고객 관리란 무엇인가요?

고객 관리와 고객 서비스는 함께 긍정적인 고객 경험, 즉 고객이 회사와 상호작용할 때 느끼는 전반적인 인상을 만드는 데 도움이 됩니다. 두 가지 모두 중요하지만 구현 방식에는 미묘한 차이가 있습니다.

고품질 고객 관리는 사전 예방적이며, 고객 여정 전반에 걸쳐 나타나는 요구 사항을 예측합니다. 이를 통해 고객은 더 많은 지원을 받는다고 느낄 수 있습니다. 이는 결과적으로 고객과 회사 사이에 정서적 유대감을 형성하는 데 도움이 됩니다. 반면 고객 서비스는 사후 대응적입니다. 고객 서비스의 경우, 주로 FAQ를 통해 셀프 서비스 방식으로 또는 고객 관리 팀에 문의하도록 하여 고객의 문제 해결을 돕거나 구매 전 질문에 답변합니다.

기업이 고객 관리를 소홀히 하면 고객 서비스 경험에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 웹사이트 챗봇이 제품에 대한 주요 정보를 제공할 수 없는 경우, 고객은 불만을 품고 고객 서비스 상담원에게 도움을 요청할 가능성이 높습니다. 이로 인해 지원 팀은 문제를 신속하게 해결하고 부정적인 경험의 영향을 완화해야 하는 더 큰 부담을 갖게 됩니다.

고객 만족도를 높이려면 담당자는 고객과의 상호작용을 최대한 줄이면서 고객의 요구 사항을 신속하게 해결해야 합니다. Forrester에 따르면(ibm.com 외부 링크), 전 세계 비즈니스 및 기술 전문가의 75%가 고객 경험을 비즈니스의 최우선 과제로 꼽았습니다. Forrester는 기업들이 직면한 장애물은 고객 참여와 브랜드 충성도를 높일 방법을 찾는 것이라고 말합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 기업은 몇 가지 고객 경험 트렌드를 도입할 수 있습니다.

주요 차별화 요소는 고객 관리가 고객과의 정서적 연결에 중점을 두기 때문에 고객 서비스보다 정량화하기 어렵다는 것입니다. Qualtrics(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 우수한 고객 서비스를 제공하는 것은 ROI를 높이고, 고객 충성도를 높이며, 고객의 추천을 받을 수 있기 때문에 중요하다고 합니다. 예를 들어, Deloitte는 고객 중심적인 브랜드가 고객 경험을 소홀히 한 브랜드에 비해 수익성이 60% 더 높다는 사실을 발견했습니다.

고객 관리는 정량적 데이터 대신 사용 사례를 통해 더 잘 표현할 수 있습니다. 예를 들어, Apple은 Ritz-Carlton에서 채택한 '서비스 단계' 접근 방식을 통해 고객 관리를 하는 것으로 유명합니다. 이러한 매장 경험은 기본적으로 직원들이 따뜻하고 친절한 태도와 함께 고객의 고충을 이해하고, 고객의 말에 귀 기울이며, 해결책을 제시하도록 교육받은 긍정적인 고객 경험을 제공합니다. 또한 Apple은 자체 매장을 '타운 스퀘어(ibm.com 외부에 링크 있음)'로 브랜드화하여 Apple의 최고가 모이는 중심지이자 포용성을 촉진하는 열린 포럼이라는 개념을 강조하기로 했습니다. 이러한 노력은 정서적 유대감 형성을 통해 고객 충성도와 고객 유지율을 높일 수 있습니다. 또한 회사는 전체 고객 여정과 페르소나의 요구 사항을 고려하여 우수한 고객 경험 전략을 강조합니다.