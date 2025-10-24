인프라 자동화란 무엇인가요?

최신 IT 환경은 여러 데이터 센터, 클라우드 제공업체 및 하이브리드 아키텍처에 걸쳐 점점 더 복잡해지고 있습니다. 몇 대의 서버에서 실행되던 워크로드는 이제 여러 지역에 분산된 수천 개의 컨테이너와 마이크로서비스를 포함합니다.

서버를 개별적으로 구성하고, 스프레드시트에서 종속성을 추적하고, 한 번에 한 시스템씩 업데이트를 배포하는 등 인프라를 수동으로 관리하면 몇 주에 걸친 작업, 높은 오류율, 배포 기간 누락 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

인프라 자동화는 수동 구성을 코드 기반의 반복 가능하고 자동화된 워크플로로 대체하여 이 프로세스를 간소화합니다. 수동 배포를 위해 몇 주를 기다리는 대신 조직은 몇 분 만에 전체 환경을 프로비저닝할 수 있습니다. 이 접근 방식은 안정성을 향상시키고 구성 오류를 줄이며 주문형 확장성을 가능하게 합니다.

예를 들어 블랙 프라이데이에 클라우드 지역 전체에 마이크로서비스 애플리케이션을 수동으로 배포하려면 회사가 서버를 프로비저닝하고 로드 밸런서를 구성하고 각 지역에 네트워크 연결을 설정하는 데 몇 주가 걸립니다. IT 인프라 자동화 툴을 사용하면 동일한 배포에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

인프라 자동화는 또한 지속적 통합 및 지속적 배포(CI/CD) 파이프라인, 컨테이너 오케스트레이션 및 코드형 인프라(IaC)를 포함한 DevOps 사례를 지원합니다.