un seguimiento del historial de despliegue. Estas capacidades hacen que Helm sea valioso para las organizaciones que gestionan carteras de aplicaciones complejas donde las funciones de orquestación y reversión son cruciales.
Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico puede usar un gráfico para su tienda en línea, pero personalizarlo para diferentes entornos, menos servidores para pruebas, más servidores para producción, sin crear archivos de configuración separados.
Para desplegar estos gráficos, los equipos utilizan helm install, que aplica automáticamente todos los recursos al clúster de Kubernetes de destino a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Kubernetes. Helm maneja el control de versiones y la administración de dependencias automáticamente, lo que garantiza despliegues consistentes y confiables
La elección entre Kustomize y Helm depende de los desafíos específicos de despliegue y los objetivos comerciales. Las organizaciones que personalizan la misma aplicación para diferentes entornos suelen obtener más beneficio de Kustomize. Aquellos que gestionan múltiples aplicaciones o requieren controles de despliegue sofisticados encuentran que Helm es más adecuado.
La siguiente sección explica con más detalle cuándo es mejor emplear cada solución.
La mayoría de las organizaciones necesitan desplegar la misma aplicación en entornos de desarrollo, ensayo y producción con diferencias sutiles pero significativas. Kustomize sobresale en este escenario al permitir que los equipos mantengan una única fuente de verdad mientras aplican modificaciones específicas del entorno.
Los entornos de desarrollo pueden requerir límites de recursos reducidos para ahorrar costos, mientras que los entornos de producción requieren configuraciones de seguridad mejoradas, diferentes ConfigMaps y componentes de monitoreo. Kustomize permite a las organizaciones definir estas diferencias sin duplicar archivos de configuración completos.
Las diferentes situaciones de despliegue a menudo requieren diferentes políticas de seguridad o medidas de cumplimiento. Kustomize permite a los equipos superponer estos requisitos en configuraciones base sin crear conjuntos de configuración completamente separados. Esta capacidad resulta valiosa para las organizaciones que operan en múltiples regiones o industrias con diferentes requisitos normativos.
Al implementar cambios de configuración en grandes carteras de aplicaciones, Kustomize permite a los equipos realizar modificaciones incrementales sin interrumpir toda la estructura de configuración. Este enfoque reduce el riesgo y facilita la identificación y arreglo de problemas como configuraciones incorrectas o fallas de despliegue.
Una de las principales ventajas de Helm es sus capacidades de empaquetado, que benefician particularmente a las organizaciones que construyen plataformas o buscan estandarizar los despliegues de aplicación en todos los equipos.
Los equipos pueden crear gráficos reutilizables que capturen las mejores prácticas y los estándares organizacionales, y luego distribuirlos en toda la empresa.
Las aplicaciones que requieren una orquestación de despliegue sofisticada, como despliegues de varios pasos, gestión de dependencias y capacidades de reversión, se adaptan bien a las características de gestión de versiones de Helm. Si algo sale mal, Helm puede volver instantáneamente a la versión anterior, lo que reduce el impacto en los usuarios.
Al integrar aplicaciones populares de código abierto o soluciones de proveedores, el amplio repositorio de gráficos de Helm (chart repo) proporciona paquetes prediseñados que pueden reducir significativamente el tiempo de implementación.
En lugar de crear configuraciones desde cero, los equipos pueden aprovechar los gráficos mantenidos por la comunidad para bases de datos , monitorear la integración continua del sistema o las canalizaciones de entrega continua (CI/CD) y otros componentes estándar de la infraestructura de TI.
Las plataformasSaaS a menudo utilizan Helm para gestionar despliegues de aplicaciones específicos del cliente, desplegando la misma aplicación varias veces con diferentes configuraciones en espacios de nombres separados. Este enfoque proporciona el aislamiento y la personalización necesarios para las arquitecturas multiinquilino.
Kustomize ofrece varios beneficios para la administración de configuración de Kubernetes, que incluyen:
En comparación con Helm, Kustomize funciona con archivos YAML nativos de Kubernetes, lo que permite a los equipos adoptarlo más rápidamente. Esta característica se traduce en una incorporación más rápida y menores costos de capacitación para las organizaciones.
