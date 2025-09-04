기술 비즈니스 관리(TBM)는 조직이 비용, 소비 및 비즈니스 가치를 연결하여 기술 투자를 최적화하는 데 도움이 되는 가치 관리 프레임워크입니다. 이 프레임워크는 IT, 재무 및 비즈니스 팀을 의사 결정에 대한 공유 언어와 구조화된 접근 방식으로 통합합니다.
TBM은 IT, 재무 및 사업부 전반의 재무 및 운영 데이터를 연결하는 표준 분류 및 의사 결정 모델을 기반으로 합니다. 이를 통해 팀은 비즈니스와 같은 기술을 관리하는 데 필요한 구조, 프로세스 및 통찰력을 얻을 수 있습니다.
중소기업부터 다국적 기업, 워싱턴 주와 같은 공공 기관에 이르기까지 다양한 조직이 기술 부서의 투명성, 명확성, 일관성 및 효율성을 개선하기 위해 TBM을 선택했습니다.
이 프레임워크는 원래 수천 명의 CIO, CTO, CFO, 기타 기술 및 재무 책임자의 지원을 받는 비영리 조직인 TBM Council에서 개발했습니다. 기술이 발전함에 따라 TBM은 클라우드, 서비스형 소프트웨어(SaaS), 서비스형 인프라(IaaS) 등과 같은 최신 제공 모델을 포괄할 수 있게 되었습니다.
TBM은 비용, 소비, 가치를 조정함으로써 조직이 영향력이 큰 투자의 우선순위를 정하고 기술 이니셔티브의 ROI를 추적하며 지출 결정이 전반적인 비즈니스 전략을 지원할 수 있도록 합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
TBM 분류는 조직 전체에서 기술 비용, 서비스 및 가치를 분류하는 방법에 대한 공유 언어를 제공하는 표준화된 모델입니다. 이를 통해 IT, 재무 및 비즈니스 리더는 비용을 정의, 할당 및 이해하는 방법을 조정하여 보다 효과적으로 협업할 수 있습니다.
TBM 위원회는 TBM 분류법을 관리하고 유지 관리합니다.
각 계층 내에는 협업과 이해를 촉진하는 표준화된 용어가 있습니다. 예를 들어 비용 풀 계층에는 "클라우드 서비스 공급자", "SaaS 유지 관리" 및 "내부 인건비" 입력 항목이 있을 수 있습니다. 이상적으로는 모든 지출을 이러한 카테고리 중 하나로 분류할 수 있습니다. 이러한 분류를 통해 기술 조직 내에서 자금이 어디에 사용되고 있는지 쉽게 확인하고 추적할 수 있으며, 기술 팀의 일원이 아닌 사람들도 이러한 내용을 쉽게 이해할 수 있습니다.
TBM 모델에는 비용과 리소스 소비를 매핑하고 할당하기 위한 데이터 기반 방법이 필요합니다. TBM은 소스부터 용도까지 비용을 추적함으로써 보고서, 분석 및 지표를 통해 가치 대화를 강화합니다.
비용 할당은 TBM의 필수적인 부분이며, 프레임워크가 효과적이려면 IT 서비스의 비용과 품질에 대한 가시성이 중요합니다. TBM은 신뢰할 수 있는 데이터에 의존합니다. 데이터 품질에 의문이 생기면 이해관계자는 아웃풋을 의심하게 됩니다.
단순 나누기
지출을 사용하는 엔티티의 수를 해당 지출 비용으로 나누는 간단한 나눗셈입니다. 조직에 서버에 지출할 수 있는 예산이 미화 100,000달러이고 서버는 100개인 경우, 각 서버에 미화 1,000달러가 배정됩니다.
수동 할당 비율
보다 임시적인 전략인 MAP는 지출의 특정 영역에 대한 경험이 있는 사람들을 할당하여 총 비용의 어느 비율이 각 부문에 사용되는지 결정합니다. IT 부서의 직원 3명에게 총 미화 200,000달러를 배정할 수 있는 경우, 수동 할당 비율은 관리자에게 미화 100,000달러, 평사원 2명에게 각각 미화 50,000달러를 배정할 수 있습니다.
수동 가중치
이 방법은 수동 할당 백분율의 약간 더 복잡한 버전입니다. 관리자 또는 팀은 백분율 대신 개별 수신자에게 가중치 우선 순위를 할당합니다. 예를 들어, 직원에게 지출할 미화 200,000달러를 다음과 같이 나눌 수 있습니다.
