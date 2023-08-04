의료용 컴퓨터 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 의료 서비스 제공업체의 요구 사항을 충족하도록 조정된 소프트웨어 플랫폼입니다.
CMMS 플랫폼은 의료 운영 팀에 유지보수 워크플로를 자동화 및 간소화하고, 자산 성과를 모니터링하고, 데이터 기반 의사 결정 기능을 개선할 수 있는 중앙 집중식 허브를 제공합니다.
병원, 진료소, 전문의 사무실과 같은 의료 시설은 복잡하고 유지보수가 어렵습니다. 의료 솔루션용 CMMS는 엔터프라이즈 자산 관리(EAM)의 중요한 부분으로, 이러한 시설의 팀이 소프트웨어, 시스템 및 서비스의 조합을 통해 중요 자산을 유지할 수 있도록 지원합니다.
CMMS 플랫폼은 유지보수 운영 팀이 규제가 엄격한 산업에서 자산 가동 시간을 최적화하고 유지보수 관행을 간소화하며 규정 준수를 자동화하는 데 도움이 됩니다. 의료 시설에서 CMMS를 사용하여 유지보수 활동을 관리하면 환자의 안전을 개선하고 비용을 절감하며 인적 오류의 가능성을 줄일 수 있습니다.
컴퓨터화된 유지보수 시스템(CMMS)은 조직이 중앙 집중식 단일 디지털 허브에서 워크플로를 자동화하고 유지보수 운영을 개선하는 데 도움이 되는 소프트웨어 플랫폼입니다.
CMMS 소프트웨어가 널리 사용되기 전에 유지보수 관리자는 유지보수 프로세스를 위해 체크리스트 및 스프레드시트와 같은 수동 툴에 의존할 수밖에 없었습니다. 새로운 기술로 인해 자산이 더욱 복잡해짐에 따라 이러한 방법은 빠르게 구식이 되었습니다.
최신 CMMS 솔루션은 디지털 혁신의 핵심 촉진 요소로, 기업이 인공지능(AI), 머신 러닝(ML), 사물인터넷(IoT)과 같은 새로운 기술을 활용해 효율성을 높이고 자산 실적을 최적화할 수 있도록 합니다. CMMS 플랫폼은 수요가 매우 많으며, 작년 글로벌 시장 규모는 약 13억 달러에 달했으며 연간 11% 의 연평균 성장률 (CAGR) 으로 성장할 것으로 예상됩니다.1
현대적(CMMS) 솔루션은 의료 시설이 서비스 요청, 작업 지시서 및 정기 유지보수를 계획, 생성, 추적 및 조직하는 데 도움을 주어 제한된 생의학 장비 기술자(BMET)의 과도한 작업 계획 업무를 제거합니다.
CMMS 솔루션은 이전에 사람의 입력이 필요했던 유지보수 관리 측면을 자동화하여 의료 시설이 유지보수 운영을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
의료 시설에서 CMMS 소프트웨어의 이점을 자세히 살펴보겠습니다. 클라우드 기반 CMMS 플랫폼을 사용하면 기술자가 모바일 장치를 사용하여 원격으로 모바일 유지보수를 수행하고, 작업 주문을 추적하고, 유지보수 활동에 액세스할 수 있습니다.
최신 의료 컴퓨터 유지보수 관리 시스템(CMMS) 솔루션은 의료 시설의 유지보수 작업을 간소화하고 자동화하는 중앙 집중식 데이터 기반 엔터프라이즈 플랫폼입니다.
CMMS 솔루션은 유지보수 관리자가 의료 기기를 보다 효율적으로 수리하고, 자산 수명 주기 관리를 최적화하며, 정보에 기반한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 핵심 기능을 자세히 살펴보세요.
의료용 CMMS 소프트웨어는 유지보수 요청 및 기술자 스케줄링과 같은 작업 지시 관리의 핵심 요소를 자동화하고, 각 작업을 완료될 때까지 추적합니다.
이 프로세스를 통해 의료 시설은 미국에서 의료 제공자를 인증하는 독립 기관인 The Joint Commission에서 발행한 보증을 준수하는 자산별 상세 유지보수 이력을 보유할 수 있습니다.
의료 CMMS 소프트웨어는 의료 시설의 재고 유지보수를 담당하는 구매 관리자가 예비 부품 및 툴을 추적하고 상세한 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다.
일부 CMMS 플랫폼은 품절 시 품목을 자동으로 재주문하도록 프로그래밍할 수 있으므로 관리자가 부품 부족을 줄이고 재고 수준을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
의료 CMMS 소프트웨어 플랫폼은 유지보수 운영 팀이 구성 요소가 고장 났을 때만 수정하거나 교체하는 사후 대응적인 유지보수 관행에서 벗어나도록 도와줍니다.
최신 CMMS 툴을 사용하면 유지보수 팀이 IoT 디바이스에서 수집된 실시간 유지보수 데이터를 기반으로 작업 지시를 내리는 예측 및 예방형 유지보수 프로세스를 구현할 수 있습니다. 이러한 관행은 자산 수명을 연장하고 의료 시설에서 비용이 많이 드는 고장 가능성을 줄이는 것으로 나타났습니다.
