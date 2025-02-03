비즈니스를 혁신하는 10가지 린 애자일 원칙

린 애자일 원칙, 도구, 방법론은 낭비를 줄이고 가치를 극대화하여 비즈니스를 혁신의 엔진으로 전환합니다.

모든 비즈니스는 경쟁사에 발맞추고 궁극적으로는 경쟁에서 앞서 나가야 합니다. 이렇게 하려면 팀의 생산성을 높여 작업을 더 빠른 속도로 완료해야 합니다. 그렇다면 어떻게 생산성을 높일 수 있을까요?

생산성 향상의 핵심은 린 애자일 프로세스를 도입하는 것입니다. 애자일 혁신에 대한 많은 과대 광고가 있었습니다. 오늘날 팀은 이러한 방법을 사용하여 기존 프로세스를 사용할 때보다 훨씬 더 빠르게 업무를 즐기고, 고객 만족도를 유지하고, 작업을 완료하고 있습니다.

조직은 대규모 애자일 방법론을 채택하는 데 따른 낭비를 줄이기 위해 린 애자일을 채택하고 있습니다. 린 애자일을 사용하는 팀은 업무 만족도가 높아지고 고객에게 가치를 더 빠르고 효율적으로 전달할 수 있습니다.