관리자(가중치 5): 미화 200,000달러 x 0.5 = 미화 100,000달러
직원 1(가중치 3): 미화 200,000달러 x 0.3 = 미화 60,000달러
직원 2(가중치 2): 미화 200,000달러 x 0.2 = 미화 40,000달러
소비량 기반
이 시스템에서는 실제 운영 비용을 모니터링하고 해당 소비량을 기반으로 재정을 할당합니다. 예를 들어 뉴욕시와 펜실베이니아주 스크랜턴의 임대료에 동일한 가중치를 적용할 수 있지만, 실제로 전자는 후자보다 총 지출에서 훨씬 더 높은 비율이 소요됩니다. 비용을 모니터링한 후 소비량 기반 할당을 통해 근로자의 실제 요구 사항에 맞게 비율을 변경할 수 있습니다.
다차원
이 방법은 상당한 복잡성을 추가하지만 더 깊은 이해를 제공합니다. 다차원 시스템에서 개별 지출은 여러 측면을 가진 것으로 인식됩니다. 예를 들어 한 기업에서 클라우드 스토리지 솔루션에 대한 지출을 할당한다고 가정해 보겠습니다. 다차원 할당에는 '직원당 필요한 스토리지'뿐만 아니라 네트워크 비용, 스토리지 액세스 횟수, 액세스 비용 또는 서비스 사용 시간도 포함됩니다. 각 개별 측면에 수동으로 가중치를 부여할 수 있습니다.
TBM은 기본적인 지출 지표를 넘어 기술의 사업적 가치를 평가하도록 조직을 돕습니다. 이는 재무적 투명성과 운영적 맥락을 결합합니다. KPI, 단위 경제성, FinOps 원칙과의 통합, 비용을 비즈니스 기능과 결과에 매핑하는 표준화된 분류법을 활용하여 이를 실현합니다.
많은 조직이 지표를 사용하여 IT 가치 분석을 시작하고 종료합니다. 단순함은 소중하지만, 기본 지출 지표를 최종 목적지가 아닌 추가 분석의 시작점으로 취급하는 것이 더 생산적입니다. 2단계 분석에는 다음과 같은 질문이 포함될 수 있습니다. 무엇이 편차를 유발하는가? 어떤 비용 센터가 이상값을 보이는가? IT의 어떤 부분이 제대로 최적화되지 않았는가?
IT는 기존 온프레미스 솔루션과 클라우드 기반 IT 모두에서 IT 지출에 대한 관리 관행을 측정, 최적화 및 운영해야 합니다.
기존의 IT 재무 관리(ITFM) 도구는 특히 분산형 하이브리드 클라우드 환경에서 부족한 경우가 많습니다. TBM은 기술 비용 및 가치 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공하여 단절된 스프레드시트 또는 사일로화된 보고서를 기업 전체에서 더욱 스마트한 의사 결정을 지원하는 통합 모델로 대체합니다.
TBM은 기존 IT 투자를 관리하고 클라우드 지출의 동적 특성을 수용하기 위한 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 이는 지출된 모든 달러가 전략적 비즈니스 목표와 일치하도록 하는 데 도움이 됩니다.
시장 출시 속도는 애자일 방법론에 의존하는 IT 가치입니다. 애자일 개발 모델은 필요에 따라 확장할 수 있는 퍼블릭 클라우드 서비스에 의존하지만, 높은 비용이 소요됩니다. 그동안 조직은 비용을 최적화하면서 기존 기술을 관리, 현대화 및 합리화해야 합니다.
IT 전략 계획에서 클라우드 컴퓨팅이 계속 우선시됨에 따라 전체 에코시스템에 걸쳐 TBM 프레임워크 내에서 클라우드 비용 관리를 통합하는 것이 필수적이 되었습니다. TBM 플랫폼은 클라우드 서비스를 추적, 분석 및 통합하여 애자일 방법론을 통합합니다. 이러한 통합은 IT 지출을 최적화하고 클라우드 솔루션의 확장성과 유연성을 활용하는 동시에 비용 통제를 유지하고 비즈니스 가치를 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
TBM KPI는 제품 주도 가치 워크스트림의 요구 사항을 통합합니다. 애자일 지표는 소프트웨어 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 생산성을 모니터링하지만, 제품 포트폴리오는 궁극적으로 제품 납품 요청과 실제 납품 사이의 시간을 기준으로 판단됩니다. 제품 관리자는 분기별로 포트폴리오에 의한 비즈니스 가치의 추세선을 필요로 합니다. 이를 참고하여 예상 시간을 개선하고 비즈니스 요구 사항이 팀의 생산 시간을 초과하는 경우 리소스 제약에 플래그를 지정할 수 있습니다. 비즈니스 가치 아웃풋을 측정하고 모니터링하면 제품 관리자가 납품 약속을 이행할 수 있습니다.
