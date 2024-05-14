CFO는 투자 자본의 관리자로서 혁신적인 기술과 혁신을 통해 기업을 발전시키고, 수익 흐름을 가속화하며, 의미 있는 성과를 창출하는 움직임을 조율합니다.

현재의 기업 환경은 CFO들이 급변하는 규제, 지루한 보고 기준, ESG 요구 사항 및 인플레이션 압력으로 인해 이상적이지 않은 상황에서 의사 결정에 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 성장과 수익 확대에 대한 필요성은 여전히 존재하며, CEO들이 생산성을 높일 방법을 모색함에 따라 CFO는 기술과 혁신에 대한 새로운 조언자로 떠오르고 있습니다. 역풍에도 불구하고, CFO가 비즈니스 파트너 역할을 수행하고 생산성, 비용 절감, 정확성, 통제 및 사업 가치를 높일 수 있도록 새로운 기술을 활용할 수 있는 긍정적인 면도 있습니다.

이 고급 기술은 생성형 AI를 통합하는 새로운 재무 관리 접근 방식을 통해 CFO가 조직에 중대한 재무적 영향을 미칠 수 있는 데이터 기반 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. AI 시대의 의사 결정에 관한 IBM 기업가치연구소(IBV) CEO 연구에 따르면 CEO의 최우선 순위는 기술 현대화와 생산성이며, 3대 과제는 기술 현대화, 지속가능성, 보안입니다. CFO의 역할이 바로 여기에서 중요해집니다. CFO는 아직 완전히 이해하는 과정에 있는 기술의 가치를 실현하고, 이를 확장·투자하기 위해 그 어느 때보다 더 핵심적인 역할을 맡고 있습니다.