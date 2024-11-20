용량 관리란 무엇인가요?

화이트보드에서 그래프 작업을 하는 남성

작성자

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

용량 관리란 무엇인가요?

용량 관리에는 조직이 최고의 운영 효율성으로 현재와 미래의 데이터 수요를 충족할 수 있는 적절한 리소스를 유지하는 데 필요한 도구, 프로세스, 전략이 포함됩니다. 용량 관리는 비용을 절감하고 생산성을 최적화하며 용량 제약을 없애는 것을 목표로 합니다.

용량 관리는 자원 관리와 혼동되는 경우가 많습니다. 이 문제는 일반적으로 두 가지 주요 이유로 발생합니다. 첫째, 두 용어 모두 마치 같은 유형을 설명하는 것처럼 들리지만 그렇지 않습니다. 둘째, 두 용어 모두 초기 개념 계획 단계에서 기업 역사 초기에 발생해야 하는 활동을 설명합니다.

그러나 용량 관리와 자원 관리는 같은 의미의 용어가 아닙니다. 이는 순차적 용어이며 순서를 유지하는 것이 중요합니다. 계획 단계에서 용량 관리는 핵심적인 계획 활동으로, 일반적으로 다른 대부분의 고려 사항보다 우선해야 할 정도로 중요합니다.

용량 관리와 자원 관리 비교

이 둘의 차이점은 다음과 같습니다.

  • 용량 관리는 계획된 기업이 계획대로 정상적인 비즈니스 기능을 수행할 수 있는지 여부를 알아내기 위한 최종 결정입니다.
  • 자원 관리는 사용 가능한 자원이 조정되는 방법과 예상 작업이 완료되는 시기와 방법을 제어하는 다양한 세부 사항을 설정하는 데 도움이 되는 일련의 절차 및 프로세스입니다.   

용량 관리는 자원 계획과 프로젝트 계획과 관련이 있지만, 결론적으로 하나의 핵심 지표로 요약하여 계획된 기업이 예상되는 작업량을 처리하고 비즈니스 요구를 수행할 수 있는지를 평가합니다.

그러나 이는 용량 관리의 한 부분일 뿐이며, 나머지 부분은 미래 수요를 예측하고, 그 수요가 실제로 발생하기 전에 시스템이 어떻게 이러한 성장을 수용할 수 있을지 전망하는 형태의 예측을 필요로 합니다.

트랙에서 굴러가는 공의 3D 디자인

최신 AI 뉴스+인사이트 

주간 Think 뉴스레터에서 전문가들이 선별한 AI, 클라우드 등에 관한 인사이트와 소식을 살펴보세요. 

용량 관리의 다양한 의미

본격적으로 진행하기에 앞서 혼란을 피하기 위해 '용량 관리'라는 용어의 다양한 의미를 정리하는 것이 좋을 것 같습니다. 실제로 이 단어에는 세 가지 확대된 의미가 있으며, 각각 특정한 관점과 관련됩니다.

  • 회사 관점: 이는 비즈니스의 전체 운영 영역에 대한 '거시적' 관점입니다. 여기에는 다양한 고객 프로젝트가 포함되며, 각 프로젝트는 고유한 프로젝트 관리 매개변수, 요구 사항, 일정에 따라 진행됩니다.
  • 운영적 관점: 운영 효율성 측면에서 용량 관리는 자원 계획과 인력, 자재, 기계가 자원 가용성 및 자원 용량이라는 불변의 법칙에 따라 관리되는 방식을 의미합니다.
  • IT 관점: 비즈니스에 대한 '미시적' 관점이라고 생각하세요. 여기서는 내부적으로 이루어지는 용량 관리를 통해 IT 리소스를 모니터링하고, 이를 IT 서비스 및 IT 인프라와 연계하여 데이터 볼륨을 효과적으로 측정하는 방법을 관리합니다.

이번 논의에서는 비즈니스가 실제로 그렇게 작동하기 때문에, 세 가지 확대된 관점을 동시에 고려합니다. 일반적으로 모든 일이 동시에 진행되며 여러 관점을 동시에 유지해야 하는 경우가 많습니다.

용량 관리 프로세스

용량 관리는 단순히 스토리지 용량 제한을 주시하고 자산에 들어갈 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하는 것 이상입니다. 용량 문제를 효과적으로 처리하려면 예측 기술을 구현하고 데이터 및 인공 지능(AI)을 사용하여 과거 프로젝트를 연구하고 새로운 프로젝트를 계획해야 합니다. 용량 관리 프로세스와 관련된 주요 단계는 다음과 같습니다.                                   