애플리케이션 합리화(AppRat)는 많은 TBM 관행의 핵심 이니셔티브입니다. AppRat에서는 조직이 먼저 애플리케이션을 세분화하고(수익 창출 요인, 수익 지원자 및 KTLO) 각 세그먼트에서 취해야 할 조치(성능 극대화, 성능 및 비용 최적화, 서비스 수준 계약 충족을 위한 비용 최소화를 위한 투자)를 결정하도록 요구합니다.
AppRat의 성공을 위한 핵심 성능 지표(KPI)는 기술적이거나 특별히 복잡하지 않습니다. 성공적인 AppRat 이니셔티브는 포트폴리오를 축소하고 중복된 비즈니스 기능을 제거하며 애플리케이션 지출을 줄입니다. 그러나 애플리케이션 비용에 대한 기준선을 설정하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 총 애플리케이션 지출을 줄였다고 주장하려면 합리화된 노력 이전의 비용이 얼마인지 알아야 합니다.
총계정원장에서 온프레미스 인프라, 애플리케이션 및 서비스에 이르기까지 방어 가능한 비용 할당 기능을 갖춘, TBM 분류 체계를 기반으로 구축된 IT 비용 모델은 비즈니스 가치 지표에 대한 확신을 갖기 위한 전제 조건입니다. AppRat은 비즈니스 가치에 대한 대화이지만 이를 위해서는 TBM 내에서 운영 및 재무 세부 정보가 필요합니다.
TBM은 다음과 같은 네 가지 광범위한 KPI 카테고리를 살펴봅니다.
이러한 카테고리를 뒷받침하는 구체적인 지표는 다음과 같습니다.
조직이 기술 투자의 복잡성을 헤쳐나가면서 하이브리드 클라우드 및 멀티 클라우드 환경에서 비즈니스 가치를 극대화하는 것을 목표로 하는 클라우드 재무 관리 분야이자 문화적 관행인 TBM과 FinOps의 통합은 클라우드 비용 관리를 강화하기 위한 중요한 비즈니스 전략으로 부상했습니다.
TBM은 모든 기술 투자의 비용, 가치 및 품질을 관리, 계획 및 최적화할 때 데이터 기반 의사 결정을 용이하게 하는 것을 목표로 하며, FinOps는 특히 클라우드 서비스의 재무적 측면에 중점을 둡니다. FinOps는 광범위한 TBM 프레임워크 내의 핵심 분야로, TBM의 전사적 가치 관리를 보완하기 위해 클라우드별 재무 책임을 제공합니다.
TBM과 FinOps 원칙의 융합은 클라우드 지출로 인해 발생하는 고유한 문제를 해결하기 위한 포괄적인 접근 방식을 제공합니다. 클라우드 컴퓨팅은 확장성과 유연성이 특징인 클라우드 컴퓨팅이 재무 관리에 대한 역동적인 접근 방식을 요구합니다. 통합을 통해 조직은 클라우드 서비스의 급격한 변화에 보조를 맞출 뿐만 아니라 전략적 비즈니스 목표에 맞게 투자를 최적화할 수 있습니다.
이 융합 접근 방식은 TBM 프레임워크를 확장하여 클라우드 서비스의 운영 및 재무적 뉘앙스를 포괄하도록 함으로써 조직이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
FinOps를 TBM 프레임워크에 통합하면 클라우드 지출에 대한 가시성과 제어가 향상될 뿐만 아니라 IT 및 재무 팀 전반에 걸쳐 비용 책임 문화가 촉진됩니다. 이러한 협업은 최적의 재무 및 운영 성능을 창출하고 클라우드 서비스에 지출하는 모든 비용이 조직에 최대한의 가치를 제공할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.
이전 섹션에서는 TBM의 클라우드 관련 구성 요소를 다루었지만, 완전한 TBM 솔루션은 ITFM, FinOps 및 전략적 포트폴리오 관리(SPM)의 통합으로 이해할 수 있습니다. 이는 이러한 분야를 포괄적인 가치 관리 프레임워크로 통합하여 IT 환경 전반에 걸쳐 투자를 최적화하도록 설계되었습니다.
IT 재무 관리(ITFM)는 기본적으로 예산 책정 및 ROI 분석과 같은 전통적인 비즈니스 관리 전술을 IT 부서에 적용하는 관행입니다. 이는 기존의 IT 관리와는 달리, 이전에는 IT 부서에 체류할 수 있는 예산만 주어졌다는 점에서 다릅니다. ITFM은 전략적 조정, 완전한 비용 투명성, IT와 나머지 조직 간의 책임 공유를 통합합니다.
