전 세계적으로 기술 부족으로 인해 특히 기술 및 녹색 부문에서 기업이 최고의 인재를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. AI와 자동화는 생산성 목표를 높이는 동시에 직무 역할을 혁신하고 있습니다. 직원의 기대치는 사상 최고치를 기록하고 있으며, 57%는 회사가 심각한 변화를 일으키지 않으면 번아웃이 개선되지 않을 것이라고 믿고 있습니다.
미래의 인력에 대비하기 위해 HR 리더는 이러한 과제에 정면으로 맞서야 합니다. 최근 저는 IBM의 글로벌 기술 실무 리더인 Kimberly Morick과 HR이 조직 내에서 새로운 패러다임을 창출할 수 있는 방법에 대해 이야기를 나누었습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
관리자와 직원 모두 끊임없는 글로벌 속도에 적응하기 위해 고군분투하고 있습니다. 원격 근무, 비즈니스 세계에 대한 AI의 영향력, 전 세계적인 인재 부족이 결합되어 HR 부서는 중요한 분기점에 놓이게 되었다고 Morick은 말합니다.
"조직 전체에서 예산 압박을 받고 있습니다. 운영 센터인 HR도 이를 느끼고 있습니다. 따라서 문제는 AI와 자동화를 사용하여 운영을 간소화하고 비용의 일부를 반환할 수 있는 방법을 찾는 것입니다."
부분적으로는 이러한 예산 압박과 통합 문화로 인해 "많은 주요 코칭 업무가 관리자에게 전가되었다"고 Morick은 말합니다. 그녀는 오늘날 많은 관리자가 이중 역할을 맡고 있다고 말합니다.
“여러분은 일상 업무 관리자일 뿐만 아니라 코치이기도 합니다. 여러분은 개인이 조직을 통해 올라가면서 효과적인 코치가 될 것이라고 예상하고 있습니다." 그녀는 이러한 종류의 경력 발전이 반드시 관리자가 관심을 갖거나 효과적으로 수행하도록 훈련받은 것은 아니라고 말합니다. "리더십 격차라는 게 있는 거죠."
"HR은 깃발을 꽂고 확실하게 '우리는 전략적이고 변혁적입니다'라고 말해야 합니다."라고 Morick은 말합니다. 그녀가 지적했듯이 AI는 최소 IT의 범위만큼이나 HR 이니셔티브로써 작용합니다. "인공지능으로 내 두뇌 기능을 증폭시키고 싶기 때문이죠. 그리고 그것은 IT 직업이 아닙니다." 이와 같이 전략적으로 생각하는 것은 기업이 어떤 운영을 자동화할 수 있는지에 대해 고민하고 있는 상황에서 유용한 관행이 될 수 있다고 그녀는 지적합니다.
예산이 제한되고 기업이 빠른 속도로 새로운 기술을 채택함에 따라 때때로직원 경험에 집중하기 어려울 수 있습니다. 그러나 그녀는 현재 직원이 최고의 옹호자이기 때문에 문화를 개선해야 한다고 말합니다. 전략적인 경력 기회를 제공하고, 멘토링하고, 코칭함으로써 직원들에게 투자하면 보다 효과적인 직원을 육성할 수 있을 뿐만 아니라 최고의 인재를 유치하는 회사의 능력도 향상될 수 있습니다. HR은 리더십 격차로 이어진 효과적인 코칭의 부족을 되돌릴 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
Morick에 따르면 HR 부서는 AI를 준비하고 혁신적인 관행을 확립하기 위해 다음 네 가지 영역에 집중하는 것이 필수적입니다.
조직은 AI를 도입하는 데 있어서 의도적이고 전략적이어야 합니다. 기업은 AI 전략을 HR 업무에 맞게 조정해야 합니다. 그 예시로는 인재 확보, 직원 참여, 인력 계획 등이 있습니다. 조직의 목표를 미리 정의하지 않으면 회사는 규정 준수 및 윤리적 문제를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 또한 HR은 추가적인 혁신과 성장을 위한 기회를 놓칠 수도 있습니다.
