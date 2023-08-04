CMMS 플랫폼은 의료 운영 팀에 유지보수 워크플로를 자동화 및 간소화하고, 자산 성과를 모니터링하고, 데이터 기반 의사 결정 기능을 개선할 수 있는 중앙 집중식 허브를 제공합니다.

병원, 진료소, 전문의 사무실과 같은 의료 시설은 복잡하고 유지보수가 어렵습니다. 의료 솔루션용 CMMS는 엔터프라이즈 자산 관리(EAM)의 중요한 부분으로, 이러한 시설의 팀이 소프트웨어, 시스템 및 서비스의 조합을 통해 중요 자산을 유지할 수 있도록 지원합니다.

CMMS 플랫폼은 유지보수 운영 팀이 규제가 엄격한 산업에서 자산 가동 시간을 최적화하고 유지보수 관행을 간소화하며 규정 준수를 자동화하는 데 도움이 됩니다. 의료 시설에서 CMMS를 사용하여 유지보수 활동을 관리하면 환자의 안전을 개선하고 비용을 절감하며 인적 오류의 가능성을 줄일 수 있습니다.