  • 모니터링: 자원 가용성을 추적하고, 자원이 현재 어떻게 사용되고 있는지, 과거에 어떻게 활용되었는지를 추적합니다.
  • 할당: 자원 가용성과 긴급한 비즈니스 요구 사항에 따라 워크로드워크플로의 우선순위를 지정하고 자원 할당을 정의합니다.
  • 재조정: 과거 프로젝트의 데이터를 목적에 맞게 재활용하여 현재와 향후 프로젝트의 기대치를 설정하는 데 도움을 줍니다.
  • 예측하기: 향후 프로젝트에서 향후 용량과 향후 자원 수요를 예측하는 것은 용량 관리 프로세스의 필수적인 부분입니다.
Mixture of Experts | 8월 28일, 에피소드 70

AI 디코딩: 주간 뉴스 요약

세계적인 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 불필요한 AI 잡음을 차단하고 실질적인 AI 최신 소식과 인사이트를 확인해 보세요.
최신 팟캐스트 에피소드 시청하기

비즈니스 용량 관리 전략

조직마다 다양한 방법과 전략을 사용하여 용량 관리 문제를 해결합니다. 다음 전략은 여러 수준의 성능 관리를 반영합니다.

지연 전략

비즈니스 용량 관리를 전략적으로 운영하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 한 가지 방법은 조직이 보다 선제적인 접근 방식이 아닌 보다 느긋한 비즈니스 자세를 취하는 지연 전략을 구현하는 것입니다. 지연 전략을 사용하는 조직은 수요가 충분히 증가할 때까지 용량 활대를 기다립니다.

이 전략에서는 수요 예측에 관여하지 않고 수요 증가를 나타내는 확실한 수치를 기다립니다. 이 옵션은 고객 기반이 탄탄하지만 예산 제약이 있을 수 있는 회사에서 주로 선택합니다.

선제적 용량 전략

용량 관리에 대한 보다 적극적이고 선제적인 접근 방식을 추구하고자 하는 조직의 경우 고려해야 할 주요 용량 전략이 있습니다. 여기서 기업은 향후 수요를 예상하여 생산 능력을 강화할 수 있습니다.

조직이 얻을 수 있는 분명한 이점은 향후 수요가 예상대로 발생할 경우 이를 원활히 대응할 준비가 되어 있다는 점입니다. 일반적으로 활용되는 선제적 용량 전략의 예로, 크리스마스 쇼핑 시즌을 앞두고 생산을 조정하는 장난감 회사를 들 수 있습니다. 이러한 적극적 접근 방식은 일반적으로 고급 수요 예측에 의존합니다.

평균 용량 전략

하이브리드 유형의 접근 방식에서 평균 용량 전략은 적극적인 접근 방식(선제적 용량 전략)과 사후 대응 접근 방식(지연 전략) 사이의 중간 지점을 목표로 합니다. 따라서 평균 용량 전략은 예상 평균 수요에 맞는 용량을 찾는 것을 목표로 합니다.

어떤 면에서는 이는 위험한 전략으로 판명될 수 있지만, 광범위한 평균을 기반으로 회사의 평균 추정치가 신뢰할 수 있는 것으로 판명되면 예상 수요 수준에 부합하는 용량을 갖춘 이러한 유형의 '균형 조정'이 효과적일 수 있습니다. 조직의 예측 품질은 특히 중요합니다.

용량 일치 전략

맞춤 용량 전략은 사실 선제적 용량 전략의 변형입니다. 가장 큰 차이점은 투자 규모입니다.

선제적 용량 전략에서 회사는 미래 수요를 예상하여 더 많은 용량에 투자합니다. 맞춤 용량 전략은 미리 큰 돈을 들이지 않고도 대부분의 동일한 목표를 달성합니다. 대신, 회사는 실제 현재 수요에 대한 데이터를 면밀히 관찰하고, 그 결과에 따라 조정합니다. 맞춤 용량 전략은 새롭게 부상하고 변화하는 시장 동향을 면밀히 관찰하고, 그로부터 얻은 데이터를 바탕으로 신속하게 대응하는 것에 크게 의존합니다.

용량 관리의 이점

조직이 효과적인 용량 관리 전략과 솔루션으로 전환하는 데에는 적어도 여섯 가지 이유가 있습니다.

