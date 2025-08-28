관측 가능성은 복잡한 시스템의 외부 아웃풋, 특히 원격 측정에 대한 이해만으로 시스템의 내부 상태나 조건을 파악할 수 있는 능력을 의미합니다.

관찰 가능한 시스템에서 IT 팀은 시스템 성능을 더 쉽게 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 예를 들어 조직의 애플리케이션, 온프레미스 데이터 센터, 클라우드 환경 등 기술 스택 전반에서 데이터의 흐름과 병목 현상이 생길 수 있는 위치를 정확하게 파악합니다. 이렇게 인사이트를 얻으면 문제를 더 빠르게 파악해서 해결하고, 전반적으로 더 강력하고 탄력적인 시스템을 만들 수 있습니다.

관측 가능성의 핵심은 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하는 것입니다. 그러나 사전 정의된 지표와 사후 대응적인 문제 해결에 중점을 둔 기존의 모니터링 방식과 달리, 관측 가능성은 사전 예방적 접근 방식을 취합니다.

관측 가능성 툴은 광범위한 데이터 소스의 데이터 수집에 의존하여 심층 분석을 수행하고 문제 해결을 가속화합니다. 다양한 네트워크 구성 요소(컨테이너, 파드, 마이크로서비스 등)에서 원격 측정 및 기타 데이터를 수집하여 개발 팀이 구성 요소의 상태와 성능, 이 구성 요소가 속한 더 큰 시스템의 상태를 전체적으로 볼 수 있게 합니다.

원격 측정은 관측 가능성의 '세 가지 핵심 요소'인 로그, 지표, 추적으로 구성됩니다.

로그는 네트워크와 소프트웨어 시스템 안에서 일어나는 일에 대해 발생 상황과 시기, 네트워크 내 위치 등을 상세하게 기록한 정보입니다.

지표는 시스템 성능과 리소스 사용량을 수치로 평가한 것입니다. 지연 시간, 패킷 손실, 대역폭 가용성, 디바이스 CPU 사용량 등 특정 데이터 유형과 핵심 성능 지표(KPI)를 캡처하여 시스템 상황에 대한 높은 수준의 개요를 제공합니다.

추적: 네트워크를 통한 모든 사용자 요청의 여정에 대한 엔드투엔드 기록입니다. 추적은 여러 장치와 복잡한 시스템을 통과하는 데이터 패킷의 경로와 동작에 대한 인사이트를 제공한다는 점에서 분산 환경을 이해하는 데 필수적입니다.

모니터링 툴과 달리 관측 가능성 플랫폼은 원격 측정을 선제적 방식으로 사용합니다. DevOps 팀과 사이트 안정성 엔지니어(SRE)는 관측 가능성 도구를 사용하여 원격 측정의 상관 관계를 실시간으로 파악하고, 시스템 상태를 맥락과 함께 완전하게 바라봅니다. 그래서 시스템의 각 요소와 이들의 관련성을 더 잘 이해할 수 있습니다.

종속성을 포함한 IT 환경에 대한 포괄적인 뷰를 제공함으로써, 관측 가능성 솔루션은 팀에게 시스템 이벤트의 '무엇', '어디서', '왜'와 해당 이벤트가 전체 환경의 성능에 미칠 수 있는 영향을 보여줄 수 있습니다. 또한 시스템에서 나타날 수 있는 새로운 원격 분석 소스(예: 소프트웨어 애플리케이션에 대한 새로운 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 자동으로 검색할 수도 있습니다.

소프트웨어 엔지니어와 DevOps 팀이 애플리케이션 계측, 디버깅 프로세스 및 문제 해결을 구현하는 방식은 원격 측정 및 데이터 상관관계 기능에 따라 결정되는 경우가 많습니다. 이러한 도구를 사용하면 IT 팀이 문제를 커지기 전에 감지하고 해결할 수 있어서 연결이 원활해지고, 가동 중지 시간이 최소화되며, 사용자 경험이 최적화됩니다.

게다가 개발자가 향후 관측 가능성 관행에 통합할 수 있는 피드백까지 제공해서 관측 가능성 엔지니어링에 필수적인 요소이기도 합니다.