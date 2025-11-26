EPM은 예산 책정, 예측, 데이터 분석을 비롯한 재무 팀의 비즈니스 기능을 간소화하는 데 매우 적합합니다. EPM 소프트웨어를 사용하면 재무 팀이 인공 지능(AI), 기계학습(ML), 기타 자동화 도구와 같은 고급 기술을 통해 비즈니스 관행을 최적화하고 향후 의사 결정에 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.
조직은 EPM 솔루션을 기본 제공 어시스턴트로 사용하여 새로운 기회를 평가하고 일상적인 작업을 자동화하며 재무, HR, 공급망, 영업과 같은 산업 전반에 걸쳐 전략적 계획 결정을 내리고 있습니다.
특히 최고재무책임자(CFO)들은 진화하는 기술을 따라잡기 위해 혁신적 변화가 필요하다고 보고 있으며, 가장 성공적인 금융 조직들 중에는 AI 시스템을 활용하고 있는 경우도 있었습니다. 최근 발간된 IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서에 따르면 "CFO 5명 중 4명은 재무 조직의 혁신적 변화 속도를 유지하거나 가속화할 계획"이라고 합니다. 또한 보고서에 따르면 69%는 AI가 재무 혁신 전략에 필수적이라고 답했습니다.
EPM 시스템은 현재 많은 조직이 미래의 재무 기능 요건을 충족하기 위해 구현하고 있는 디지털 혁신의 일부입니다. EPM 프로세스는 조직이 재무 계획 결정을 내리고 혼란과 불확실성에 대응하기 위한 더 깊은 인사이트를 제공하는 데 도움이 됩니다.
전사적 자원 관리(ERP)와 전사적 성과 관리(EPM) 모두 조직의 기업 데이터를 관리합니다. 이들은 역할이 서로 연결되어 있지만 그 목적은 서로 다릅니다. 이 둘의 차이를 이해하는 것은 거래 효율성에서 전략적 민첩성으로 방향을 전환하고자 하는 CFO와 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀에 매우 중요합니다.
ERP의 핵심은 실행입니다. 거래 추적부터 미지급금, 재무 결산에 이르기까지 조직의 일상적인 재무 운영의 근간이 됩니다. ERP 시스템은 사업을 계속 발전시키는 엔진이라고 볼 수 있습니다. 기업 전반의 모든 트랜잭션에 대해 데이터를 기반으로 인사이트를 제공하며, 운영 수준에서 발생하는 상황에 대한 신뢰할 수 있는 단일 소스로 기능합니다.
EPM은 전략적 계층입니다. EPM 소프트웨어는 ERP 데이터를 가져와 미래 지향적인 인사이트를 도출합니다. EPM의 역할은 예산 책정, 예측, 시나리오 모델링 및 성과 분석을 지원하는 것입니다. 기본적으로 EPM은 재무 팀이 '만약'에 대한 시나리오와 이에 대비하는 방법을 계획하도록 지원합니다.
간단히 말해, ERP는 장부의 균형을 맞추고 EPM은 다음에 투자할 위치를 결정합니다. 이 둘이 결합될 때 재무 부서는 보고 담당자가 아닌 전략적 파트너로 탈바꿈합니다.
오늘날 많은 조직이 ERP-EPM 솔루션 위에 AI 및 예측 분석을 올리고 있습니다. 데이터와 의사 결정 간의 거리를 줄인다는 목표를 실현하기 위해 조직은 ERP의 운영 정확성과 EPM의 전략적 인텔리전스를 사용하여 실시간으로 예측, 계획, 피벗합니다.
백오피스 보고 기능에서 수년에 걸쳐 탈바꿈해, 이제 금융 산업을 위한 전략적 인텔리전스 엔진 역할을 하고 있습니다. 이러한 진화는 금융 업계가 기록 관리에서 미래 지향적인 의사 결정으로 방향을 전환하는 방식을 보여줍니다.
EPM은 기업 성과 관리(CPM), 비즈니스 성과 관리(BPM), 재무 계획 및 분석(FP&A)과 동의어이기도 합니다.