SPM은 조직이 전략적 목표를 달성하기 위해 포트폴리오 전반에 걸쳐 가용 자원과 자금을 집중하는 방법을 결정하는 데 사용하는 기능 및 프로세스 집합을 제공합니다.SPM 관행을 통해 조직은 조직의 목표에 부합하도록 리소스를 할당하고, 동일한 방식으로 프로젝트와 프로그램의 우선순위를 지정하며, 데이터 기반 의사 결정에 의존할 수 있습니다.
TBM은 IT의 완전한 부담과 정확한 단위 경제 비용을 제공하여 조직이 비즈니스의 단일 단위에서 발생하는 수익을 평가할 수 있는 토대를 마련합니다. 이 평가는 지출의 비즈니스 가치를 밝히는 데 중추적인 역할을 하며, TBM 및 FinOps의 통합과 같은 전략적 의사 결정 프레임워크가 단위 수준의 경제성에 미치는 직접적인 영향을 강조합니다.
단위 경제성은 조직이 다음을 수행하는 데 중요합니다.
조직은 IT 서비스의 단위 경제성을 이해함으로써 특정 서비스나 제품의 수익성을 식별하고, 투자할 분야 또는 투자를 줄여야 할 분야에 대한 전략적 결정을 내릴 수 있습니다.
단위 경제학은 IT 비용과 품질을 은행 환경의 거래당 비용 또는 의료 분야의 환자 일당 비용과 같은 비즈니스 지향 KPI로 변환합니다. 이 분석은 IT 투자가 비즈니스 목표에 어떻게 기여하는지를 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다.
TBM과 FinOps 원칙의 통합은 특히 클라우드 지출이 많은 환경에서 단위 경제성 계산의 정확성과 관련성을 높입니다. 이러한 정확성은 더 많은 정보에 입각한 전략적 결정을 지원하여 IT 투자를 비즈니스 가치에 맞춥니다.
많은 경우 조직은 IT 비용, 품질 및 가치를 비즈니스 중심 KPI로 요약하는 단일 지표를 원합니다. 그러나 단위 경제성은 본질적으로 조직별로 다르며 각 조직의 고유한 운영 현실과 전략적 우선순위를 반영합니다. 예를 들어 병원은 입원 환자의 일당 비용을 측정하는 반면, 운송 회사는 마일당 비용을 평가할 수 있습니다.
TBM과 FinOps의 통합으로 강화된 단위 경제에 대한 세련된 초점은 기술 투자가 수익에 어떤 영향을 미치는지에 대한 미묘한 이해를 제공합니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 현대 IT 환경의 복잡성을 탐색하여 전략적 투자로 실질적인 비즈니스 결과를 창출할 수 있습니다.
본질적으로 TBM의 맥락에서 단위 경제성을 이해하고 최적화하기 위한 노력과 FinOps를 통해 강화된 노력은 기술 투자의 가치를 관리할 뿐만 아니라 극대화할 수 있는 길을 제공합니다. 이러한 전략적 조율을 통해 조직은 비즈니스 전반에 걸쳐 공감할 수 있는 관점에서 IT의 가치를 효과적으로 측정, 관리 및 전달할 수 있습니다.
분야로서의 TBM은 IT 지출과 운영을 비즈니스 목표에 맞게 조정하는 것을 목표로 합니다. TBM 프로그램을 잘 구현하면 몇 가지 유익한 결과를 얻을 수 있습니다.
TBM이 없으면 많은 경우 기술 비용이 스프레드시트에 숨겨지거나, 부서 간에 중복되거나, 모호한 예산 라인으로 묶입니다. 이러한 명확성이 부족하면 지출을 최적화하거나 정당화하는 것이 거의 불가능해집니다.
TBM은 인건비, 소프트웨어, 하드웨어, 클라우드, 시설 등에 걸쳐 비용을 분류하는 방식을 표준화하여 돈돈이 어디에 지출되는지에 대한 구조화된 가시성을 제공합니다. 예를 들어, 워싱턴 주는 일관성 없는 보고 및 분류법으로 어려움을 겪은 후 IT 비용 투명성에 대한 접근 방식 전체를 바꿨습니다. TBM을 도입한 덕분에 여러 기관의 지출을 중앙 집중화하고 명확히 할 수 있었습니다.
