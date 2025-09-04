TBM은 IT, 재무 및 사업부 전반의 재무 및 운영 데이터를 연결하는 표준 분류 및 의사 결정 모델을 기반으로 합니다. 이를 통해 팀은 비즈니스와 같은 기술을 관리하는 데 필요한 구조, 프로세스 및 통찰력을 얻을 수 있습니다.

중소기업부터 다국적 기업, 워싱턴 주와 같은 공공 기관에 이르기까지 다양한 조직이 기술 부서의 투명성, 명확성, 일관성 및 효율성을 개선하기 위해 TBM을 선택했습니다.

이 프레임워크는 원래 수천 명의 CIO, CTO, CFO, 기타 기술 및 재무 책임자의 지원을 받는 비영리 조직인 TBM Council에서 개발했습니다. 기술이 발전함에 따라 TBM은 클라우드, 서비스형 소프트웨어(SaaS), 서비스형 인프라(IaaS) 등과 같은 최신 제공 모델을 포괄할 수 있게 되었습니다.

TBM은 비용, 소비, 가치를 조정함으로써 조직이 영향력이 큰 투자의 우선순위를 정하고 기술 이니셔티브의 ROI를 추적하며 지출 결정이 전반적인 비즈니스 전략을 지원할 수 있도록 합니다.