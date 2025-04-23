거래 모니터링이란 무엇인가요?

거래 모니터링은 금융 거래를 지속적으로 분석하여 잠재적으로 의심스러운 활동을 탐지, 보고 및 관리하는 프로세스입니다.
거래 모니터링은 자금 세탁, 사기, 테러 자금 조달과 같은 범죄로부터 조직과 고객을 보호하는 동시에 법률 및 규제 요건을 준수하기 때문에 리스크 관리에 있어 매우 중요합니다. 거래 모니터링은 거래 패턴을 분석하여 금융 시스템을 보호하고 기관의 리스크를 완화하며 비용이 많이 드는 과징금과 평판 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
많은 조직, 특히 전통적인 금융 기관(예: 은행, 신용카드 회사, 송금 서비스)에서 거래 모니터링에 참여하고 있습니다. 이 관행은 광범위한 금융 에코시스템(예: 핀테크 플랫폼, 암호화폐 거래소)와 비금융 부문(예: 보험사, 부동산 회사)의 다른 기업에도 적용됩니다. 또한 규제 기관은 거래 모니터링을 통해 불법 활동을 감지하고 규정 준수를 강제하며 금융 시장과 기관의 무결성을 유지합니다.
1970년대 이전에는 은행은 규제 지침이 거의 없이 주로 수동 감독과 내부 통제에 의존했습니다. 이는 1970년 미국에서 은행비밀보호법(BSA)이 도입되면서 금융 기관이 의심스러운 거래를 추적하고 보고해야 하는 공식적인 요건이 시작되면서 크게 바뀌었습니다. 그 후 수십 년 동안 1989년 국제자금세탁방지기구(FATF)가 설립되는 등 다른 주요 규제들이 이어졌습니다.
특히 2000년대 들어 미국 애국자법 시행 이후 거래 모니터링은 더욱 정교해지고 기술 중심적으로 변화했습니다. 금융 기관은 수동 검사에서 거의 실시간으로 의심스러운 행동을 표시할 수 있는 규칙 기반 소프트웨어 시스템으로 전환했습니다.
오늘날 거래 모니터링 프로세스는 머신 러닝(ML), 인공 지능(AI), 행동 분석과 같은 고급 기술을 통합하도록 진화했습니다. 이러한 고급 자동화 시스템은 탐지 정확도를 높이고 실시간으로 오탐지(의심스러운 거래로 표시되는 합법적인 거래)를 줄입니다. 또한 금융 기관 및 기타 단체가 점점 더 커지는 거래량을 보다 효율적이고 지속가능하게 처리할 수 있도록 지원합니다.
다음은 거래 모니터링의 가장 일반적인 사용 사례입니다.
거래 모니터링의 가장 두드러지고 규제를 받는 사용 사례 중 하나는 자금 세탁 방지(AML)입니다. 유엔 마약 및 범죄 사무소에 따르면 자금 세탁은 전 세계 GDP의 2~5%, 연간 약 8천억~2조 달러에 달하는 규모를 차지합니다.1
현대 금융 범죄의 규모와 복잡성에 대응하기 위해 금융 기관은 첨단 기술 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 비즈니스 리서치 컴퍼니는 실시간 탐지 및 엄격한 규정 준수에 대한 필요성이 증가함에 따라 전 세계 자금 세탁 방지(AML) 소프트웨어 시장이 2025년 32억 달러 규모로 성장할 것으로 예상합니다.2 추세에 따르면 AI 기반 솔루션의 사용이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 또한, 디지털 화폐의 등장으로 금융 서비스 기관이 불법 활동을 방지하기 위해 블록체인 거래를 추적하는 것이 중요해지면서 암호화폐 모니터링이 주요 관심 분야로 떠오르고 있습니다.
오늘날의 AML 거래 모니터링 시스템은 보고 기준을 피하기 위해 큰 거래를 작은 금액으로 분할하는 구조화 또는 '스머핑' 등 알려진 자금 세탁 유형과 관련된 행동을 식별하도록 설계되어 있습니다. 이러한 시스템은 갑작스러운 활동 급증이나 고객의 일반적인 프로필에서 벗어난 행동 등 비정상적인 거래 패턴도 표시합니다. 고위험 관할 구역과 관련된 거래에 대한 모니터링도 매우 중요한데, 이는 AML 규제 관리가 취약하거나 제재를 받고 있는 국가를 통해 자금을 이동하려는 시도일 수 있기 때문입니다.
