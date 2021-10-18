할당은 작업의 일정, 구성 및 할당을 의미하며, 활용은 전반적인 자원 성능을 전략적으로 측정하는 것을 의미합니다.

자원 할당은 기업이 원하는 목표에 대해 효과적인 자원을 할당하는 것입니다. 여기에는 일반적으로 프로젝트 관리자가 팀 구성원이나 프로젝트 자원에 특정 작업을 할당하여 프로젝트 조직 및 프로젝트 계획에 필요한 작업량을 할당하는 작업이 포함됩니다. 프로젝트 일정과 프로젝트의 내부 또는 외부 종속성을 효과적으로 관리하면 범위 변동을 방지하고 수익성을 높일 수 있습니다.

많은 기업이 여전히 Excel 스프레드시트와 같은 전통적인 자원 배분 툴을 사용해 예측을 수행하지만, 더 빠르게 의사 결정을 내리고, 작업 순서를 가장 효율적으로 구성할 방법을 파악하며, 프로젝트 전반에 걸쳐 자원을 효과적으로 배분하기 위해서는 고급 자원 관리 툴과 프로젝트 관리 소프트웨어(PMS)가 필요합니다.

자원 활용은 자원 할당과는 다른 개념으로, 팀이 보유한 자원을 얼마나 효율적으로 사용하고 있는지를 측정하는 KPI입니다. 즉, 자원 활용은 사용 가능한 시간 또는 용량에 대한 성능과 노력을 측정하는 KPI를 생성합니다.

최적의 자원 활용과 스마트한 자원 할당을 통해 프로젝트 관리자는 여러 카테고리에 걸쳐 자원 가용성을 예측할 수 있습니다. 이러한 인식을 통해 팀은 인력 일정을 전략적으로 계획하고 실시간으로 개선 노력을 기울여 새로운 프로젝트의 최적 인식 상태를 보장할 수 있습니다.

자원 할당과 자원 활용은 프로젝트 관리의 핵심 영역으로, 두 가지를 함께 활용하고 자원 관리 소프트웨어까지 더한다면 지속적인 성장 기반을 마련하고, 수익을 높이며, 생산성을 향상시키고, 기업의 순이익을 강화할 수 있습니다.