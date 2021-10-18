이 전략 계획의 두 가지 주요 측면은 자원 할당과 자원 활용입니다. 자원 할당과 자원 활용을 구별하는 것은 성공적인 계획을 세우고 자원 문제를 제거하며 경쟁 우위를 확보하는 데 중요합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
할당은 작업의 일정, 구성 및 할당을 의미하며, 활용은 전반적인 자원 성능을 전략적으로 측정하는 것을 의미합니다.
자원 할당은 기업이 원하는 목표에 대해 효과적인 자원을 할당하는 것입니다. 여기에는 일반적으로 프로젝트 관리자가 팀 구성원이나 프로젝트 자원에 특정 작업을 할당하여 프로젝트 조직 및 프로젝트 계획에 필요한 작업량을 할당하는 작업이 포함됩니다. 프로젝트 일정과 프로젝트의 내부 또는 외부 종속성을 효과적으로 관리하면 범위 변동을 방지하고 수익성을 높일 수 있습니다.
많은 기업이 여전히 Excel 스프레드시트와 같은 전통적인 자원 배분 툴을 사용해 예측을 수행하지만, 더 빠르게 의사 결정을 내리고, 작업 순서를 가장 효율적으로 구성할 방법을 파악하며, 프로젝트 전반에 걸쳐 자원을 효과적으로 배분하기 위해서는 고급 자원 관리 툴과 프로젝트 관리 소프트웨어(PMS)가 필요합니다.
자원 활용은 자원 할당과는 다른 개념으로, 팀이 보유한 자원을 얼마나 효율적으로 사용하고 있는지를 측정하는 KPI입니다. 즉, 자원 활용은 사용 가능한 시간 또는 용량에 대한 성능과 노력을 측정하는 KPI를 생성합니다.
최적의 자원 활용과 스마트한 자원 할당을 통해 프로젝트 관리자는 여러 카테고리에 걸쳐 자원 가용성을 예측할 수 있습니다. 이러한 인식을 통해 팀은 인력 일정을 전략적으로 계획하고 실시간으로 개선 노력을 기울여 새로운 프로젝트의 최적 인식 상태를 보장할 수 있습니다.
자원 할당과 자원 활용은 프로젝트 관리의 핵심 영역으로, 두 가지를 함께 활용하고 자원 관리 소프트웨어까지 더한다면 지속적인 성장 기반을 마련하고, 수익을 높이며, 생산성을 향상시키고, 기업의 순이익을 강화할 수 있습니다.
자원 할당은 어떤 신규 프로젝트에서든 반드시 필요하지만, 프로젝트 관리자가 선제적이고 전략적으로 의사결정을 내리는 데 필요한 전체적인 관점을 제공하지는 않습니다. 이 점이 자원 활용을 차별화하는 요소이며, 자원 활용이 프로젝트 성공에 필수적인 이유이기도 합니다.
자원 활용 솔루션은 팀의 활용 현황을 여러 수준에서 추적하여, 자원이 얼마나 효과적으로 사용되고 있는지를 전략적으로 측정할 수 있는 통합적이고 실시간의 종합적인 관점을 제공합니다.
전체 자원 사용률은 총 사용 가능한 시간에 대해 실제 할당된 시간을 추적합니다. 청구 가능 시간, 청구 불가 시간 및 전략적 자원 사용 시간과 같은 다른 사용률 카테고리도 계산할 수 있습니다. 이러한 모든 시간 추적 카테고리는 총 사용 가능한 자원 용량에 따라 나뉩니다.
자원 활용을 통해 프로젝트 및 운영 카테고리 전반에서 실제 투입된 시간과 계획된 시간을 명확히 파악하면, 이를 바탕으로 인력을 최대한 활용하고, 과금 가능한 자원을 늘리며, 팀의 활용도를 최적화하여 기한 내에 높은 품질의 결과를 제공할 수 있는 전략적 역량 계획을 수립할 수 있습니다.
팀의 활용도를 모니터링하고 개인의 성능 생산성을 추적함으로써 프로젝트 관리자는 효과적인 자원 관리를 위한 핵심 KPI 중 하나를 확보할 수 있습니다. 이러한 계산은 자원의 과잉 할당을 방지하는 데 도움이 됩니다.
