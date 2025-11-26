CMMS 구현 가이드

유지보수 작업을 간소화하고 효율성을 개선하기 위해 점점 더 많은 조직이 새로운 기술을 채택하고 이에 의존하고 있습니다. 최신 CMMS는 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 사물인터넷(IoT)을 사용하여 워크플로를 간소화하고, 자산 다운타임을 줄이고, 데이터 기반 의사 결정을 개선합니다.

MMS 이식은 단순한 소프트웨어 설치가 아니라, CMMS를 기존 유지보수 시스템에 통합하여 워크플로를 간소화하고 결과를 개선하는 고도로 구조화된 프로세스입니다. 강력한 CMMS 구현은 고급 데이터 수집 및 분석을 통해 이해관계자가 가장 중요한 자산의 성능과 유지보수 방법을 실시간으로 파악할 수 있도록 합니다.