고급 의료 CMMS 소프트웨어 플랫폼에는 대시보드가 탑재되어 있으며, 이를 통해 평균 수리 시간(MTTR) 및 평균 고장 간격(MTBF)과 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 시각화할 수 있습니다. 이러한 고급 의료 시스템을 통해 의료 시설 관리자는 유지보수 운영 팀의 성과, 자산 상황, 가동 시간, 가동 중지 시간, 마모를 실시간으로 추적할 수 있습니다.
의료 기기의 자산 라이프사이클 관리(ALM)는 MRI, 인공호흡기, 모니터와 같은 의료 장비를 라이프사이클 전반에 걸쳐 관리하기 위한 포괄적이고 전략적인 접근 방식입니다. 이 프로세스는 구매부터 최적화 및 폐기에 이르기까지 진행됩니다. ALM은 의료 시설이 의존하는 자산이 안전하고 효과적이며 항상 관련 규정을 준수하도록 보장합니다.
의료 시설에서의 ALM은 환자 안전에 매우 중요하며, 직원이 환자 진료를 제공하기 위해 사용하는 의료 기기를 안전하고 효과적으로 사용할 수 있도록 보장합니다. ALM은 또한 유지보수 팀이 Joint Commission 및 미국 식품의약국(FDA)과 같은 의료 표준을 준수하도록 지원합니다.
의료 기기용 ALM은 일반적으로 4단계로 나뉩니다.
다음은 병원이 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 솔루션을 사용하여 유지보수 운영을 개선하는 방법에 대한 5가지 실제 사례입니다.
병원 및 기타 종류의 의료 시설 인프라는 의료용 CMMS 소프트웨어를 사용하여 예방 유지보수(PM) 스케줄링을 통해 의료 기기를 유지보수합니다. CMMS는 실시간 데이터로 자산 상황을 추적함으로써 부품 고장으로 인해 작업이 중단되기 전에 사전 예방적으로 수리 일정을 수립하여 교정 유지보수를 수행할 수 있습니다. 유지보수 관리 소프트웨어는 자동으로 작업 지시를 생성하고 모바일 앱에서 병원 기술자에게 알림을 보낼 수 있습니다.
IoT 지원 CMMS 툴은 병원 유지보수 관리자가 의료 장비의 성능과 같은 자산의 중요한 측면을 실시간으로 모니터링하여 예측 유지보수 접근 방식이 번창할 수 있도록 지원합니다. CMMS 솔루션은 병원과 병원 직원이 예상치 못한 장비 고장을 방지하고, 비용이 많이 드는 의료 장비의 수명을 연장하고, 이전에는 수동으로 수행해야 했던 병원 유지보수 작업을 자동화할 수 있도록 도와줍니다.
병원은 CMMS 툴을 사용하여 HVAC, 배관 및 전기와 같은 시스템을 자동화하여 임상 장비가 작동할 수 있도록 합니다. CMMS는 의료 시설 관리 운영을 중앙 집중화하고, 작업 주문 추적 및 재고 관리를 자동화하고, 병원 시설 관리자가 성능을 실시간으로 추적할 수 있도록 지원합니다. 병원의 부품 또는 시스템에 장애가 발생하면 CMMS가 자동으로 서비스 요청을 트리거하고 작업 지시를 할당하여 모바일 앱으로 기술자에게 알립니다.
여러 지역에서 병원과 기타 의료 시설을 운영하는 의료 기관은 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)과 같은 법률의 엄격한 규정 준수 요구 사항에 직면해 있습니다. 이 법은 기밀 환자 상황 정보(PHI)를 미국에서 무단 공개되지 않도록 보호하는 연방법을 나타냅니다. 의료용 CMMS 소프트웨어는 규정 준수 측면을 자동화하여 시설이 필요한 규정을 준수하도록 보장하고 규정 준수 보고에서 인적 오류가 발생할 가능성을 줄일 수 있습니다.
병원은 엑스레이 기계, 장비, 스캐너 및 로보틱과 같은 복잡하고 중요한 자산에 의존하여 작동합니다. 의료 CMMS 소프트웨어 솔루션은 IoT 센서에서 수집한 실시간 데이터로 의료 기기의 성능을 추적하고 데이터 분석을 수행하도록 프로그래밍하여 이해관계자가 이러한 자산이 얼마나 비용 효율적인지 이해하도록 도울 수 있습니다. 이러한 인사이트는 자본 계획과 현재 및 미래 자산에 대한 잠재적 투자 자금을 조달하는 방법에 대한 전략적 의사 결정을 안내하는 데 매우 중요합니다.
의료 산업이 끊임없이 변화하는 시장의 요구에 부응하기 위해 계속 진화하고 적응함에 따라 의료 컴퓨터 유지보수 시스템 (CMMS) 소프트웨어는 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다. 다음은 혁신이 앞으로도 계속될 가능성이 높은 세 가지 영역입니다.
