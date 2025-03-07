프로세스 최적화란 무엇인가요?

프로세스 최적화는 자동화 및 AI를 포함한 구조화된 방법과 기술로 비즈니스 프로세스를 개선하여 비효율을 제거하고 품질을 높이며 비즈니스 가치를 창출하는 행위입니다.

프로세스 최적화는 조직이 프로젝트 관리를 개선하고 운영을 간소화하며 병목 현상을 방지하며 여러 기존 프로세스에서 지속적인 개선을 수행하는 데 도움이 됩니다. 기술을 사용하여 성능을 최적화하고 프로세스를 자동화하기 때문에 많은 조직에서 디지털 혁신 이니셔티브의 핵심 요소로 활용하고 있습니다.

대부분의 현대 조직은 재무 운영, 고객 서비스, 직원 온보딩 등 단계별 최적화를 통해 이점을 얻을 수 있는 다양한 현재 프로세스를 보유하고 있습니다. 프로세스 최적화는 앱과 웹사이트에서 작업이 이루어지는 많은 서비스의 디지털화를 고려할 때 특히 중요합니다.

프로세스 최적화는 기존 비즈니스 프로세스를 분석하고 개선하는 것을 포함하는 비즈니스 프로세스 최적화(BPO)의 핵심 구성 요소입니다. 그리고 BPO는 프로세스를 관리하는 총체적인 전략인 비즈니스 프로세스 관리(BPM)의 구성 요소입니다. 운영 효율성을 높인다는 점에서 비즈니스 프로세스 개선과 유사합니다.

BPO는 조직의 반복 가능한 모든 비즈니스 프로세스를 이해하고 제어하여 효율성을 도입하는 관리 접근 방식인 비즈니스 프로세스 관리(BPM)의 하위 분야입니다. BPI 실무자는 DMAIC, 린, 식스 시그마, 카이젠 방법 등 널리 사용되는 프로세스 개선 방법을 사용합니다.