TBM은 IT 서비스에 대한 명확한 설명과 이러한 서비스와 비즈니스 가치 간의 연결을 통해 기술 리더가 변화에 대응하여 리소스를 신속하게 재할당할 수 있습니다. 새로운 도구를 평가하거나 리소스를 재할당할 때 직감이나 단편화된 데이터에 의존하는 대신 상황에 따라 비용과 가치를 비교할 수 있습니다. 이를 통해 특히 조건이나 우선순위가 변경될 때 더 빠르고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
TBM은 IT, 재무 및 비즈니스 팀을 연결하는 공통의 언어를 제공합니다. 즉, 용어에 대한 혼란을 없애고, 부서 간 이해관계자가 서로를 이해하고 공유 목표를 향해 노력할 수 있게 합니다. TBM에서 사용하는 공통 언어는 이해하기 쉽고, 필요한 모든 개념을 통합할 수 있을 만큼 유연하며, 조직 전체의 리더가 참여할 수 있을 만큼 다용도로 사용 가능합니다.
TBM은 IT를 단순한 비용 센터가 아닌 전략적 파트너로 포지셔닝합니다. 즉, 기술 리더에게 영향력을 보여주고 투자를 옹호하며 혁신을 주도하는 데 필요한 데이터와 구조를 제공합니다. TBM은 IT 지출을 비즈니스 가치와 연결함으로써 기술 팀이 성과를 창출할 수 있도록 지원합니다.
잠재적 위험을 식별하는 것은 IT 팀이 제공하는 가치의 주요 부분이며, TBM은 이러한 가치를 증폭시킵니다. TBM 분류법은 사이버 보안, 규정 준수 및 인증과 같은 위험 완화 노력의 비용과 이점을 추적할 수 있는 표준화된 방법을 제공합니다. 이는 조직이 사이버 보안 위험을 관리하고 줄일 수 있도록 미국 국립표준기술연구소(NIST)에서 개발한 일련의 지침인 NIST 사이버 보안 프레임워크와 통합됩니다. 또한 이러한 노력의 ROI를 추적하는 데 도움이 되는 데이터 기반 접근 방식을 취할 수 있습니다.
특히 대형 조직에서는 IT 비용 확산이 만연할 수 있습니다. TBM의 중앙 집중식 보고 기능을 통해 TBM 팀은 중복된 서비스 계정과 같은 불필요한 비용을 파악하고 결합 구매나 대량 구매를 위한 협상을 더 쉽게 진행할 수 있습니다.
TBM은 크고 작은 많은 조직, 공공 및 민간 조직에 매우 유용한 것으로 입증되었지만, 해결해야 할 문제가 없는 시스템은 없습니다.
TBM을 구현하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 여기에는 서로 다른 팀이 제어하는 서로 다른 시스템의 데이터를 통합하는 작업이 포함됩니다. 기업은 이 데이터를 관리하기 위해 이상적인 TBM 소프트웨어를 선택해야 하며, 이를 위해서는 초기 비용이 드는 경우가 많습니다. 이를 유지 관리하기 위해 전담 TBM 팀이 필요할 수도 있습니다.
또한 TBM의 이점을 누리기 위해 필요한 모든 데이터를 검색하고 컴파일하는 것이 어려울 수 있습니다. TBM 위원회는 "완벽함은 진보의 적이다"라는 주제를 고수하고 있으며, 모든 정보를 얻기 위해 기다리기보다는 쉽게 사용할 수 있는 데이터를 입력할 것을 제안합니다. 데이터 입력 프로세스는 필요한 정보와 없는 정보에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.
TBM은 IT 부서가 운영하고 스스로를 보는 방식과 조직이 이를 보는 방식의 대대적인 개편입니다. IT 리더나 팀은 각 지출에 대한 비즈니스 목표를 설정하는 것을 불편해할 수 있으며, 비즈니스 리더는 IT가 의사 결정에 참여하는 일의 가치를 인식하지 못할 수 있습니다.
이는 직원들이 새로운 시스템에 적응함에 따라 시간이 지남에 따라 바뀔 수 있지만, 성장통이 있을 수밖에 없습니다.
TBM은 설정하고 잊어버리는 시스템이 아닙니다. 시스템을 제대로 활용하려면 TBM 소프트웨어를 새로운 카테고리와 새 데이터로 지속적으로 업데이트해야 합니다. 찾기 쉽고 이해하기 쉬운 중앙 위치에서 데이터를 사용할 수 없는 경우, TBM의 정보가 부정확할 수 있습니다. 이를 위해서는 보고, 데이터 입력, 데이터 수집 및 데이터 분석에 대한 지속적인 노력이 필요합니다.