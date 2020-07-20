많은 업계 전문가, 특히 아티스트들은 현재의 로열티 분배 시스템이 시대에 뒤떨어지고 신뢰할 수 없으며 아티스트를 우선시하지 않는다는 데 동의합니다. 약 2억 5천만 달러의 로열티 수익이 발생했지만 정당한 지급 대상자에게 분배되지 않은 것으로 추정됩니다. 이러한 미할당 자금은 계약 불일치, 부적절한 등록 또는 잘못 관리된 데이터로 인해 발생할 수 있습니다.

디지털 배포 시대 이전에는 노래가 재생될 때마다 지불되는 기계적 로열티는 레코드나 CD와 같이 판매되는 물리적 단위를 기준으로 했습니다. 오늘날 스트리밍 플랫폼은 YouTube에서 재생당 미화 0.00069달러부터 Spotify에서 재생당 미화 0.004달러에 이르기까지 재생당 정해진 요율을 지불합니다. Spotify에서 1달러를 벌려면 노래 한 곡당 약 230회의 스트리밍이 필요합니다. 수익금이 분배되면 아티스트는 총 로열티에서 소정의 비율을 받게 됩니다.

곡의 기여자에 대한 정확한 기록이 없으면 로열티를 지급할 수 없습니다. 대금을 받는 데는 몇 년이 걸릴 수도 있습니다. 뉴욕에 본사를 둔 음반 레이블이자 디아스포라 아티스트를 위한 유통 플랫폼인 NONRESIDENT의 대표는 "작곡가 한 명만 신용을 얻지 못해도 문제가 됩니다."라고 말합니다. "로열티 지급이 3~6개월 지연되는 경우가 많습니다. 노래가 폭발적인 인기를 얻었는데 통계가 들어왔을 때 모든 사람이 크레딧을 받지 못하면 어떻게 되나요? 이 시점에서 메타데이터를 변경하는 것은 번거로운 일이며 종종 그냥 지나치는 경우가 많습니다. 프로젝트에서 맡은 역할이 작을수록 우선순위가 낮아집니다." 이는 특히 이러한 문제를 적시에 해결할 준비가 되어 있지 않은 신진 아티스트에게 문제가 될 수 있습니다.