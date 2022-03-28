디지털 채널과 새로운 커뮤니케이션 기술의 성장으로 기업은 고객 지원에 대한 옴니채널 접근 방식을 채택할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 콜 센터, 웹 채팅, SMS, 메시징, 이메일 및 소셜 미디어와 같은 여러 채널에서 상호 작용을 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 지원을 위한 대화는 Twitter에서 시작하여 문자 메시지로 이어지고 전화 통화로 종료될 수 있으며, 이 모든 것이 원활하며 연결된 환경에서 이루어집니다. 고객은 매번 채널 상호 작용을 중단하고 문제를 설명할 필요가 없습니다.

기술 발전과 함께 고객의 기대치도 변했습니다. Forrester가 실시한 최근 연구에 따르면 2022년까지 디지털 접점이 미국 소매 판매에 57% 이상 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 오늘날 고객은 효율적인 매장 내 상호 작용, 채널에 관계없이 원활한 경험, 주문 및 픽업 가능 여부에 대한 신속한 알림을 기대합니다.

또한 코로나19 팬데믹으로 인해 산업 전반에서 디지털로의 전환이 빠르게 일어나고 있습니다. B2B와 B2C 비즈니스 모두 유동적인 고객 지원과 경험을 제공하기 위해 사일로화된 영업 방식과 복잡한 구매 역학을 업데이트해야만 합니다.1