차지백이란 무엇인가요?

이 접근 방식은 종종 인력이나 창출하는 수익에 따라 BU(예: 마케팅, HR, 고객 서비스, 재무 또는 R&D)에 리소스를 미리 할당하는 단순 나누기 모델과 다릅니다.

쇼백 전략으로 알려진 세 번째 접근 방식은 차지백과 단순 나누기 사이의 절충안으로 생각할 수 있습니다. BU 전반에 걸쳐 IT 지출을 추적하고 발생한 비용에 대해 비용을 청구하지 않고 각 부서에 포괄적인 사용 보고서를 보냅니다. 이 전략은 비용 회수로 인한 방해 없이 부서가 리소스 사용에 대해 책임을 지도록 하는 것을 목표로 합니다.

조직은 회사 전체에서 효율적인 인프라 지출 및 비용 최적화 문화를 조성하는 등 여러 가지 이유로 차지백 모델을 통합할 수 있습니다. 각 부서는 자체 에너지 및 IT 비용을 직접 책임지기 때문에 사용에 관한 전략적인 결정을 내리고 낭비 행동을 줄이려는 동기를 부여받습니다. 차지백은 또한 회사 전체의 공정성을 높이는 데 기여하여 개별 팀이 자신의 조건에 따라 리소스를 할당할 수 있도록 지원합니다.

지불 거절 관리는 조직의 위험 관리 프로그램에 속할 수 있으며, IT 및 재무가 추적, 청구 및 집행을 공동으로 처리합니다. 최고 정보 책임자(CIO)가 전략 감독을 담당하는 경우가 많습니다.

차지백 접근 방식은 많은 경우 기업의 더 큰 FinOps (또는 클라우드 FinOps) 및 기술 비즈니스 관리(TBM) 전략에 적합합니다. FinOps는 하이브리드 클라우드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 클라우드 및 인프라 투자의 비즈니스 가치를 극대화하기 위해 IT, 재무 및 비즈니스 팀 간의 부서 간 협업을 강조합니다.

차지백은 책임(팀이 사용량 및 비용에 대한 책임을 짐), 최적화(가시성을 통해 보다 현명한 결정을 내릴 수 있음) 및 거버넌스(책임 있는 소비를 안내하는 정책)를 촉진하여 주요 FinOps 원칙을 지원합니다. Gartner에 따르면 2025년에는 IT 지출이 2024년보다 9.3% 증가한 5조 7,400억 달러에 달할 것으로 예상되며, 따라서 이러한 모델은 조직이 사후 대응적 비용 관리에서 사전 예방적 재무 운영으로 전환하는 데 도움이 됩니다.

그러나 차지백 전략이 모든 비즈니스에 적합한 것은 아닙니다. 여러 부서에서 리소스 소비를 자세히 추적해야 하기 때문에 운영상 더 복잡하며, 그 중 다수는 서로 다른 서비스와 방법론에 의존합니다. 차지백 전략은 또한 IT 팀과 BU 사이에 적대감을 초래할 수 있으며, 이들은 통제할 수 없는 리소스 사용으로 인해 부당한 부담을 느낄 수 있습니다. 또한 이는 각 부서에 더 많은 재정적 책임을 지우는데, 여기에는 현재 데이터와 추세를 기반으로 미래의 사건을 예상하는 과정인 예측이 포함됩니다.