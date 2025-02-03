비즈니스를 혁신하는 10가지 린 애자일 원칙

린 애자일 원칙, 도구, 방법론은 낭비를 줄이고 가치를 극대화하여 비즈니스를 혁신의 엔진으로 전환합니다.
모든 비즈니스는 경쟁사에 발맞추고 궁극적으로는 경쟁에서 앞서 나가야 합니다. 이렇게 하려면 팀의 생산성을 높여 작업을 더 빠른 속도로 완료해야 합니다. 그렇다면 어떻게 생산성을 높일 수 있을까요?
생산성 향상의 핵심은 린 애자일 프로세스를 도입하는 것입니다. 애자일 혁신에 대한 많은 과대 광고가 있었습니다. 오늘날 팀은 이러한 방법을 사용하여 기존 프로세스를 사용할 때보다 훨씬 더 빠르게 업무를 즐기고, 고객 만족도를 유지하고, 작업을 완료하고 있습니다.
조직은 대규모 애자일 방법론을 채택하는 데 따른 낭비를 줄이기 위해 린 애자일을 채택하고 있습니다. 린 애자일을 사용하는 팀은 업무 만족도가 높아지고 고객에게 가치를 더 빠르고 효율적으로 전달할 수 있습니다.
린 애자일은 낭비를 최소화(린)하고 가치를 극대화(애자일)하는 일련의 원칙과 관행입니다. 린 애자일은 진행 중인 작업(WIP)의 양을 줄이고 흐름을 관리하여 초점을 개선하고 컨텍스트 전환을 줄이며 낭비되는 작업, 시간, 비용 낭비를 제거함으로써 팀이 더 빠른 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다.
애자일 팀은 한 번에 하나의 반복을 제공하기 위해 함께 작동하는 교차 기능 팀을 만들어 흐름을 관리하는 것이 좋습니다. "린과 애자일," 이 두 가지를 합치면 린의 가치와 관행을 인정하면서 애자일 방법론을 구현하는 것입니다. 애자일 방법론은 제품 자체를 개선하는 것이고, 린은 제품을 제공하는 프로세스를 개선하는 것입니다.
원래 제조업을 위해 설계된 린 전략은 이후 소프트웨어 개발에 적합하고 적용 가능하다고 인식되었습니다. 린을 활용할 때는 낭비를 최소화하는 동시에 고객 가치를 극대화하는 데 중점을 두어야 합니다.
소프트웨어 개발에서 린 프로젝트 관리란 불필요한 결함, 기능, 개정 등을 제거하는 것을 의미하며, 애자일 방법론은 불확실한 환경에서 적응성과 협업을 촉진합니다.
2001년 '조직적 아나키스트'라고 불리는 저명한 개발자 17명이 유타주 스노버드에서 회의를 진행했습니다. 그중에는 '스크럼'의 창시자인 Jeff Sutherland도 있었습니다. 이 그룹에는 적응형 소프트웨어 개발(ASD), 익스트림 프로그래밍(XP), 동적 시스템 개발 방법(DSDM), 기능 중심 개발(FDD)과 같은 여러 경쟁 접근 방식을 지지하는 사람들도 있었습니다. 이러한 접근 방식은 빠르게 변화하는 새로운 환경에 적응할 수 있는 보다 간단하고 적은 방법을 수반했기 때문에 '경량 프레임워크'로 알려졌습니다.
이 그룹은 움직임의 이름을 "애자일"로 정했습니다. 그룹은 "애자일 매니페스토의 원칙"이라고 불리는 12가지 운영 원칙을 개발했습니다.
애자일 방법이 발전함에 따라 MIT 연구원들은 Toyota 생산 시스템을 비롯한 일본 제조 시스템의 기반이 되는 방법을 연구했습니다. 이들은 파괴적이고 과도한 업무 부담과 고르지 않은 워크플로를 줄여 낭비를 제거함으로써 생산성을 향상시키는 린 방법론/원칙을 설명하기 위해 "린"이라는 용어를 만들었습니다. 린 지지자들은 고객 협업에 더 중점을 두었지만, 결국 린 애자일 원칙과 가치의 유효한 애플리케이션으로 린 애자일 구현이 이루어졌습니다.
애자일 팀은 소프트웨어를 대량으로 배포하는 대신 반복적인 접근 방식을 통해 작동하는 소프트웨어를 최대한 빨리 제공하기 위해 노력합니다. 애자일 방법론을 사용하는 팀은 코드를 자주 배포하여 고객 피드백을 신속하게 수신하고 향후 작업에 영향을 미치는 데 사용합니다. 즉, 팀은 개발 프로세스 후반에도 필요한 변경 사항을 구현할 수 있습니다. 이러한 반복적 개발 원칙은 약속을 미루고 빠르게 제공하기 위한 린 원칙과 일치합니다.
린은 흐름을 관리하여 WIP를 제한하고 신속하게 전달함으로써 집중력을 높이고 컨텍스트 전환을 줄이는 데 도움이 됩니다. 애자일 팀원들은 다기능 팀으로 일하면서 한 번에 한 번씩 반복해서 작업하면서 흐름을 관리합니다. 이를 통해 린 사용자는 최신 관련 정보를 바탕으로 보다 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있는 민첩성을 확보할 수 있습니다.