EPM의 시작은 수동 시스템이었습니다. 재무팀은 스프레드시트를 사용하여 예산과 예측을 작성하고 부서 간에 파일을 주고받았습니다. 그러나 이러한 워크플로는 효율성이 떨어져 오류가 증가하고 버전 제어가 사라지며, 셀에 들어갈 수 있는 내용 이상의 인사이트가 나올 수 없었습니다. 그제서야 재무팀은 숫자의 의미를 분석하는 것보다 재무 데이터를 조정하는 데 더 많은 시간을 소비하고 있다는 사실을 깨달았습니다.
EPM에서 다음으로 중요한 단계는 온프레미스 EPM 시스템이었습니다. 이를 통해 재무 팀은 데이터를 중앙 집중화하고 사업부 전반에 걸쳐 재무 보고를 표준화하는 플랫폼을 확보했습니다. 마지막으로, 재무 책임자들은 성과를 일관되게 파악하고 재무 통합을 자동화했습니다. 그러나 온프레미스 시스템에는 상당한 문제가 있었습니다. 시스템이 경직되어 있고 구현 비용이 많이 들며 업데이트 속도가 느리고 IT 부서에서 모든 변경 사항을 관리해야 했던 것입니다.
이윽고 클라우드 컴퓨팅의 시대가 도래했습니다. SaaS(서비스형 소프트웨어)라고도 하는 클라우드 기반 EPM 도구를 사용하면 조직 전체에서 성능 관리를 보다 민첩하게 수행하고 접근할 수 있습니다. 재무 팀은 실시간으로 협업하고, 여러 시나리오를 실행하고, 예측을 즉시 업데이트할 수 있었습니다. 또한 데이터 통합이 개선되어 재무 부서가 선제적 비즈니스 파트너로 거듭났습니다.
클라우드에 가속도가 붙으면서 자동화와 인공지능이 등장했습니다. 최신 EPM 시스템은 이제 데이터 통합, 조정 및 보고를 자동으로 처리합니다.
AI 기반 EPM 시스템은 실시간 데이터를 사용하여 추세를 파악하고 결과를 예측하는 예측 분석 모델을 갖췄습니다. 고급 EPM 시스템은 다양한 성능 방법론을 처리할 수도 있습니다. 또한 자연어 처리(NLP)를 사용하면 재무 전문가가 보고서를 검색할 필요 없이 대화식으로 데이터를 쿼리할 수 있습니다.
금융 업계에서 EPM은 정적인 스프레드시트에서 정보에 입각한 의사 결정과 재무 결과를 도출하는 역동적 AI 기반 인사이트로 진화했습니다.
최신 전사적 성과 관리(EPM) 시스템은 재무 팀이 전략적으로 계획하고, 변화에 신속하게 대응하고, 데이터 기반 의사 결정을 내리기 위한 핵심 기능들을 제공합니다.
EPM Systems의 필수 구성 요소는 통합 대시보드입니다. 대시보드는 여러 시스템에 있는 데이터를 하나의 인터페이스로 결합해서 보여주기 때문에, 재무 책임자가 사업부 전반의 성과를 한 눈에 확인할 수 있습니다. CFO는 재무제표와 보고서를 수동으로 조회하지 않고 핵심 성과 지표(KPI), 현금 흐름, 수익성을 한 곳에서 추적할 수 있습니다.
통합 대시보드는 재무 데이터를 바탕으로 실행 가능한 인사이트를 도출하는 데 유용할 수 있습니다. 대시보드는 재무팀이 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 상세한 시각화 정보를 제공합니다.
최신 EPM 시스템은 계획, 예산 책정, 예측에 필요한 요소를 원스톱으로 제공해야 합니다. EPM 솔루션은 이 세 단계를 자동화하고 연속적으로 이루어지도록 연결합니다. 이 솔루션을 통해 재무 팀은 사일로를 허물고, 다른 부서와 협업하고, 추정치를 업데이트하고, 사업 목표에 맞게 재무 계획을 조정할 수 있습니다.
재무팀은 AI 기반 도구를 사용하여 과거 데이터와 시장 데이터를 분석하여 예측 주기를 가속화하고 정확성을 개선할 수 있습니다. 이렇게 하면 민첩하고 데이터 중심적이며 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있는 비즈니스 계획 프로세스가 탄생합니다.
