대화형 음성 응답(IVR)이란 무엇인가요?

대화형 음성 응답 시스템이 발신자가 요청하는 정보를 검색할 수 없는 경우 프로그래밍된 메뉴 옵션은 통화 라우팅 지원을 제공하여 발신자가 적절한 담당자에게 도움을 받을 수 있도록 연결해 줄 수 있습니다. IVR 소프트웨어는 컴퓨터와 전화 통신 기술을 통합함으로써 통화 흐름을 개선하고 대기 시간을 줄여 전반적인 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

1990년대에 IVR 기술을 가장 유명하고 성공적으로 활용한 기업 중 하나가 바로 Moviefone입니다. 당시에는 인터넷 접근성이 지금처럼 높지 않았기 때문에 영화 관람객은 전화를 걸어 우편번호를 알려주면 가까운 영화관 목록과 영화 상영 시간을 알 수 있었습니다. Moviefone은 과거의 제품이지만 이 기본 기술은 주로 콜 센터 내에서 고객 지원을 제공하고 고객 서비스 담당자의 통화량을 줄이기 위해 여전히 활용되고 있습니다.

오늘날에도 IVR 소프트웨어는 계속 진화하고 있습니다. 자연어 처리 기술의 발전으로 발신자가 전화기에서 컴퓨터와 상호 작용할 수 있는 방법의 범위가 확장되었습니다. 터치톤 시스템을 사용하는 대신 고급 IVR 소프트웨어를 사용하면 발신자가 전화로 자신의 요구 사항을 말로 표현할 수 있습니다. 그러면 음성 인식을 통해 IVR 시스템이 실시간으로 고객의 문의를 이해하고 답변할 수 있습니다.

IVR 시스템은 고객이 고객 지원팀의 도움 없이 필요한 정보에 직접 접근할 수 있는 셀프 서비스 옵션을 제공하여 고객 경험을 개선합니다. 또한 컨택 센터의 통화량을 줄여 기업의 대기 시간과 운영 비용을 절감합니다.