  • 직원 번아웃 감소: 용량 관리는 기업이 더 많은 직원을 고용해야 할 시기를 알려줌으로써 직원의 번아웃을 제한하는 데 도움이 됩니다.
  • 자원 활용도 및 할당 개선: 용량 관리가 모니터링하는 두 가지 주요 지표는 자원 사용률자원 할당입니다. 이를 통해 조직은 성능을 조정하고 비용 절감을 극대화할 수 있습니다.
  • 원활한 재고 관리: 일반적인 공급망 문제는 보통 용량 관리를 통해 제공되는 세심한 지원을 통해 보다 효과적인 재고 관리가 가능해지면 해결할 수 있습니다.
  • 인적 자원에 대한 포괄적인 관점: 역량 관리 원칙을 도입함으로써 기업은 팀원의 예상 능력과 한계를 포함하여 회사 인재에 대한 더욱 포괄적인 관점을 얻을 수 있습니다.
  • 예산 책정 및 의사 결정 개선: 목표는 가능한 한 가장 현명한 결정을 내리는 것입니다. 용량 관리를 통해 조직은 데이터에 기반한 의사 결정을 내리고 현실적인 예산을 수립할 수 있습니다.
  • 생산 효율성 향상: 용량 계획 및 용량 관리를 통해 생산 주기를 미리 예약하면 효율성이 전반적으로 향상됩니다.

용량 관리 과제

효과적인 용량 관리는 효율성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 고질적인 문제를 해결할 수 있는 방법을 찾습니다.

  • 병목 현상: 차량이 움직일 수 없을 정도로 꽉 막힌 교통 체증과 마찬가지로, 병목 현상은 용량이 점점 줄어들어 수요를 감당할 수 없는 장애 지점을 의미합니다. 그 결과 처리가 지연되고 기능이 중단됩니다. 병목 현상의 근본 원인에는 여러 가지가 있을 수 있으며, 대부분 동기화 문제와 관련이 있습니다. 예를 들어, 워크로드가 제대로 처리될 수 있는 속도보다 빠르게 들어오거나, 프로세스의 일부가 예정보다 빨리 진행되어 용량 계획에서 정한 범위를 초과하는 경우가 있습니다. 용량 활용도가 낮은 리소스를 검사하여 병목 현상을 탐지할 수 있습니다.
  • 부족: 시스템의 운영 용량이 수요를 따라잡지 못하면 부족이 발생합니다. 부족은 여러 가지 이유로 발생합니다. 그중 가장 중요한 것은 시스템의 용량이 수요를 충족하기에 충분하지 않다는 점일 수 있습니다. 또는 노동력 부족으로 상황이 악화되거나, 일반적으로 사용되는 장비에서 발생하는 기계적 또는 컴퓨터 문제가 있을 수 있습니다. 마찬가지로 원자재 부족이나 품질 변동으로 인해 부족이 발생할 수 있습니다. 이 때문에 기업들은 용량 관리 계획을 세우고, 예측 작업에 실시간 데이터를 적극적으로 반영하기 위해 많은 노력을 기울입니다.

용량 관리 도구

다음을 포함하여 여러 용량 관리 도구가 널리 사용되고 있습니다.

  • Excel: Microsoft의 대표적인 데이터베이스 프로그램인 Excel에는 계산 시간을 단축하는 멀티스레딩과 메모리 사용 최적화 등 용량 관리를 위한 다양한 도구가 포함되어 있습니다.
  • Float: Float은 직원 가용성을 실시간으로 확인할 수 있게 하여 팀이 워크로드를 최적화할 수 있도록 지원하는 용량 계획 도구입니다. Float는 용량 계산을 자동으로 수행합니다.
  • Jira: 애자일 팀은 여러 가지 이유로 Jira를 사용합니다. Jira는 팀 활동뿐만 아니라 개별 사용자를 위한 대시보드를 유지 관리하고 모든 이해관계자가 팀 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.
  • Kantata: Kantata 소프트웨어는 전문 서비스와 서비스 관리를 지원합니다. 또한 데이터베이스는 팀원의 기술 수준을 평가하고, 가격과 같은 다양한 변수에 따라 자원 활용을 제안합니다.
  • Runn: Runn은 사용자가 프로젝트를 계획하고 리소스 수요를 예측하는 데 필요한 리소스를 유지 관리하도록 지원하여, 예상되는 서비스 수준을 항상 유지할 수 있게 합니다.
관련 솔루션
IBM Instana Observability

AI와 자동화를 활용하여 애플리케이션 스택 전반의 문제를 선제적으로 해결하세요.

 IBM Instana Observability 살펴보기
비즈니스 자동화 솔루션

AI 및 IBM Automation으로 비즈니스를 재고하세요. 이를 통해 IT 시스템을 더욱 선제적으로 운영하고 프로세스를 더욱 효율적으로 만들며 직원들의 생산성 높일 수 있습니다.

 자동화 솔루션 살펴보기
자동화 컨설팅 서비스

IBM Automation 컨설팅 서비스를 통해 비즈니스 프로세스 자동화 및 IT 운영을 더욱 효과적으로 활용하세요.

 비즈니스 자동화 서비스 살펴보기
다음 단계 안내

AI와 자동화를 활용하여 애플리케이션 스택 전반의 문제를 선제적으로 해결하세요.

 Instana 살펴보기 자동화 사용 사례 살펴보기