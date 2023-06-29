통합 비즈니스 계획(IBP)이란 무엇인가요?

운영 계획은 전략적 목표를 운영 수준에서 실행 가능한 계획으로 전환하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 전략적 목표를 다양한 부서와 조직 단위가 실행해야 하는 구체적인 목표와 이니셔티브로 세분화하는 과정이 포함됩니다.

예를 들어, 영업 부서는 새로운 시장에 진출하거나 신제품 출시 계획을 수립하고, 공급망 부서는 재고 최적화 및 효율적인 물류 보장에 중점을 둘 수 있습니다. 핵심은 운영 계획을 광범위한 전략적 목표와 연계해 조직 전체의 일관성과 조화를 확보하는 것입니다.