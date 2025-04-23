거래 모니터링이란 무엇인가요?

거래 모니터링의 가장 두드러지고 규제를 받는 사용 사례 중 하나는 자금 세탁 방지(AML)입니다. 유엔 마약 및 범죄 사무소에 따르면 자금 세탁은 전 세계 GDP의 2~5%, 연간 약 8천억~2조 달러에 달하는 규모를 차지합니다.1

현대 금융 범죄의 규모와 복잡성에 대응하기 위해 금융 기관은 첨단 기술 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 비즈니스 리서치 컴퍼니는 실시간 탐지 및 엄격한 규정 준수에 대한 필요성이 증가함에 따라 전 세계 자금 세탁 방지(AML) 소프트웨어 시장이 2025년 32억 달러 규모로 성장할 것으로 예상합니다.2 추세에 따르면 AI 기반 솔루션의 사용이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 또한, 디지털 화폐의 등장으로 금융 서비스 기관이 불법 활동을 방지하기 위해 블록체인 거래를 추적하는 것이 중요해지면서 암호화폐 모니터링이 주요 관심 분야로 떠오르고 있습니다.

오늘날의 AML 거래 모니터링 시스템은 보고 기준을 피하기 위해 큰 거래를 작은 금액으로 분할하는 구조화 또는 '스머핑' 등 알려진 자금 세탁 유형과 관련된 행동을 식별하도록 설계되어 있습니다. 이러한 시스템은 갑작스러운 활동 급증이나 고객의 일반적인 프로필에서 벗어난 행동 등 비정상적인 거래 패턴도 표시합니다. 고위험 관할 구역과 관련된 거래에 대한 모니터링도 매우 중요한데, 이는 AML 규제 관리가 취약하거나 제재를 받고 있는 국가를 통해 자금을 이동하려는 시도일 수 있기 때문입니다.