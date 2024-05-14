CFO는 투자 자본의 관리자로서 혁신적인 기술과 혁신을 통해 기업을 발전시키고, 수익 흐름을 가속화하며, 의미 있는 성과를 창출하는 움직임을 조율합니다.
현재의 기업 환경은 CFO들이 급변하는 규제, 지루한 보고 기준, ESG 요구 사항 및 인플레이션 압력으로 인해 이상적이지 않은 상황에서 의사 결정에 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 성장과 수익 확대에 대한 필요성은 여전히 존재하며, CEO들이 생산성을 높일 방법을 모색함에 따라 CFO는 기술과 혁신에 대한 새로운 조언자로 떠오르고 있습니다. 역풍에도 불구하고, CFO가 비즈니스 파트너 역할을 수행하고 생산성, 비용 절감, 정확성, 통제 및 사업 가치를 높일 수 있도록 새로운 기술을 활용할 수 있는 긍정적인 면도 있습니다.
이 고급 기술은 생성형 AI를 통합하는 새로운 재무 관리 접근 방식을 통해 CFO가 조직에 중대한 재무적 영향을 미칠 수 있는 데이터 기반 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. AI 시대의 의사 결정에 관한 IBM 기업가치연구소(IBV) CEO 연구에 따르면 CEO의 최우선 순위는 기술 현대화와 생산성이며, 3대 과제는 기술 현대화, 지속가능성, 보안입니다. CFO의 역할이 바로 여기에서 중요해집니다. CFO는 아직 완전히 이해하는 과정에 있는 기술의 가치를 실현하고, 이를 확장·투자하기 위해 그 어느 때보다 더 핵심적인 역할을 맡고 있습니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
CFO가 기술 전문가일 필요는 없습니다. 이들은 조직 전체에서 생성형 AI를 통해 창출된 비즈니스 가치를 측정하는 방법을 이해해야 하며, 동시에 이 기술을 사용하여 자체 능력을 증강해야 합니다. 이 새로운 기술은 생산성을 높이고 새로운 수익원을 창출하는 것 외에도 CFO가 업무를 더 잘, 더 빠르고, 더 현명하게 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.
최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서인 생성형 AI를 위한 CEO 가이드 보고서에 따르면 "금융 부문의 성공은 데이터를 얼마나 빨리 실행 가능 인사이트로 전환할 수 있는지에 달려 있다"고 합니다. 생성형 AI는 다른 수익원의 문을 열어줄 뿐만 아니라 재무 인력을 위한 가치를 창출합니다. IBM 보고서에 따르면, AI 도입 기업들은 재무 기능에서 발생한 정규직(FTE) 재배치의 평균 40%가 AI 덕분이라고 보고했습니다.
생성형 AI로 우리의 일상 생활을 보강하고 우리 자신의 디지털 버전을 만들면 AI가 본질적으로 우리의 비서가 될 수 있습니다. AI의 소비자가 되는 것에도 이점이 있지만, 가치 창출자가 되는 것에는 훨씬 더 큰 이점이 있습니다. 생성형 AI 에이전트 또는 어시스턴트는 내부 및 외부 소스에서 정형 및 비정형 데이터를 수집 및 요약하고, 이를 구문 분석하고, 비즈니스 가치를 창출하고 잠재적으로 미개척 수익원을 식별할 수 있는 재무 정보에 대한 인사이트와 패턴을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 재무 전문가들이 스프레드시트를 작성하느라 허비하던 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서에 따르면 이미 AI를 도입한 조직은 매출 예측 오류 57% 감소, 미수금 잔액 43% 감소, 월간 마감 주기 시간 33% 단축 등 많은 도움을 받았습니다. CFO는 이러한 기술을 도입함으로써 효율성을 높이고 내부 및 외부 이해 관계자를 위해 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
생성형 AI는 우리의 사업 방식을 변화시키고 있습니다. CFO 사무실도 이러한 새로운 업무 방식에 적응해야 합니다. 인적 인력과 디지털 인력의 조합은 재무 조직에 필요한 새로운 기술과 역량 외에도 새로운 운영 모델을 창출합니다. CFO는 데이터 과학자가 될 필요는 없지만, 이 기술을 활성화함으로써 비즈니스 가치를 어떻게 높일 수 있는지 이해할 수 있어야 합니다.