짧은 피드백 루프는 팀이 업데이트된 비즈니스 요구 사항을 처리하는 데에도 도움이 됩니다. 개발자와 비즈니스 이해관계자 간의 일상적인 협력을 통해 팀원들은 회사 목표에 따라 작업의 우선순위를 정하는 동시에 고객에게 가치를 제공하지 않는 사항을 제거할 수 있습니다.
모든 기업은 최대한 빨리 마감일을 맞추기를 원합니다. 린 애자일은 단계적 접근 방식을 사용하여 한 번에 한 단계씩 작업을 수행하는 적응형 프로세스입니다. 이는 확장된 애자일 프레임워크(SAFe)에 필수적인 요소입니다. 제품 개발 팀은 SAFe를 사용하여 생산성, 출시 시간, 직원 참여도 및 최종 솔루션 품질을 개선합니다.
기업의 효과적인 관리에 도움이 되는 10가지 주요 기본 원칙은 다음과 같습니다.
경제적 관점은 자주 그리고 조기에 납품함으로써 달성됩니다. 이렇게 하려면 다음 프레임워크를 적용하세요.
모든 시스템 측면을 통합하고 설계, 배포, 개발 및 유지 관리하여 문제에 대한 솔루션을 개발하는 전체적인 방법을 제공하는 시스템의 목표를 이해합니다.
주요 시스템 측면은 다음과 같습니다.
린 애자일 원칙은 향후 설계 옵션을 위한 공간을 제공합니다. 설계 옵션은 상황에 따라 수렴되고 개방되어 최적의 경제적 결과로 이어집니다.
고객이 증분 빌드를 볼 수 있도록 하여 위험을 줄이세요. 증분 빌드는 빠른 학습 주기를 실현합니다. 복잡한 시스템에 대해 이러한 통합 지점을 사용하여 각 시스템을 확인하고 시스템이 책임을 충족하는지 확인하세요.
린 애자일 원칙은 기존의 방법을 세트 기반 설계로 세분화합니다. 이러한 증분 빌드를 통해 통합적인 학습 주기를 빠르게 구축할 수 있습니다. 따라서 테스트 요구 사항부터 시작하여 전체 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)를 포괄하고 점진적인 가치를 도출하는 모든 지점에 이정표가 포함됩니다.
WIP를 시각화하면 배치 크기를 줄이고 대기열 길이를 관리하여 WIP를 제한할 수 있습니다. 지속적인 흐름을 달성하고 새로운 시스템 기능을 신속하게 이동하려면 다음 세 가지 방법을 모두 따르세요.
흐름의 케이던스 원리:
이러한 지침은 숙련된 작업자에게 동기를 부여하기 위한 린 애자일 원칙에 따라 제안됩니다.
의사 결정 프로세스를 분산하여 지연을 줄이고 개발 흐름을 개선하여 혁신적인 솔루션으로 더 빠르게 피드백을 받을 수 있습니다.
다음 단계에 따라 새로운 가치 기반 조직을 구축합니다.
가치에 따라 재구성합니다.
사일로화된 팀이 다른 워크스트림에 대한 가시성을 확보하지 못해 비전략적이거나 중복된 업무에 자금을 투입하는 경우 조직은 애자일 팀 모범 사례를 구현하는 데 어려움을 겪습니다. 전사적으로 재무 투명성이 확보되지 않으면 생산 결함의 비용이 개별 팀에 숨겨져 새로운 워크스트림에 대한 자금이 줄어들고 예산 편차가 커집니다.
팀은 계속해서 다양한 도구를 사용하고 있으며 팀, 프로그램, 포트폴리오 및 엔터프라이즈 수준에서 데이터를 롤업하는 신뢰할 수 있는 단일 소스가 없어 계속 어려움을 겪고 있습니다. 통합이 재무 계획과 수동으로 이루어지므로 프로세스가 상당히 느려지고 역동적인 자금 조달 결정을 통한 진정한 가치 흐름 모델이 실현되지 못합니다.
IBM Targetprocess는 조직이 애자일 방식을 빠르게 확장 및 채택하고 비즈니스 민첩성을 가속화할 수 있도록 지원하는 선도적인 엔터프라이즈 애자일 관리 솔루션입니다. Targetprocess는 전략을 실행과 연결하며, 업계 최고의 IBM Apptio 재무 관리 플랫폼과 직접 통합되는 유일한 솔루션입니다. 이러한 통합을 통해 기업은 혁신 워크스트림의 전체 ROI를 추적하고 기술 투자에 대해 더 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.
지금 무료 평가판을 시작하여 IBM® Targetprocess를 귀사의 고유한 과제와 사용 사례에 맞게 맞춤화하는 방법을 알아보세요.
IBM Targetprocess가 작업, 리소스 및 포트폴리오를 동적으로 관리하는 동시에 비즈니스 전략에 대한 지속적인 조정을 제공하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.