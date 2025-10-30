재무 책임자들은 비즈니스 성장을 주도하는 데 따르는 복잡성과 과제를 잘 알고 있습니다. 전사적인 디지털화의 복잡성을 탐색하는 것부터 변화하는 고객 소비 습관에 적응하는 것까지, CFO의 책임은 그 어느 때보다 다방면에 걸쳐 있습니다.
이러한 복잡성 속에 기회가 있습니다. CFO는 생성형 AI의 혁신적인 힘을 활용하여 재무 운영을 혁신하고 새로운 수준의 효율성, 정확성 및 통찰력을 얻을 수 있습니다.
생성형 AI는 우리가 알고 있는 재무 산업을 재편할 것을 약속하는 판도를 바꾸는 기술입니다. 생성형 AI는 고급 언어 모델과 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 재무 분석 및 보고부터 구매에 이르기까지 광범위한 재무 프로세스를 자동화하고 간소화할 수 있습니다.
IBM의 연구에 따르면, 조직이 재무 운영에 AI를 효과적으로 구현한 경우 다음과 같은 이점을 경험했습니다.
그러나 생성형 AI를 재무 운영에 성공적으로 통합하려면 전략적이고 잘 계획된 접근 방식을 취하는 것이 필수적입니다. AI 및 생성형 AI 이니셔티브는 기본 데이터가 허용하는 만큼만 성공할 수 있습니다. 기업은 프로세스 마이닝부터 데이터 거버넌스에 이르기까지 AI 전략을 지원하기 위해 다양한 데이터 이니셔티브를 수행하는 경우가 많습니다.
데이터 이니셔티브가 마련된 후에는 생성형 AI를 재무 운영에 성공적으로 통합하기 위한 구조를 구축해야 합니다. 이점과 위험을 명확하게 설명하는 명확한 비즈니스 사례를 정의하고, 필요한 자금을 확보하고, ROI를 추적하기 위한 지표를 설정함으로써 달성할 수 있습니다.
다음으로, 위험 완화 사용 사례에서 시작하여 실제 책임에 부합하는 직원 채택을 장려하는 등 생성형 AI 자동화에 적합한 작업을 식별하고 타겟팅하여 노동 집약적인 작업을 자동화합니다.
또한 생성형 AI를 사용하여 비용 추정 및 추적 프레임워크를 구현하고, 재무 데이터 및 시나리오를 시뮬레이션하고, 재무 모델, 위험 관리 및 전략적 의사 결정의 정확성을 개선함으로써 FinOps를 미세 조정할 수 있습니다.
재무 책임자가 생성형 AI 환경을 탐색할 때 책임감 있고 윤리적인 AI 관행의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다. 데이터 리니지, 보안 및 개인 정보 보호는 CFO가 사전에 해결해야 하는 가장 중요한 문제입니다.
재무팀은 엄격한 신뢰 및 투명성 원칙(Principles for Trust and Transparency) 및 신뢰 핵심 요소(Pillars of Trust)를 준수하는 IBM과 같은 신뢰할 수 있는 조직과 협력함으로써 생성형 AI 이니셔티브가 무결성, 투명성 및 책임성을 기반으로 구축되도록 할 수 있습니다.
IBM Financial Services Consulting은 고객이 핵심 뱅킹 및 결제 시스템을 현대화하고 불확실성에 대응할 수 있는 탄력적인 디지털 기반을 구축하도록 지원합니다.
IBM Cloud for Financial Services는 산업별 기본 제공 보안 및 제어 기능을 통해 민감한 데이터와 AI 워크로드를 보호합니다.
IBM Engineering Lifecycle Management는 금융 서비스의 디지털 혁신과 규제 준수를 지원하기 위해 제품 제공을 가속화합니다.