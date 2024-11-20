용량 관리란 무엇인가요?

용량 관리는 자원 관리와 혼동되는 경우가 많습니다. 이 문제는 일반적으로 두 가지 주요 이유로 발생합니다. 첫째, 두 용어 모두 마치 같은 유형을 설명하는 것처럼 들리지만 그렇지 않습니다. 둘째, 두 용어 모두 초기 개념 계획 단계에서 기업 역사 초기에 발생해야 하는 활동을 설명합니다.

그러나 용량 관리와 자원 관리는 같은 의미의 용어가 아닙니다. 이는 순차적 용어이며 순서를 유지하는 것이 중요합니다. 계획 단계에서 용량 관리는 핵심적인 계획 활동으로, 일반적으로 다른 대부분의 고려 사항보다 우선해야 할 정도로 중요합니다.