마이크로서비스의 장단점

마이크로서비스 아키텍처는 조직이 소프트웨어 애플리케이션을 구축하고 배포하는 방식을 변화시켰습니다. 마이크로서비스는 모든 구성 요소가 긴밀하게 연결된 하나의 큰 애플리케이션을 만드는 대신 애플리케이션을 더 작고 독립적인 서비스로 세분화합니다. 각 서비스는 특정 비즈니스 기능을 처리하며 독립적으로 개발, 배포 및 확장할 수 있습니다.

Netflix, Uber, Amazon, Spotify, Airbnb 같은 기업들은 모두 마이크로서비스를 사용하여 매일 수백만 명의 사용자와 트랜잭션을 처리하고 있습니다.

조직이 기존 애플리케이션 설계에서 직면하는 문제를 해결하면서 마이크로서비스 아키텍처의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 기업은 유연한 전체 시스템을 구축하고 장애를 쉽게 복구하며 새로운 기능을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있습니다.

마이크로서비스는 이제 새로운 트렌드에서 엔터프라이즈 IT 전략의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. Gartner에 따르면 설문조사에 참여한 조직의 74%가 현재 마이크로서비스 아키텍처를 사용하고 있으며, 23%는 마이크로서비스 아키텍처를 사용할 계획이라고 답했습니다.1

마이크로서비스는 복잡성을 증가시키지만, 마이크로서비스의 이점으로 인해 산업 전반에 걸쳐 광범위한 채택이 이루어지고 있습니다. 마이크로서비스의 장단점을 이해하는 것은 정보에 입각한 도입 결정을 내리는 데 필수적입니다.