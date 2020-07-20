노래를 검색하고 처음부터 전달까지 해당 노래를 만진 모든 플레이어의 기록을 찾아낼 수 있는 단일 플랫폼을 상상해 보십시오. 모든 작곡가, 프로듀서, 사운드 엔지니어, 그리고 그 사이의 모든 사람들. 아티스트에게 공정한 로열티를 즉시 지급하는 투명한 수익 공유 모델을 상상해 보세요. 아티스트와 대형 미디어 기업 간의 신뢰와 책임감이 높아지는 세상을 상상해 보세요.
이 모든 것이 훌륭해 보이지만 아직 그 단계에 도달하지는 못했습니다. 아티스트와 미디어 회사가 이러한 이점을 누리려면 디지털 음악 가치 사슬의 모든 플레이어가 참여하여 확장 가능한 네트워크를 만들어야 합니다. 블록체인은 이상적인 플랫폼을 현실로 만드는 데 한 걸음 더 다가갈 수 있습니다.
많은 업계 전문가, 특히 아티스트들은 현재의 로열티 분배 시스템이 시대에 뒤떨어지고 신뢰할 수 없으며 아티스트를 우선시하지 않는다는 데 동의합니다. 약 2억 5천만 달러의 로열티 수익이 발생했지만 정당한 지급 대상자에게 분배되지 않은 것으로 추정됩니다. 이러한 미할당 자금은 계약 불일치, 부적절한 등록 또는 잘못 관리된 데이터로 인해 발생할 수 있습니다.
디지털 배포 시대 이전에는 노래가 재생될 때마다 지불되는 기계적 로열티는 레코드나 CD와 같이 판매되는 물리적 단위를 기준으로 했습니다. 오늘날 스트리밍 플랫폼은 YouTube에서 재생당 미화 0.00069달러부터 Spotify에서 재생당 미화 0.004달러에 이르기까지 재생당 정해진 요율을 지불합니다. Spotify에서 1달러를 벌려면 노래 한 곡당 약 230회의 스트리밍이 필요합니다. 수익금이 분배되면 아티스트는 총 로열티에서 소정의 비율을 받게 됩니다.
곡의 기여자에 대한 정확한 기록이 없으면 로열티를 지급할 수 없습니다. 대금을 받는 데는 몇 년이 걸릴 수도 있습니다. 뉴욕에 본사를 둔 음반 레이블이자 디아스포라 아티스트를 위한 유통 플랫폼인 NONRESIDENT의 대표는 "작곡가 한 명만 신용을 얻지 못해도 문제가 됩니다."라고 말합니다. "로열티 지급이 3~6개월 지연되는 경우가 많습니다. 노래가 폭발적인 인기를 얻었는데 통계가 들어왔을 때 모든 사람이 크레딧을 받지 못하면 어떻게 되나요? 이 시점에서 메타데이터를 변경하는 것은 번거로운 일이며 종종 그냥 지나치는 경우가 많습니다. 프로젝트에서 맡은 역할이 작을수록 우선순위가 낮아집니다." 이는 특히 이러한 문제를 적시에 해결할 준비가 되어 있지 않은 신진 아티스트에게 문제가 될 수 있습니다.
디지털 미디어 결제 및 크레딧 지급의 비효율성 중 상당수는 부정확한 메타데이터, 간단히 말해 파일에 직접 포함된 노래에 대한 모든 정보로 인해 발생합니다. 모든 음악 파일 뒤에는 아티스트의 이름, 작곡가, 프로듀서, 사운드 엔지니어, 저작권 정보 등이 포함된 메타데이터가 있습니다. 모든 음악 기여자가 정당한 인정을 받으려면 메타데이터가 모든 플랫폼에서 일관되고 정확해야 합니다. 안타깝게도 항상 그런 것은 아닙니다.
메타데이터를 기록하는 표준화된 방법이나 '올바른 방법'은 없습니다. 가장 중요한 것은 정보를 올바르게 캡처하는 것입니다. 그러나 노래가 미디어 공급망을 따라 이동함에 따라 컴퓨터 및 인적 오류로 인해 약간의 정보가 손실되거나 잘못 해석될 수 있습니다. 이러한 문제는 이 정보를 저장할 중앙 데이터베이스가 없기 때문일 수 있습니다. 회사에서 곡에 대한 일관성 없는 정보를 받으면 기여자가 파악되지 않게 됩니다.
음악 산업에서 파편화된 메타데이터 문제를 해결하면 특정 작품의 모든 기여자를 완벽하게 파악하는 동시에 결제 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
블록체인은 미디어 제작 과정의 다양한 측면을 안정적으로 관리하고 추적하는 데 사용되고 있습니다. 그래미상을 수상한 아티스트 Imogen Heap은 2015년 크리에이터와 미디어 관리 담당자가 Creative Passports라는 디지털 신원을 사용하여 데이터를 관리하는 블록체인 기반 디지털 에코시스템인 Mycelia를 설립했습니다. 곡과 곡의 기여자에 대한 정보는 안전하게 저장되어 정확하고 효율적인 로열티 지불을 돕는 원활한 데이터베이스를 구축할 수 있습니다.
블록체인을 사용하여 분산된 공유 메타데이터 네트워크를 구축하면 디지털 미디어 가치 사슬의 참여자들이 한 공간에서 데이터를 입력 및 공유할 수 있습니다. 2017년 Spotify는 주최자, 크리에이터, 개발자가 기여한 데이터를 저장할 수 있는 단일 인터페이스를 제공하는 회사 Mediachain을 인수하여 조치를 취했습니다. 곡에 대한 정보에는 여러 당사자가 공유할 수 있는 고유 식별자가 있어 일치하지 않거나 누락된 데이터를 줄일 수 있습니다. 블록체인은 투명성과 책임성을 추가함으로써 공동의 노력에 기반하여 적재적소에 크레딧을 식별하고 배분하는 데 도움을 줍니다.
음악 산업은 지난 20년 동안 급격한 변화를 겪으며 거의 모든 것이 디지털화되었고, 수많은 새로운 플레이어가 등장했습니다. 업계가 최신 기술을 따라잡고 있지만, 권리 소유와 지불의 복잡성은 여전히 불투명합니다.
전 세계의 기업들이 이러한 과제를 인식하고 블록체인을 통해 음악계를 혁신하고 있습니다. 컨센서스는 성공적인 블록체인 솔루션의 필수 요소로, 참여자가 잊혀지거나 메타데이터가 누락되는 위험을 줄여줍니다. 확장 가능한 네트워크를 만드는 데는 시간이 걸리겠지만, Spotify와 같이 저명한 얼리어답터들이 업계의 부주의에 맞서 계속해서 목소리를 낸다면 올바른 방향으로 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것입니다.