여전히 재무 기능적 기술이 필요하지만, 디지털 서비스의 도입과 소비를 최적화하기 위한 새로운 기술도 필요합니다. 업무 역량을 확보해주는 가상 어시스턴트로 인력을 보강함으로써, 재무 전문가는 더 높은 수준의 역량이 필요한 업무에 시간을 집중할 수 있습니다. 엑셀 스프레드시트에 많은 시간을 할애하는 대신, 통찰력을 얻고 더 나은 계획과 예측을 제공하는 AI 툴을 구축하는 데 일부 시간을 투자할 수도 있습니다.
좋은 소식은 데이터 과학자에게 재무 기술을 가르치는 것보다 재무 전문가에게 기술을 사용하여 가치를 창출하는 방법을 가르치는 것이 더 쉽다는 것입니다. 재무 인력은 가치 창출자이자 경험 설계자여야 하며, 분석 및 기술적 능력을 향상시켜 보조 인력을 교육하고 지도할 수 있어야 하며, 디지털 서비스를 세부적으로 조정하고 개선해야 합니다. 또한, 고위 재무 임원은 CEO의 비즈니스 파트너로서 더 높은 수준의 의사소통 및 스토리텔링 기술을 보유해야 합니다.
재무 책임자에게는 신뢰가 가장 중요하며, CFO는 중요한 사업 결정을 내리고 필요한 재무 및 ESG 보고를 위해 필요한 데이터를 신뢰할 수 있어야 합니다. 특히 수동 프로세스에 의존하는 조직에서는 생성형 AI와 같은 기술이 데이터의 정확성에 대한 회의감이나 불신을 불러일으킬 수 있습니다. 데이터 거버넌스는 편견이나 할루시네이션이 없도록 하고, 데이터에 대한 신뢰를 높이며, CFO가 보고를 뒷받침하는 데 필요한 확신을 주는 데 매우 중요합니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서의 결과에 따르면, 재무 조직 전반에 거버넌스 구조를 구축하는 것은 “[…] 거버넌스의 공백을 메우고, 생성형 AI의 윤리적 도입을 지원할 윤리적 지침을 마련하는 데 도움이 된다”고 시사합니다.
생성형 AI를 도입하는 조직은 어떤 업무이든 올바른 거버넌스를 구축하면 CFO와 직원들이 임박한 변화를 두려워하지 않고 혁신을 수용하는 데 시간을 할애할 수 있다는 사실을 알아야 합니다.
많은 조직이 아직 초기 도입 단계에 있으며 일부 조직은 도입을 주저하고 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 하지만 연구에 따르면 조직이 AI 여정을 더 진행할수록 제공되는 가치는 더 커진다고 합니다.
조직에서 생성형 AI를 탐색하려는 경우 재무 보고의 오류를 식별하고 완화하는 것과 같이 노동 집약적인 작업부터 시작하는 것이 좋습니다. 좋은 시작점은 하이브리드 클라우드 환경입니다. 대부분의 조직이 전환을 추진하고 있지만, 클라우드 인프라는 비용이 많이 들 수 있으며, 엔터프라이즈 규모의 생성형 AI까지 도입하게 되면 그 비용은 더욱 증가할 수 있습니다. 보고서에서 지적하듯이, FinOps(클라우드 기반 투자에 대한 재무 관리)는 “[…] 생성형 AI 투자 결정에서 중요한 역할을 해야 한다”고 강조합니다.
새로운 기술을 도입하는 것이 부담스러워 보일 수 있지만, 기술 전략을 수립하지 않거나 도입을 미루면 조직은 비즈니스 경쟁 우위를 상실할 위험에 처할 수 있습니다. CFO는 CEO가 신속하고 성공적인 AI 도입을 보장하는 데 필요한 전략적 혁신 파트너입니다.
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.