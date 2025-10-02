페더레이션 게이트웨이란 무엇인가요?

게이트웨이 페더레이션에서 중앙 컨트롤 플레인은 관리, 모니터링 및 거버넌스를 처리하지만, 일반적으로 클라이언트는 이에 액세스할 수 없습니다. API 소비자는 페더레이션 시스템을 구성하는 게이트웨이와 직접 상호 작용하지만(관련 서비스를 담당하는 엔드포인트 쿼리) 컨트롤 플레인 자체는 쿼리하지 않습니다. 플레인은 API 호출이 이미 발생한 후에만 메타데이터와 로그를 수신합니다.

이러한 접근 방식은 운영상의 복잡성을 야기할 수 있지만, 독립성을 촉진하기도 합니다. 예를 들어 플랫폼 팀이 특정 요구 사항을 충족하도록 자체 게이트웨이와 서비스를 구성하고, 자체 프로토콜을 선택하고, 자체적으로 롤아웃을 배포할 수 있도록 지원합니다. 또한 페더레이션 아키텍처는 오류가 발생한 게이트웨이로 격리되어 네트워크의 다른 게이트웨이로 확산될 가능성이 낮기 때문에 잘못된 설정 및 보안 침해에 대한 복원력이 뛰어납니다.

한편 GraphQL 페더레이션에서는 여러 독립 서비스(서브그래프)의 스키마가 하나의 통합 슈퍼그래프 스키마로 결합됩니다. 단일 게이트웨이 또는 라우터는 클라이언트 쿼리에 대한 단일 진입점을 제공하여 통합 API 환경을 제공합니다.

라우터는 쿼리를 더 작은 하위 요청으로 지능적으로 분할하여 여러 서브그래프에서 관련 정보를 검색하고 이를 클라이언트에 대한 응집력 있는 응답으로 컴파일합니다.

다음 대상에게 별도의 서비스를 제공하는 의료 플랫폼을 상상해 보세요.

환자: 환자 세부 정보, 연락처 정보 및 병력 관리





환자 세부 정보, 연락처 정보 및 병력 관리 예약: 예정된 방문 일정 예약 및 추적





예정된 방문 일정 예약 및 추적 청구: 청구서 및 청구 알림 처리

GraphQL 페더레이션은 별도의 API 호출로 이러한 각 엔드포인트를 쿼리하는 대신 클라이언트(이 경우 의사 또는 환자에게 서비스를 제공하는 앱 또는 대시보드)가 세 개의 개별 요청이 아닌 단일 API 호출로 환자의 병력에 액세스하고, 다음 약속을 식별하고, 미결제 잔액을 확인할 수 있도록 하는 통합 인터페이스를 제공합니다.

GraphQL 페더레이션은 분산 환경에서 확장 가능한 GraphQL API를 구축하는 방법을 제공합니다. 이 프레임워크를 사용하면 클라이언트 쿼리에 대한 통합 프론트엔드를 제공하는 동시에 서비스의 독립적인 개발 및 배포가 가능합니다. 그러나 GraphQL 페더레이션은 비용 및 복잡성 문제, 보안 취약성, 정체 및 중복이 발생하기 쉽습니다.

2019년에 도입된 Apollo 페더레이션은 GraphQL 스키마 정의 언어 내에서 특수 지시문(예: @key 또는 @extends)을 사용하여 서브그래프 전체에서 서로 다른 유형 간의 관계를 정의하는 GraphQL 페더레이션의 구현입니다.

Apollo는 일반적인 솔루션이지만, 사용 가능한 유일한 GraphQL 페더레이션 옵션은 아닙니다. 일반적인 대안으로는 Hive, Mesh, Indigo 및 WunderGraph Cosmo가 있으며, 각각 다양한 수준의 사용자 정의를 제공합니다.

리서치 기관인 Gartner에 따르면 2024년에는 5% 미만의 기업만이 GraphQL 시스템을 페더레이션했지만, 2027년에는 이 수치가 30%에 이를 것으로 예상됩니다. Amazon Web Services(AWS) 및 Microsoft Azure와 같은 주요 클라우드 제공업체뿐만 아니라 GitHub와 같은 코드 리포지토리도 관측 가능성 및 검증 도구가 내장된 GraphQL API를 지원합니다.

GraphQL 페더레이션에는 특히 클라이언트에 대한 API 액세스를 간소화하는 기능에 몇 가지 뚜렷한 이점이 있습니다. 팀은 자체 서브그래프를 배포, 관리 및 확장하여 어느 정도의 독립성을 유지할 수 있습니다.

그러나 중앙 집중식 프레임워크인 GraphQL 페더레이션은 보안 실패, 정체 문제 및 성능 비효율성에 더 취약합니다. 또한 GraphQL 스키마에 의존하는 반면 API Gateway 페더레이션은 여러 프로토콜과 호환됩니다.

API 전략을 개발할 때 조직은 GraphQL API 프레임워크를 채택할지 아니면 REST와 같은 다른 아키텍처 스타일을 사용할지 결정합니다.

최종적으로 조직은 GraphQL 페더레이션과 다른 아키텍처 스타일을 모두 시스템에 통합하여 각각 다른 기능을 처리하도록 선택할 수 있습니다. 한 가지 일반적인 구성으로 기업은 내부적으로 GraphQL을 사용하고(보안, 비용 또는 복잡성 문제를 완화하기 위한 엄격한 보호 장치를 사용) 외부 API에 대해 REST와 같은 다른 아키텍처 스타일(보다 심층적인 제어 및 더 쉬운 채택을 제공할 수 있음)을 사용합니다. 이 시나리오에서는 페더레이션된 API Gateway를 사용하여 중앙 컨트롤 플레인을 통해 이러한 이질적인 아키텍처 스타일을 통합할 수도 있습니다.