Cada cambio realizado a través de Kustomize es explícito y rastreable. Esta transparencia resulta crucial para las organizaciones con estrictos requerimientos de auditoría, problemas de configuración de depuración o aquellas empresas que buscan comprender exactamente cómo se configuran sus aplicaciones.
Kustomize está integrado en la herramienta de línea de comandos kubectl, lo que significa que las organizaciones pueden usar el comando kubectl apply sin necesidad de instalar o mantener otro software. Esta característica reduce la complejidad operacional y los posibles puntos de falla.
Dado que Kustomize funciona con archivos YAML sin formato, los equipos pueden realizar un seguimiento de todos los cambios de configuración a través de sistemas de control de versiones estándar como Git y GitHub, lo que permite una mejor colaboración y flujos de trabajo de gestión de cambios .
Las organizaciones eligen Helm por beneficios como estos.
La gestión de versiones integrada de Helm proporciona seguimiento de despliegue, capacidades de reversión y orquestación de actualizaciones. Si una actualización falla o causa problemas, los equipos pueden volver instantáneamente a la versión de trabajo anterior con un solo comando.
Las organizaciones pueden crear gráficos estandarizados que incluyan las mejores prácticas y políticas organizacionales, y luego reutilizarlos en múltiples aplicaciones y equipos. Este enfoque garantiza la consistencia al tiempo que reduce el tiempo de desarrollo.
Helm puede gestionar dependencias complejas de aplicaciones, instalando y configurando automáticamente los componentes necesarios en el orden correcto. Esta capacidad se vuelve valiosa para aplicaciones con múltiples servicios interconectados, como arquitecturas de microservicios o aplicaciones web multinivel.
En lugar de ver Kustomize y Helm como soluciones competitivas, muchas organizaciones encuentran un valor significativo en el uso de ambas herramientas juntas. Este enfoque híbrido emplea las fortalezas de cada herramienta al tiempo que mitiga sus limitaciones.
Estos son algunos casos de uso populares:
Un patrón típico de uso conjunto implica la implementación de Helm para el empaquetado y despliegue inicial de la aplicación, seguido del uso de Kustomize para aplicar personalizaciones específicas del entorno. Este enfoque ofrece los beneficios de la gestión de paquetes y las capacidades de lanzamiento de Helm, al tiempo que mantiene la sencillez y la transparencia de Kustomize para la gestión continua de la configuración.
Por ejemplo, una organización podría usar un gráfico de Helm para desplegar una aplicación de microservicios con todas sus dependencias. El siguiente paso es usar superposiciones de Kustomize para agregar políticas de seguridad para producción o configurar diferentes reglas de entrada de Kubernetes para la preparación.
Las organizaciones suelen utilizar Helm para desplegar aplicaciones de terceros desde su extenso repositorio de gráficos, mientras que utilizan Kustomize para aplicaciones personalizadas en las que desean un control más directo sobre la gestión de la configuración.
Esta combinación permite a los equipos emplear gráficos mantenidos por la comunidad para herramientas populares -como sistemas de monitorización o colas de mensajes- al tiempo que mantienen un control total sobre sus aplicaciones propietarias.
En organizaciones grandes con múltiples equipos de desarrollo, los equipos de plataforma a menudo crean gráficos Helm estandarizados que contienen las mejores prácticas organizacionales y los requisitos de cumplimiento. Estos gráficos funcionan junto con herramientas de infraestructura como código (IaC) como Terraform para gestionar el pipeline de despliegue completo.
Luego, los equipos de desarrollo individuales emplean Kustomize para personalizar estos gráficos para sus aplicaciones y entornos específicos sin modificar los gráficos base. Este enfoque crea una separación limpia que se integra perfectamente con herramientas de GitOps como ArgoCD para flujos de trabajo de despliegue automatizados.
La gestión eficaz de la configuración de Kubernetes requiere una estrategia flexible que se adapte a las necesidades cambiantes de las aplicaciones.
Comprender las diferencias entre Helm y Kustomize, y saber cómo integrarlas de forma eficaz, ayuda a reducir la complejidad y a mantener la coherencia. Esta combinación estratégica conduce, en última instancia, a entornos de Kubernetes más escalables y fáciles de mantener.