EPM은 예측 분석을 통해, 과거를 돌아보는 도구에서 미래 지향적인 재무 엔진으로 탈바꿈하고 있습니다. EPM 시스템은 운영 데이터, 과거 데이터, 시장 지표, 운영 동인을 분석하여 놀라운 정확도로 예측을 수행할 수 있습니다.
또한 재무 책임자는 현금 흐름 부족이나 수요 급증을 발생 전에 미리 예측할 수 있습니다. 이러한 예측 유형은 데이터 기반 의사 결정을 강화하고 조직이 예측할 수 없는 시장 변화에 대비할 수 있도록 도와줍니다.
시나리오 모델링은 재무팀에서 '만약'의 시나리오를 자신 있게 테스트하는 데 사용됩니다. 최신 EPM 시스템을 사용하면 여러 결과를 모델링하고 재무적 영향을 바로 확인할 수 있습니다.
이러한 유형의 시나리오 계획 능력은 전략적 계획, 위험 관리 및 투자 결정을 지원합니다. 그래서 CFO는 자원을 투입하지 않고도 여러 선택지를 안전하게 탐색할 수 있으며, 이는 불확실한 시장에서 매우 중요한 이점입니다.
조직은 EPM(전사적 성과 관리) 솔루션을 사용함으로써 몇 가지 중요한 이점을 얻을 수 있습니다.
EPM 시스템은 불확실한 시기에 매우 중요한 역할을 합니다. 재무 부서는 수익성을 관리 및 촉진하고, 리더에게 예리하고 조직에 관련 있는 지표를 제시할 수 있어야 합니다.
EPM을 통해 팀은 비용 및 수익성에 대한 인사이트를 확보하고, 값어치를 하는 이니셔티브와 그렇지 못한 이니셔티브를 가려내는 데 도움을 받을 수 있습니다.
계정 조정은 재무 결산 지연의 원인이 될 수 있기에, 이 프로세스를 자동화하는 EPM 시스템을 사용하면 재무 팀이 훨씬 더 효율적이고 능동적으로 대응할 수 있습니다.
EPM 솔루션은 일반적으로 계정 조정 프로세스와 관련된 보안 및 위험을 지연이 발생하기 전에 해결할 수 있습니다.
최신 EPM 시스템은 성능 관리 솔루션이 아니라, 금융 비즈니스 기능을 관리하고 유지하기 위한 총체적 접근 방식입니다.
CFO는 AI 기반 솔루션을 통해 관리 프로세스와 보고 프로세스를 간소화하여 장기적으로 기반을 더 탄탄하게 다지고 있습니다. EPM 시스템은 기업 전체가 계획을 더 효과적으로 세우고 잘 조율할 수 있도록 지원합니다.
빠르게 적응하는 능력은 특히 규제 환경이 변화하는 금융 조직에서 매우 중요합니다. EPM 시스템은 현금 흐름과 대차 대조표를 통합하여 재무 결산을 최적화해서, 조직이 보고에 확신을 가지도록 도와줍니다.
전사적 성과 관리(EPM)를 구현하려면 신중한 계획, 강력한 변화 관리 및 지속적인 최적화를 통해 지속적인 가치를 제공해야 합니다.
조직은 구현 모범 사례를 따라서 EPM 투자의 가치를 극대화할 수 있습니다.
재무 책임자는 EPM 도입에 앞서, 조직에 실제로 필요한 것이 무엇인지 판단해야 합니다. 이 단계에서는 마감이 느리거나 데이터가 사일로화되어 있는 등 현재 겪고 있는 문제를 매핑하기도 합니다.
이러한 요구 사항을 파악한 다음 리더가 할 일은 EPM이 이러한 요구 사항을 해결하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 정의하는 것입니다. 모든 조직은 각기 다르기에 고유한 접근 방식이 필요합니다.
이 단계는 EPM 솔루션 도입을 앞두고 워크플로, 의사 결정 일정, 부서 간 종속성을 이해하는 데 매우 중요합니다. EPM 시스템이 운영을 실질적으로 지원하지 못하면 조직은 상당한 어려움을 맞이합니다.
