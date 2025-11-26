백오피스 보고 기능에서 수년에 걸쳐 탈바꿈해, 이제 금융 산업을 위한 전략적 인텔리전스 엔진 역할을 하고 있습니다. 이러한 진화는 금융 업계가 기록 관리에서 미래 지향적인 의사 결정으로 방향을 전환하는 방식을 보여줍니다.

EPM은 기업 성과 관리(CPM), 비즈니스 성과 관리(BPM), 재무 계획 및 분석(FP&A)과 동의어이기도 합니다.

EPM의 시작은 수동 시스템이었습니다. 재무팀은 스프레드시트를 사용하여 예산과 예측을 작성하고 부서 간에 파일을 주고받았습니다. 그러나 이러한 워크플로는 효율성이 떨어져 오류가 증가하고 버전 제어가 사라지며, 셀에 들어갈 수 있는 내용 이상의 인사이트가 나올 수 없었습니다. 그제서야 재무팀은 숫자의 의미를 분석하는 것보다 재무 데이터를 조정하는 데 더 많은 시간을 소비하고 있다는 사실을 깨달았습니다.

EPM에서 다음으로 중요한 단계는 온프레미스 EPM 시스템이었습니다. 이를 통해 재무 팀은 데이터를 중앙 집중화하고 사업부 전반에 걸쳐 재무 보고를 표준화하는 플랫폼을 확보했습니다. 마지막으로, 재무 책임자들은 성과를 일관되게 파악하고 재무 통합을 자동화했습니다. 그러나 온프레미스 시스템에는 상당한 문제가 있었습니다. 시스템이 경직되어 있고 구현 비용이 많이 들며 업데이트 속도가 느리고 IT 부서에서 모든 변경 사항을 관리해야 했던 것입니다.

이윽고 클라우드 컴퓨팅의 시대가 도래했습니다. SaaS(서비스형 소프트웨어)라고도 하는 클라우드 기반 EPM 도구를 사용하면 조직 전체에서 성능 관리를 보다 민첩하게 수행하고 접근할 수 있습니다. 재무 팀은 실시간으로 협업하고, 여러 시나리오를 실행하고, 예측을 즉시 업데이트할 수 있었습니다. 또한 데이터 통합이 개선되어 재무 부서가 선제적 비즈니스 파트너로 거듭났습니다.

클라우드에 가속도가 붙으면서 자동화와 인공지능이 등장했습니다. 최신 EPM 시스템은 이제 데이터 통합, 조정 및 보고를 자동으로 처리합니다.

AI 기반 EPM 시스템은 실시간 데이터를 사용하여 추세를 파악하고 결과를 예측하는 예측 분석 모델을 갖췄습니다. 고급 EPM 시스템은 다양한 성능 방법론을 처리할 수도 있습니다. 또한 자연어 처리(NLP)를 사용하면 재무 전문가가 보고서를 검색할 필요 없이 대화식으로 데이터를 쿼리할 수 있습니다.

금융 업계에서 EPM은 정적인 스프레드시트에서 정보에 입각한 의사 결정과 재무 결과를 도출하는 역동적 AI 기반 인사이트로 진화했습니다.