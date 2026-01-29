재무 보고 자동화란 무엇인가요?

재무 보고 자동화는 인공 지능(AI) 및 자동화 기반 소프트웨어를 사용하여 재무 보고 프로세스를 간소화하는 재무 계획 및 분석(FP&A) 프로세스입니다.
FP&A 팀은 자동화된 재무 보고 기능을 통해 지루한 보고 작업을 자동화하고 실시간으로 재무제표와 보고서를 작성할 수 있습니다. 또한 워크플로를 자동화하고, 자동 감사 추적을 생성하고, 통합 및 검증을 관리할 수 있습니다. 이 프로세스를 통해 팀원들이 분석 및 관계 구축과 같은 더욱 전략적인 이니셔티브에 집중하게 할 수 있습니다.
경영진은 재무 분야의 AI가 가진 강력한 가능성을 인식하고 있으며, 재무용 AI 에이전트와 FP&A에서의 AI를 비롯해 재무 운영 전반에 AI 자동화를 도입하기 시작하고 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구에 따르면, 최고재무책임자(CFO)를 포함한 경영진의 68%가 디지털 어시스턴트가 셀프 서비스 재무 운영을 지원하는 자율 에이전트로 진화함에 따라 AI 자동화를 실험했다고 답변했습니다.
또한 조사 대상 경영진 가운데 37%는 예측 인사이트 분야에, 29%는 재무 분석 및 보고 분야에 무인 자동화를 도입할 것으로 예상하고 있습니다.
재무 분야에 AI를 도입하는 것은 FP&A 팀의 운영 방식을 변화시키고 있습니다. 이 기술은 정확성, 사용 편의성, 효율성 및 비즈니스 전략 측면에서 큰 향상을 제공하고 있습니다. 이러한 대대적인 변화는 재무 분야를 단순 대응 중심 기능에서 벗어나 계획 수립, 예산 편성 및 예측을 위한 선제적 변화와 의사 결정을 주도하는 역할로 전환시키고 있습니다.
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팀은 조직의 기존 재무 시스템과 통합할 수 있는 AI 기반 소프트웨어를 통해 재무 보고를 자동화합니다. 기존 시스템에는 회계 소프트웨어, Excel 스프레드시트, FP&A 소프트웨어, 재무 데이터 관리 툴 및 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 등이 포함됩니다.
향후 단계는 재무 보고 자동화의 작동 방식에 대한 일반적인 경로를 제시합니다.
재무 보고 자동화는 단순 반복 작업과 워크플로를 훨씬 넘어 재무 보고 프로세스의 여러 핵심 영역을 혁신할 수 있습니다.
자동화 소프트웨어는 FP&A 팀이 주요 재무제표를 손쉽게 작성할 수 있도록 지원하며, 사람의 실수 위험을 줄이고 데이터 수집 시간을 단축합니다.
자동화된 보고 시스템은 통합 시스템에서 재무 정보를 가져와 정확성과 확장성을 향상시킬 수 있습니다. 이 시스템은 재무제표를 빠르고 정확하게 생성함으로써 더욱 강화된 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.
재무 보고 자동화는 FP&A 팀이 실시간 데이터를 활용해 경영 보고서, 주주 지분 보고서 및 비용 보고서를 생성할 수 있도록 지원합니다. 이 전략은 수작업 데이터 수집 과정과 여러 데이터 소스를 관리하는 복잡성을 제거합니다. 자동화 소프트웨어는 오류를 줄이고 더욱 정보에 기반한 의사 결정을 가능하게 합니다.
또한 자동화된 보고 소프트웨어는 일관된 형식 및 회계 규칙을 적용하고 다양한 이해관계자를 위한 맞춤형 보고서를 생성합니다. 데이터를 한곳에 모으면 CFO와 비즈니스 관리자가 모두 동일한 지표와 수치를 보면서 재무 성과에 대해 전략적으로 논의할 수 있습니다.
자동화는 거래 내역 조정을 지원하고 여러 소스에서 발생한 수천 건의 거래를 비교할 수 있도록 돕습니다. 계정 조정은 오류 발생 가능성이 높은 수작업 업무이며 월말 마감 절차를 지연시킬 수 있습니다.
머신 러닝(ML)을 사용하는 자동화 툴은 과거 거래 내역을 학습하고 미래의 사기 활동을 완화할 수 있도록 조정됩니다.