사기 탐지는 거래 모니터링에서 가장 활발한 영역 중 하나입니다. 시스템은 비정상적인 위치에서의 구매 또는 갑작스러운 고액 활동과 같은 오용 징후가 있는지 신용카드 거래를 모니터링합니다. 또한 의심스러운 로그인 시도와 그에 따른 위험한 거래를 식별하여 계정 탈취를 탐지하는 데 도움이 됩니다. 직원 주도의 사기와 같은 내부 위협은 불규칙한 내부 이체 또는 시스템 액세스 패턴이 감지될 때 플래그가 지정될 수도 있습니다.
금융 기관은 다양한 규제 의무를 준수해야 하며, 거래 모니터링은 해외자산통제실(OFAC)이나 유엔에서 관리하는 제재 목록과 같은 제재 목록에 따라 거래를 선별하고 정치적으로 노출된 사람(PEP)과의 상호 작용을 식별하여 이를 뒷받침합니다. 시스템은 법적 한도를 초과하는 거래(예: 미국에서 미화 10,000달러 이상의 현금 입금)를 보고하고 고객 행동이 고객알기제도(KYC) 및 고객 실사(CDD) 프로필과 일치하는지 확인하는 데 도움을 줍니다.
암호화폐 영역에서 거래 모니터링은 디지털 자산의 이동을 추적하기 위한 블록체인 분석에 중점을 둡니다. 여기에는 지갑 클러스터링(관련 주소 연결) 식별, 믹서 또는 프라이버시 코인을 통한 자금 추적, 불법 활동과 관련된 것으로 알려진 지갑과의 상호작용 플래그 지정 등이 포함됩니다. 암호화폐 거래소는 온체인 및 오프체인 모니터링에 모두 의존하여 AML 규정을 준수하고 디지털 통화와 기존 법정화폐(예: 달러, 유로)와 관련된 의심스러운 행동을 감지합니다.
전자상거래 플랫폼과 결제 처리업체는 거래 모니터링을 사용하여 사기를 방지하고 서비스의 오용을 감지합니다. 여기에는 고위험 판매자 식별(예: 높은 환불 금액), 거래 속도 모니터링(예: 빠른 구매), 플래그가 지정된 지역에서 카드 테스트 또는 봇 활동을 나타낼 수 있는 지리적 위치 이상 징후 포착 등이 포함됩니다.
뱅킹 및 핀테크 플랫폼은 잠재적 오용 또는 규정 준수 위험을 나타내는 다양한 위험 신호를 모니터링합니다. 모니터링에는 고액 이체로 갑자기 활성화되는 휴면 계정 추적, 자금 출처가 불분명한 해외 결제 면밀한 조사, 기존 패턴에서 벗어나는 고객 거래 행동 파악 등이 포함됩니다.
거래 모니터링은 금융 범죄를 예방하는 데 매우 중요하지만, 진행 중인 수사를 지원하는 데도 중요한 역할을 합니다. 법 집행 기관과 규정 준수 팀은 이러한 시스템과 도구를 사용하여 의심스러운 활동을 실시간으로 감지할 뿐만 아니라 사건 워크플로를 관리하고 거래 증거를 연결합니다. 고급 기술과 같은 네트워크 분석은 계정 간의 관계를 파악하고 복잡한 자금 세탁 수법에 자주 사용되는 계층화 방법을 노출하는 데 도움이 됩니다.
거래 모니터링은 의심스러운 금융 활동을 감지하고 규정 준수를 보장하기 위해 일련의 상호 연결된 방법을 사용하여 위험 기반 접근 방식을 준수합니다.
이 프로세스의 핵심 기능에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.
거래 데이터는 은행 시스템, 결제 처리업체, 외부 서비스 제공업체 등 다양한 출처에서 수집됩니다. 이 데이터에는 금액, 관련 당사자, 타임스탬프와 같은 주요 거래 세부 정보가 포함되며, 거래 모니터링 시스템으로 통합되어 분석됩니다.
데이터가 수집되면 사전 정의된 규칙, 위험 기준 및 외부 감시 목록에 따라 각 거래를 선별합니다. 이를 통해 의심스러운 활동이나 잠재적인 금융 범죄를 나타낼 수 있는 거래를 식별할 수 있습니다.
