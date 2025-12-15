하지만 소프트웨어 엔지니어링 생산성은 속도와 효율성 이상을 아우릅니다. 여기에는 효율성, 코드 품질 및 개발자 경험도 포함됩니다. 이러한 영역 중 일부에서는 AI가 도움이 아닌 방해가 될 수 있습니다.

비영리 연구 기관인 METR의 연구에 따르면, 경우에 따라 AI 도구가 실제로 개발자의 속도를 늦출 수 있는 것으로 나타났습니다. 설문조사 참여자들은 AI 도구가 대규모의 복잡한 개발 환경에서 성능이 저하되거나 도구에 중요한 암묵적 컨텍스트나 지식이 부족한 등 속도 저하를 설명할 수 있는 몇 가지 요인을 보고했습니다.

Stack Overflow의 2025년 개발자 설문조사에서도 유사한 결과가 나타났습니다. 응답자들은 AI 도구와 관련하여 "거의 맞지만 완벽하지 않은" 해결책을 가장 큰 불만으로 꼽았고, 그다음으로 AI 생성 코드 라인을 디버깅하는 시간이 많이 소요되는 것을 언급했습니다. 설문조사에 참여한 개발자들은 AI의 답변을 신뢰할 수 없거나, 코드에 대한 윤리적 또는 보안 문제가 있거나, 모범 사례를 배우고 싶거나, 막막하여 문제를 설명할 수 없을 때 여전히 다른 사람에게 도움을 요청할 것이라고 답했습니다.

따라서 성과와 생산성이 높은 개발자를 육성하는 데 있어 인간의 손길이 더욱 중요합니다. AI는 소프트웨어 개발에 필수적인 도구가 되고 있지만, 마법의 지팡이는 아닙니다. 소프트웨어 개발이 효과적이려면 여전히 사람의 개입이 필요합니다. AI 활용 및 그 이상을 통해 소프트웨어 개발자의 생산성을 높이는 6가지 방법을 소개합니다.