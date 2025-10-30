IBM의 연구에 따르면, 조직이 재무 운영에 AI를 효과적으로 구현한 경우 다음과 같은 이점을 경험했습니다.

예산 주기 시간 33% 단축

관리 불능 잔액 43% 감소

지불된 송장당 비용 25% 절감

그러나 생성형 AI를 재무 운영에 성공적으로 통합하려면 전략적이고 잘 계획된 접근 방식을 취하는 것이 필수적입니다. AI 및 생성형 AI 이니셔티브는 기본 데이터가 허용하는 만큼만 성공할 수 있습니다. 기업은 프로세스 마이닝부터 데이터 거버넌스에 이르기까지 AI 전략을 지원하기 위해 다양한 데이터 이니셔티브를 수행하는 경우가 많습니다.

데이터 이니셔티브가 마련된 후에는 생성형 AI를 재무 운영에 성공적으로 통합하기 위한 구조를 구축해야 합니다. 이점과 위험을 명확하게 설명하는 명확한 비즈니스 사례를 정의하고, 필요한 자금을 확보하고, ROI를 추적하기 위한 지표를 설정함으로써 달성할 수 있습니다.

다음으로, 위험 완화 사용 사례에서 시작하여 실제 책임에 부합하는 직원 채택을 장려하는 등 생성형 AI 자동화에 적합한 작업을 식별하고 타겟팅하여 노동 집약적인 작업을 자동화합니다.

또한 생성형 AI를 사용하여 비용 추정 및 추적 프레임워크를 구현하고, 재무 데이터 및 시나리오를 시뮬레이션하고, 재무 모델, 위험 관리 및 전략적 의사 결정의 정확성을 개선함으로써 FinOps를 미세 조정할 수 있습니다.