Morick은 "도입률을 높이려고 한다면 직원들이 교대 근무를 원활하게 바꿀 수 있는 방법을 생각해보는 것도 좋습니다"라고 말합니다. AI에 대한 즉각적인 비즈니스 사례가 효율성을 근본적으로 높이는 경우, 조직은 반복적인 수동 작업을 자동화하는 것에서 시작할 수 있습니다. 이상적으로는 AI 비전이 직원 경험과 생산성 향상의 균형을 유지하여 조직과 직원 관점 모두에서 운영을 개선하는 것입니다.
오늘날 HR에는 AI 도구를 효과적으로 쿼리하는 능력, 정책 문서와 같은 데이터를 정리하고 체계화하는 능력, 보안 및 AI의 윤리적 사용과 같은 개념에 대한 이해 등의 추가 기술이 필요합니다.
이는 HR 부서 전반에 걸쳐 혁신 문화를 조성하는 데 추가되며, 그 중 일부는 수년 동안 동일한 프로세스를 사용해 왔을 수 있습니다. "민첩한 사고방식은 확실히 키워야 할 역량입니다."라고 Morick은 말합니다. "우리는 지속적으로 그것을 관찰하고 있습니다." AI를 능숙하게 사용하면 HR 전문가는 기존 도구의 작동 방식을 이해할 수 있을 뿐만 아니라 기술을 통해 어떤 프로세스를 개선할 수 있는지 식별할 수 있습니다.
Morick은 일상 업무에 AI를 통합하는 것은 모두의 일이라고 말합니다. HR 조직은 저항을 줄이기 위해 AI의 목적과 이점을 전달할 수 있어야 합니다.
AI 리터러시 프로그램과 지속적인 학습 주기는 HR에 의해 주도될 수 있고 추진되어야 합니다. "모든 사람이 주인의식을 갖고 어떻게 하면 내 업무에서 더 효과적으로 일할 수 있을지 말해야 합니다. 내 업무를 통해 어떻게 조직에 더 빠르고 더 높은 가치의 결과를 제공할 수 있을지 말입니다." Morick에 따르면 Fortune 500대 기업조차도 혁신 문화를 조성하기 위해 투명성과 민첩성을 보상하는 스타트업처럼 운영하는 방법에 대해 생각해야 합니다.
Morick은 소규모 AI 이니셔티브부터 시작하여 성공을 위한 지표를 미리 정의할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 HR 부서와 더 광범위한 조직 모두 가장 효과적인 워크플로를 식별하고 확장할 수 있습니다. 또한 그녀는 AI를 성공적으로 확장하는 회사는 AI를 반복적인 프로세스로 취급하는 회사라고 믿습니다.
Morick은 차세대 업무를 탐색하는 것이 쉬운 일이 아니지만 문화 변화와 데이터 기반 HR이 서로를 보완할 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요하다고 말합니다. "모든 것은 문화로 거슬러 올라갑니다." 그녀가 말합니다. "일반적으로 문화는 위에서 시작하여 아래로 계단식으로 형성됩니다. 조직의 최상단에서 새로운 사고방식에 대해 생각하는 것이 진정한 가치가 있다고 말해야 한다고 생각합니다. 사람들이 새로운 시도를 시작할 수 있도록 분위기를 조성해야 한다는 것입니다."
"CEO는 비용을 절감할 수 있는 방법을 찾고 잠재적으로 새로운 수익 채널을 창출할 수 있는 방법을 찾을 수 있으므로 이익을 얻을 것입니다. 이를 실현하기 위해서는 문화부터 바꿔야 합니다."
AI와 데이터를 윤리적으로 사용하여 인사 부서를 더 효율적으로 만들고 인간적인 느낌을 더하는 방법에 대한 전문가의 이야기를 들어보세요.
AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원들의 잠재력을 완전히 발휘하세요.
IBM watsonx Orchestrate로 HR 프로세스를 가속화하고 번거로운 작업을 자동화하세요.
생성형 AI 솔루션으로 HR 프로세스를 간소화하고 의사 결정을 강화하고 비즈니스 성과를 촉진하세요.
AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원과 업무의 잠재력을 실현하세요.