조직의 요구 사항을 파악한 다음에는 재무 에코시스템의 요건에 맞는 EPM 플랫폼을 선택해야 합니다. 이때 플랫폼의 확장가능성, 기존 ERP 및 고객 자원 관리(CRM) 시스템과의 통합 가능 여부를 평가합니다.
EPM 솔루션은 협업을 지원하고 수동 작업을 자동화하며 지능적 인사이트를 제공해야 합니다. 또한 조직과 함께 성장하고, 기술 전문가가 아니라도 쉽게 사용할 수 있어야 합니다.
EPM 도입의 성패는 EPM을 수용하는 사람들에 달려 있습니다. 새로운 프로세스, 특히 표준을 파괴하는 프로세스에 대해서는 재무 담당자들의 저항이 있을 수 있습니다. 따라서 원활한 전환을 위해 교육, 의사소통, 리더십 승인과 같은 변화 관리에 투자하는 것이 중요합니다.
팀은 이 EPM 솔루션의 이점, 정확성을 높이고 시간을 아껴주며 장기적으로 팀의 역할을 승격시켜주는 이점을 강조해야 합니다. 솔루션을 채택해서 투자 수익률(ROI)을 높이려면 사용자들이 솔루션의 개인적 효용을 볼 수 있어야 합니다.
한편, EPM 기능은 정제되고 신뢰할 수 있는 데이터에 의존합니다. 재무팀은 도입에 앞서, 강력한 지배구조 관행을 통합하는 작업부터 진행해야 합니다. 이를 위해서는 조직 전반의 정의를 통일하고, 접근 권한을 제어하고, 검증을 자동화해야 합니다.
EPM은 여러 소스의 데이터를 통합해야 하므로, 이 소스들이 정확하고 동기화되어야 합니다. 재무 팀은 프로세스 초기에 데이터의 우선순위를 정하여 EPM 솔루션에서 생성된 모든 보고서 및 예측에 대한 신뢰도를 확보해야 합니다.
구현은 최적화의 시작에 불과합니다. EPM 솔루션을 사용하려는 팀은 예측 정확도와 사용자 채택 같은 성과 지표를 정기적으로 추적해야 합니다. 이와 별개로 재무 및 비즈니스 이해관계자로부터 피드백을 수집하여 효용성을 검토하는 것도 필수입니다.
적절한 EPM 솔루션은 조직과 함께 진화합니다. 새로운 목표가 등장하고 시장이 변화하면 지속적인 평가를 통해 목표를 조정할 수 있습니다. 시스템의 가치를 높게 유지하려면 EPM 솔루션을 미세하게 조정해야 합니다.
재무 분야 전사적 성과 관리(EPM)의 미래는 더 지능적이면서 기업 전체에 병합된 형태로 발전할 것으로 보입니다. 재무 보고 도구로 출발한 EPM 솔루션은 이제 재무 팀의 의사 결정을 위한 중추 신경계로 빠르게 진화하고 있습니다.
IBM의 자체 혁신에서, 앞으로 조직에게 펼쳐질 가능성을 엿볼 수 있습니다. 사업부 전반에 데이터가 파편화되어 있고 500개 이상의 금융 애플리케이션이 서로 단절되어 있는 IBM에는 급격한 변화가 필요했습니다. 그래서 데이터 통합을 위해 IBM® Cognos Analytics와 Planning Analytics 로 구동되는 통합 EPM 플랫폼을 개발했습니다. 2019년에는 AI 기능을 추가했습니다.
그 결과는 근본적인 변화를 불러왔습니다. 통합된 접근 방식을 통해 2020년 이후 FP&A 도구를 95% 줄이고 FP&A 생산성을 40% 향상 시킨 것입니다. 또한 IBM watsonx와 Planning Analytics를 사용하여 실시간 보고서와 완벽에 가까운 모델 정확도의 '비접촉' AI 기반 예측을 달성했습니다.
IBM의 자체 사례 연구는 EPM의 방향성과 조직이 고급 기술을 통해 연결된 에코시스템이 되는 방법을 보여주는 예입니다. AI는 재무 책임자를 현대 세계로 데려와 한 발 앞서 나가는 전략적 조언자로 진화하도록 돕고 있습니다.
