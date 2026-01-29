재무 보고 자동화란 무엇인가요?

FP&A 팀은 자동화된 재무 보고 기능을 통해 지루한 보고 작업을 자동화하고 실시간으로 재무제표와 보고서를 작성할 수 있습니다. 또한 워크플로를 자동화하고, 자동 감사 추적을 생성하고, 통합 및 검증을 관리할 수 있습니다. 이 프로세스를 통해 팀원들이 분석 및 관계 구축과 같은 더욱 전략적인 이니셔티브에 집중하게 할 수 있습니다.

경영진은 재무 분야의 AI가 가진 강력한 가능성을 인식하고 있으며, 재무용 AI 에이전트와 FP&A에서의 AI를 비롯해 재무 운영 전반에 AI 자동화를 도입하기 시작하고 있습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구에 따르면, 최고재무책임자(CFO)를 포함한 경영진의 68%가 디지털 어시스턴트가 셀프 서비스 재무 운영을 지원하는 자율 에이전트로 진화함에 따라 AI 자동화를 실험했다고 답변했습니다.

또한 조사 대상 경영진 가운데 37%는 예측 인사이트 분야에, 29%는 재무 분석 및 보고 분야에 무인 자동화를 도입할 것으로 예상하고 있습니다.

재무 분야에 AI를 도입하는 것은 FP&A 팀의 운영 방식을 변화시키고 있습니다. 이 기술은 정확성, 사용 편의성, 효율성 및 비즈니스 전략 측면에서 큰 향상을 제공하고 있습니다. 이러한 대대적인 변화는 재무 분야를 단순 대응 중심 기능에서 벗어나 계획 수립, 예산 편성 및 예측을 위한 선제적 변화와 의사 결정을 주도하는 역할로 전환시키고 있습니다.