고객 서비스란 무엇인가요?

고객 관리 또는 고객 지원이라고도 하는 고객 서비스는 고객이 구매에 만족할 수 있도록 도와줍니다. 가장 중요한 것은 조직이 불가피하게 발생할 수 있는 고객 문제에 대비할 수 있다는 점입니다.

안타깝게도 제품 결함은 공급업체에 관계없이 발생합니다. 어떤 고객은 다양한 이유로 제품을 맘에 들어하지 않을 수 있습니다. 어떤 사람들은 제품이 제공하는 가치에 비해 가격이 너무 비싸다고 불평합니다. 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있는 고객 피드백은 고객 여정에서 예상되는 부분입니다. 브랜드 평판이 손상되지 않도록 이러한 모든 상황을 처리하는 것이 고객 서비스 팀의 의무입니다.

우수한 고객 서비스 경험의 특징은 고객 요구에 신속하게 대응하고, 창의적인 문제 해결 역량을 발휘하며, 고객을 만족시키려는 열정입니다.

좋은 고객 서비스와 나쁜 고객 서비스의 차이는 비즈니스 성공에 명백한 영향을 미칩니다. 더 나은 고객 서비스는 고객 유지와 고객 만족도를 높여 궁극적으로 고객 생애 가치를 향상합니다. 실제로 Salesforce 설문조사1(의 응답자 중 88%가 고객을 만족시키기 위해서는 우수한 고객 서비스가 실제 구매한 제품이나 서비스만큼 중요하다고 답했습니다.

피할 수 있는 고객 이탈을 최소화하면 고객 서비스가 개선되고 조직의 수익에 기여합니다. 만족한 고객은 충성도 높은 고객이 되며, 긍정적인 입소문을 통해 제품을 추천할 가능성이 높습니다. 단순히 우수한 제품이나 서비스를 제공하는 것만이 고객 충성도를 높이는 것은 아닙니다. 회사와 고객 서비스 담당자가 고객 서비스 불만 사항을 적극적으로 경청하고 조치를 취하고 있음을 입증함으로써 이룰 수 있습니다.