금융 전문가는 복잡한 규제 준수 기준과 납세 의무를 관리해야 합니다. 자동화는 보고 요구 사항 및 회계 표준을 충족하는 프로세스를 단순화하여 시스템 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 단일 소스를 생성할 수 있습니다.
자동화 소프트웨어는 정부회계기준위원회(GASB)를 포함한 감독 기관이 정한 기준에 부합하는 보고서도 자동으로 생성합니다.
시스템은 광학 문자 인식(OCR) 기술을 활용해 다양한 소스에서 데이터를 수집하며, 수작업 데이터 입력의 필요성을 제거합니다. 이 소프트웨어는 은행 피드, 인보이스 및 영수증과 같은 소스에서 데이터를 가져올 수 있습니다.
OCR의 한 가지 예는 비용 관리입니다. 재무팀은 각 보고서를 검토하고 영수증이 청구 비용과 일치하는지 확인하는 데 많은 시간을 할애할 수 있습니다. OCR을 사용하면 직원이 휴대폰으로 영수증 사진을 찍기만 하면 정보를 추출하고 분류할 수 있습니다.
재무 자동화는 재무 관리 프로세스와 일상적인 운영을 혁신하려는 기업에게 가치 있는 투자입니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
재무 자동화는 매우 큰 이점을 제공합니다. 하지만 여전히 언급할 만한 과제도 존재합니다. 기업은 발생할 수 있는 잠재적 문제를 이해하고, 문제가 발생할 경우에 대비해 리더십 차원의 준비를 갖추는 것이 중요합니다.
자동화된 재무 보고의 이점은 사용하는 자동화 소프트웨어 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 하지만 모든 솔루션이 공통적으로 제공해야 하는 핵심 기능이 있으며, 이는 재무 프로세스를 간소화하고 더욱 전략적인 의사 결정을 지원합니다.
재무 보고 자동화 툴은 원본 시스템과 연결되어 데이터 변경 사항을 실시간으로 전송합니다. 재무팀은 배치 처리 이후가 아니라 거래 내역, 잔액 및 성과 지표를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 자동화 소프트웨어의 즉시성은 정확성을 높이고 수작업 계정 조정을 줄여줍니다.
조직은 전사적 자원 관리(ERP), 고객 관계 관리(CRM) 및 타사 플랫폼 전반의 데이터를 통합함으로써 재무 운영에 대한 단일하고 신뢰할 수 있는 관점을 유지할 수 있습니다.
사용자 지정 가능한 대시보드와 템플릿은 재무팀 각 역할에 가장 중요한 지표를 제공합니다.
재무팀은 보기를 맞춤화하여 핵심 성과 지표(KPI), 트렌드 및 예외를 한눈에 추적할 수 있습니다. 사용자는 풍부한 기술 전문 지식 없이도 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 데이터를 필터링하고 세부적으로 살펴볼 수 있습니다. 이러한 유연성으로 인사이트를 향상하고 공유 목표를 중심으로 팀의 의견을 조율할 수 있습니다.
재무 보고 자동화는 비즈니스 성장에 맞춰 확장할 수 있습니다. 이 플랫폼은 성능 저하 없이 증가하는 거래량, 새로운 엔티티 및 확장된 지역 운영을 처리할 수 있습니다.
조직은 거버넌스와 통제를 유지하면서 사용자와 데이터 소스를 추가할 수 있습니다. 이러한 확장성은 장기 투자를 보호하고 시스템 전면 교체 없이 혁신을 지원합니다.
자동화된 재무 보고 툴은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 재구성된 커넥터를 통해 기존 시스템과 손쉽게 통합됩니다. 조직은 최소한의 운영 중단으로 ERP, 급여, 조달 및 은행 플랫폼을 연결할 수 있습니다.
빠른 통합은 과제를 해결하고 구현 시간을 단축하며, IT 부담을 줄이고 가치 실현 시점을 앞당깁니다.
재무 리더는 최신 기술 흐름을 유지하고 자사에 적합한 자동화 툴을 선제적으로 도입해야 합니다. 다음 요소들은 조직이 재무 보고 자동화를 도입할 때 참고할 수 있는 모범 사례입니다.
CFO와 재무 책임자들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 이를 어디에 적용해야 하며, AI를 가치 있는 추가 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴봅니다.
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