과도한 자원 스케줄링은 직원 번아웃을 초래할 만큼의 과도한 근무 시간으로 이어질 수 있으며, 프로젝트 시간을 효율적으로 활용할 적절한 자원이 부족하면 계획에 없던 지연이 발생할 수 있습니다. 그렇기 때문에 사용률을 정확하게 측정하고 그에 따라 프로비저닝할 수 있는 것이 중요합니다.
일반적인 자원 활용 공식은 실제 시간 또는 할당된 시간을 자원 용량으로 나누어 계산합니다. 사용률을 통해 프로젝트 관리자는 자원 성능을 추적하고 자원 사용률 보고서를 작성할 수 있습니다. 그런 다음 자원 관리자는 새 프로젝트에서 청구 가능한 작업을 계산하고 전략적 용량 계획에 참여할 수 있습니다.
애플리케이션 성능을 최적화하고 병목 현상과 향후 문제를 방지하기 위해 기업은 자원 요구 사항을 정확하게 추정해야 합니다. 그러나 애플리케이션의 복잡하고 다층적인 추상화로 인해 어떤 네트워크 자원가 어떤 애플리케이션을 지원하거나 느리게 하는지 이해하기가 더 어렵습니다.
동적 환경에서 기존 방법을 통한 예측은 종종 과도한 할당으로 이어질 수 있습니다. 또한 기존 운영 툴은 비효율적인 자원으로 이어져 디지털 혁신 프로세스를 늦출 수 있습니다.
민첩한 디지털 환경이 복잡해지고 인프라가 기록적인 양의 새로운 데이터를 지속적으로 생성함에 따라 보다 스마트한 자원 관리가 필요합니다.
기업이 시스템 전반에 걸쳐 완벽한 가시성을 확보하고 지능적으로 자원을 할당하는 AIOps 기반 접근 방식을 통해 기업은 관련성을 유지할 수 있습니다. 시스템 전반에서 작동하는 솔루션을 배포하면 문제가 발생하기 전에 해결하여 비용을 절감하고, 패턴을 해석하고 인시던트를 격리할 수 있어 향후 애플리케이션 자원 문제를 제거하고, 적은 노력으로 애플리케이션 성능을 혁신할 수 있습니다.
Turbonomic Application Resource Management는 팀이 풀 스택 하이브리드 클라우드 환경에서 애플리케이션 데이터를 활용하고 지능적이고 자동화된 자원 작업을 생성할 수 있도록 함으로써 시간을 절약하고 생산성을 높이는 AI 기반 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
지능형 애플리케이션 자원 관리 솔루션을 통해 프로젝트 팀은 실제 런타임 및 마이크로서비스 지표를 기반으로 권장 조치를 지속적으로 받고, 신뢰할 수 있는 작업을 검증하고, 애플리케이션 데이터를 기반으로 자원을 성공적으로 활용하기 위해 지속적으로 노력하는 의사 결정 자동화에 참여할 수 있습니다.
IBM® Cloud Paks용 Turbonomic Application Resource Management가 애플리케이션을 모니터링 및 최적화하고, 복잡한 인프라를 관리하고, 실시간 분석을 생성하고, 지능적이고 자동화된 작업을 수행하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 통찰력을 제공하는 방법을 알아봅니다.
최저 비용으로 앱 성능을 보장하는 여정을 시작하세요. 지금 바로 IBM® Turbonomic 데모를 신청하세요.
더 스마트한 자원 관리, 더 빠른 의사 결정, 그리고 예측 기반의 AIOps 주제를 더욱 깊이 살펴보세요.
Climate Service가 IBM 기술을 사용하여 기후 데이터를 재무 의사결정에 반영한 방법을 자세히 알아보세요.
비즈니스와 기술 혁신을 접목한 업무 수행 방식의 변화로 기업의 민첩성을 확보합니다.
AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원들의 잠재력을 완전히 발휘하세요.
핵심 프로세스 전반에 데이터 분석, AI 및 자동화를 도입하는 엔드투엔드 서비스를 통해 재무 성과와 비즈니스 가치를 실현합니다.