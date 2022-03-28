옴니채널 고객 서비스는 원활하고 통합된 기기 및 접점 네트워크를 통해 고객을 지원하고 고객에게 조언을 제공합니다. 강력한 옴니채널 고객 서비스를 갖춘 기업은 커뮤니케이션 채널에 관계없이 고객에게 일관적으로 우수한 경험을 제공할 수 있습니다.
디지털 채널과 새로운 커뮤니케이션 기술의 성장으로 기업은 고객 지원에 대한 옴니채널 접근 방식을 채택할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 콜 센터, 웹 채팅, SMS, 메시징, 이메일 및 소셜 미디어와 같은 여러 채널에서 상호 작용을 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 지원을 위한 대화는 Twitter에서 시작하여 문자 메시지로 이어지고 전화 통화로 종료될 수 있으며, 이 모든 것이 원활하며 연결된 환경에서 이루어집니다. 고객은 매번 채널 상호 작용을 중단하고 문제를 설명할 필요가 없습니다.
기술 발전과 함께 고객의 기대치도 변했습니다. Forrester가 실시한 최근 연구에 따르면 2022년까지 디지털 접점이 미국 소매 판매에 57% 이상 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 오늘날 고객은 효율적인 매장 내 상호 작용, 채널에 관계없이 원활한 경험, 주문 및 픽업 가능 여부에 대한 신속한 알림을 기대합니다.
또한 코로나19 팬데믹으로 인해 산업 전반에서 디지털로의 전환이 빠르게 일어나고 있습니다. B2B와 B2C 비즈니스 모두 유동적인 고객 지원과 경험을 제공하기 위해 사일로화된 영업 방식과 복잡한 구매 역학을 업데이트해야만 합니다.1
우수한 고객 경험은 고품질 고객 서비스의 핵심입니다. 고객이 선호하는 채널에 액세스하고 일관된 구매 경험을 할 수 있도록 하는 것이 옴니채널 고객 지원의 핵심입니다.
그 결과 얻을 수 있는 이점으로 다음을 생각해 볼 수 있습니다.
고객 서비스와 관련하여 고객은 모든 접점에서 단일 브랜드 경험을 기대합니다. 옴니채널 접근 방식은 기업에 다음과 같은 추가적인 고객 서비스 이점을 제공합니다.
성공적인 옴니채널 고객 서비스는 구매자 만족도와 고객 유지에 필수적입니다. 디지털 및 대면 접점 전반에서 연속성을 보장하지 않는 기업은 그러한 기업에게 고객을 빼앗길 위험이 있습니다2.
Forrester의 '옴니채널 성숙도 평가'에 따르면 옴니채널 시스템의 성공을 측정하는 데는 다음과 같은 세 가지 차원이 사용됩니다.
옴니채널 시스템 평가는 어떤 것이 효과가 있고 어디에 개선이 필요한지 파악하기 위해 필요합니다. 전략을 수립하면 기업이 옴니채널 고객 서비스의 다음 단계를 계획할 수 있도록 합니다.
전략을 고려할 때 고객의 기대치와 행동을 이해하는 것이 중요합니다. 고객은 효율성과 편리함뿐만 아니라, 전체 참여 과정을 제어할 수 있길 바랍니다. 또한 기술과 함께 고객 행동도 변화했습니다. 많은 고객이 디지털 방식으로 여러 채널과 기기를 통해 쇼핑 경험을 시작합니다.
기업은 고객의 요구를 충족하기 위해 필요한 변화에 대응해야 합니다. 이러한 많은 변화에는 재고 관리, 직원 교육, 고객 인식에서 고객 주도로의 전환과 같은 것들이 있습니다.
옴니채널 고객 서비스 개선을 위한 전략에는 다음과 같은 전술이 포함될 수 있습니다.
다양한 산업 분야의 B2B 및 B2C 비즈니스는 옴니채널 고객 서비스를 사용합니다. 최근에 BOPIS를 통해 항목을 구매한 경우 해당 조직의 옴니채널 운영에 참여한 것입니다. Target, Amazon 또는 Home Depot와 같은 친숙한 소매 업체는 스마트폰에 앱을 비롯한 강력한 옴니채널 시스템을 사용합니다.
옴니채널 전략을 활용하는 다른 산업은 다음과 같습니다.
멀티채널은 고객 서비스 및 경험을 위한 시스템으로, 여러 커뮤니케이션 채널로 구성됩니다. 멀티채널과 옴니채널을 구별하는 두 가지 주요 요소는 다음과 같습니다.
기업은 구매 여정에서 고객과 소통하기 위해 다양한 채널을 사용하기 때문에, 멀티채널이 본질적으로 잘못된 것은 아닙니다. 그러나 실시한 연구에 따르면 고객들은 (옴니채널 운영이 제공할 수 있는) 일관된 사용자 경험을 계속 요구할 것으로 나타났습니다.
옴니채널 운영은 매우 복잡한 제품을 취급하는 소매 업체에서 사용될 때 문제를 일으킬 수 있으며, 이로 인해 판매에서 고객 서비스에 이르기까지 모든 방법을 더 어렵게 만들 수 있습니다. 복잡한 특성의 제품에는 일반적으로 고객을 지원하기 위해 잘 훈련되고 지식이 풍부한 영업 담당자가 필요합니다. 그러나 비디오, 3D 애니메이션 및 증강 현실과 같은 리치 미디어를 사용하면 기업이 고객이 셀프 서비스를 제공하고 참여도를 높이는 방법을 만들 수 있습니다1.
전통적인 소매 판매 및 고객 서비스 방법도 옴니채널 운영의 디지털 프로세스로 전환하는 경우 어려운 과제입니다. B2B 세계가 디지털 시스템으로 전환되면 본질적으로 가격 투명성이 확보되며 고객은 매장에서 쇼핑하면서 온라인으로 최적의 가격과 혜택을 확인할 수 있습니다. 기업이 정보를 일관되게 유지하지 않으면 고객을 잃을 위험이 있습니다.
또한 재고 관리 및 직원 교육과 관련된 조직적 문제도 있으며, 이는 고객 서비스에도 영향을 미칩니다. 조직들은 옴니채널 서비스를 시도하지만, 매장과 온라인 재고가 사일로화 되어 있으면 공급 문제에 직면하게 됩니다. 대신, 재고 및 주문 관리에 대한 전사적 접근 방식을 취해야 합니다.
또한 기업은 옴니채널 전략을 구현할 때 고객을 대면하는 직원을 교육하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 옴니채널 고객 서비스는 유용하지만, 일부 기업은 고객 여정에서 고객 중심 직원의 가치를 간과합니다. 옴니채널은 더 많은 고객 셀프 서비스를 허용하기 때문에 영업 담당자와 직원에게는 더 많은 주의가 필요한 고객 또는 구매에 더 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있는 기회가 있습니다. 이러한 직원을 교육하는 것은 옴니채널 고객 서비스의 중요한 측면이지만, 종종 간과됩니다.