심사 후 고객 위험 프로필 및 거래 내역과 같은 요소를 기반으로 각 거래에 위험 점수가 할당됩니다. 이 단계는 면밀한 조사가 필요한 거래의 우선순위를 정하여 고위험 거래에 후기에 플래그를 지정하는 데 도움이 됩니다.
그런 다음 시스템은 거래 패턴을 분석하여 해당 고객의 일반적인 행동에서 벗어난 빠른 활동이나 대규모 고객 인출과 같은 비정상적이거나 변칙적인 행동을 감지합니다.
이상 징후로 인해 또는 특정 거래 모니터링 규칙을 트리거하여 거래가 의심스러운 것으로 플래그가 지정되면 시스템에서 경고를 생성합니다. 이러한 경고는 추가 검토 및 해결을 위해 규정 준수 책임자 또는 조사관에게 전송됩니다.
규정 준수 팀은 플래그가 지정된 거래를 검토하여 실제로 의심스러운 거래인지 확인합니다. 이 단계에서는 추가 정보, 후기 계정 내역을 수집하고 필요한 경우 관련 당사자에게 연락을 취합니다. 사례 관리 시스템은 조사를 추적하고, 조사 결과를 문서화하고, 필요한 모든 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.
거래가 의심스러운 것으로 확인되면 의심스러운 거래 보고서(SAR) 또는 의심스러운 거래 보고서(STR)가 관련 규제 당국에 제출됩니다. 이 보고서에는 거래에 대한 자세한 정보, 관련 당사자 및 의심 사유가 포함되어 있습니다. SAR 제출은 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달에 대한 규제 표준을 준수하기 위한 핵심 요건입니다.
지속적인 모니터링 및 피드백 루프를 통해 시스템이 새로운 위협에 적응할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 온라인 거래 모니터링(OLTP)은 실시간으로 거래를 처리하여 재정적 손실이나 규정 위반을 방지하기 위한 신속한 감지 및 개입을 가능하게 하는 핵심적인 역할을 합니다.
거래 모니터링 시스템(TMS)은 금융 기관에서 금융 거래를 자동으로 추적, 분석 및 평가하여 의심스럽거나 비정상적인 활동(예: 데이터 침해와 관련된 거래)의 징후를 파악하는 데 사용하는 전문 소프트웨어 솔루션입니다. TMS는 정확한 위험 감지, 규정 준수 및 데이터 규정 준수의 토대가 되는 강력한 거래 관리 프로세스에 의존합니다.
거래 모니터링 소프트웨어 플랫폼에는 알림 볼륨, 오탐률, SAR 전환율과 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하는 대시보드와 분석 도구가 기본으로 제공됩니다. 규정 준수 팀은 이러한 지표를 모니터링하여 시스템의 효율성을 평가하고 워크플로를 최적화하며 규정 요건을 효율적으로 충족할 수 있습니다.
오늘날의 거래 모니터링 솔루션은 탐지를 더욱 강화하기 위해 위협 인텔리전스 플랫폼 및 사이버 보안 위험 평가 도구와 같은 사이버 보안 도구와도 통합됩니다. 이러한 통합 기능은 사이버를 이용한 금융 위협(예: 계정 탈취, 데이터 기반 사기 시도)을 식별하는 데 도움이 됩니다.
다양한 산업 분야의 대기업 조직은 IT 인프라의 핵심 부분으로 메인프레임 시스템에 의존하고 있으며, 전 세계 프로덕션 IT 워크로드의 약 70%를 메인프레임이 처리하고 있습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 클라우드 컴퓨팅 환경을 포함한 광범위한 IT 환경에 통합되어 대량의 거래 처리를 속도, 안정성 및 보안으로 처리합니다. 결과적으로 메인프레임은 거래 처리 시스템(TPS)을 지원하고 거래 모니터링 시스템에 데이터를 공급하는 데 이상적인 환경입니다.
메인프레임은 미션 크리티컬 운영을 지원하여 대규모 거래 데이터를 안정적으로 캡처하고 거래 모니터링 시스템(TMS)의 분석을 위해 처리하도록 보장합니다. 이 데이터는 실시간 위험 탐지를 지원하고 모니터링 시스템 내에서 자금 이동 패턴을 파악하거나 금융 범죄의 신호가 될 수 있는 불일치를 발견하는 등 심층적인 재무 분석을 가능하게 합니다.
TMS의 맥락에서 메인프레임은 다음을 수행합니다.
