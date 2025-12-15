하지만 소프트웨어 엔지니어링 생산성은 속도와 효율성 이상을 아우릅니다. 여기에는 효율성, 코드 품질 및 개발자 경험도 포함됩니다. 이러한 영역 중 일부에서는 AI가 도움이 아닌 방해가 될 수 있습니다.
비영리 연구 기관인 METR의 연구에 따르면, 경우에 따라 AI 도구가 실제로 개발자의 속도를 늦출 수 있는 것으로 나타났습니다. 설문조사 참여자들은 AI 도구가 대규모의 복잡한 개발 환경에서 성능이 저하되거나 도구에 중요한 암묵적 컨텍스트나 지식이 부족한 등 속도 저하를 설명할 수 있는 몇 가지 요인을 보고했습니다.
Stack Overflow의 2025년 개발자 설문조사에서도 유사한 결과가 나타났습니다. 응답자들은 AI 도구와 관련하여 "거의 맞지만 완벽하지 않은" 해결책을 가장 큰 불만으로 꼽았고, 그다음으로 AI 생성 코드 라인을 디버깅하는 시간이 많이 소요되는 것을 언급했습니다. 설문조사에 참여한 개발자들은 AI의 답변을 신뢰할 수 없거나, 코드에 대한 윤리적 또는 보안 문제가 있거나, 모범 사례를 배우고 싶거나, 막막하여 문제를 설명할 수 없을 때 여전히 다른 사람에게 도움을 요청할 것이라고 답했습니다.
따라서 성과와 생산성이 높은 개발자를 육성하는 데 있어 인간의 손길이 더욱 중요합니다. AI는 소프트웨어 개발에 필수적인 도구가 되고 있지만, 마법의 지팡이는 아닙니다. 소프트웨어 개발이 효과적이려면 여전히 사람의 개입이 필요합니다. AI 활용 및 그 이상을 통해 소프트웨어 개발자의 생산성을 높이는 6가지 방법을 소개합니다.
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소프트웨어 개발 프로세스의 일부는 AI 지원 자동화의 이점을 누릴 수 있습니다. DevOps는 지속적 통합 및 지속적 전달(CI/CD) 을 통해 민첩한 개발 주기를 자동화한 대표적인 예입니다.
소프트웨어 엔지니어링 팀은 DevOps의 예를 참고해 반복적이거나 일상적인 작업을 자동화하여 워크플로를 가속화하고 간소화할 수 있으며, 코드 최적화나 새로운 기능 개발과 같은 보다 생산적인 이니셔티브에 노력을 집중할 수 있습니다. 예를 들어 코드형 인프라(IaC) 도구는 신규 개발자의 신속한 온보딩과 개발, 테스트 및 프로덕션 환경 간의 일관성을 위해 설정 및 구성을 자동화할 수 있습니다.
기타 자동화 도구로는 코드의 문체 문제와 프로그래밍 오류를 분석하는 린터 및 AI 코드 검토 시스템, 취약점을 찾아내는 AI 기반 보안 플랫폼, 기능, 품질 및 성능을 검증하는 AI 기반 코드 테스트 애플리케이션 등이 있습니다.
개발자는 과제가 주어지면 바로 프로그래밍에 돌입하는 경향이 있습니다. 하지만 디자인을 코드로 변환하기 전에 레이아웃을 작성하면 장기적으로 수준 이하의 솔루션을 디버깅하거나 리팩터링하는 데 드는 시간을 절약할 수 있습니다. 대략적인 순서도 , 개요 또는 도식이라도 최적의 구현 방안을 구상하고 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 팀 책임자는 개별 개발자에게 작업을 할당할 때 명확한 목표를 설정하여 예상 결과를 달성하기 위한 시간과 노력을 적절하게 할당할 수 있도록 해야 합니다. 또한 소프트웨어 엔지니어에게 자신만의 방식으로 문제에 접근할 수 있는 자율성을 제공하면 이들이 구축 중인 소프트웨어의 개선과 발전에 기여할 수 있으며, 이를 통해 주인 의식과 목적 의식을 고취할 수 있습니다. 이러한 탐색의 자유를 통해 개발자는 최적화에서 혁신으로 나아갈 수 있습니다.
많은 아티스트가 최고의 성과를 내기 위해 집중하는 상태에 있을 때 최상의 업무 결과를 달성합니다. 코딩도 예술의 한 형태로 간주될 수 있으므로, 소프트웨어 엔지니어의 창의성을 발휘하려면 '흐름 상태'에 도달하고 '흐름 내에' 머무를 수 있는 시간과 공간을 제공해야 합니다.
개발자에게 이는 가장 생산적인 시간을 찾아서 코딩 전용 시간으로 할당하는 것을 의미합니다. 이 기간 동안에는 이메일 및 메시지 알림을 일시 중지하는 등 주의를 산만하게 하는 요소를 최소화하여 집중력을 유지하세요. 중간에 에너지를 보충할 수 있는 휴식 시간을 갖는 것도 잊지 마세요.
소프트웨어 엔지니어링 책임자에게 이는 각 팀원이 자신의 흐름 상태에 관해 설정한 경계를 존중하는 것을 의미합니다. 또한 집중 프로그래밍 시간, 공유된 딥 워크 또는 짧은 코딩 스프린트를 위해 캘린더에서 개발자의 시간을 비활성화할 수도 있습니다.
불필요한 회의, 심각도가 높은 문제, 긴급 수정 등 많은 요소가 개발자의 하루 일과를 방해할 수 있습니다. 이에 대응하기 위해 개발자는 컨텍스트 전환과 멀티태스킹에 의존하는 경우가 많습니다. 하지만 이와 같은 빈번한 파편화는 개발자의 정신적 에너지를 소모하고 번아웃을 초래할 수 있습니다.
팀 책임자는 우선순위 관리와 진행 중인 작업을 지원할 수 있습니다. 심각도가 높은 문제를 조사하고 해결하는 업무를 할당받은 팀원들의 명단을 매주 또는 격주로 작성하는 방안을 고려하세요. 회의에는 꼭 필요한 구성원만 참여시키고, 처음부터 목표 안건을 정의하세요.
어려운 문제나 일반적인 작업에 대한 구조화된 솔루션 템플릿을 구성하여 팀원들이 처음부터 다시 만드는 대신 재사용할 수 있도록 하세요. 개발자가 적절한 접근 방식을 신속하게 파악하고 의사 결정으로 인한 피로를 피할 수 있도록 코딩 표준 및 기타 모범 사례에 대한 개요 가이드를 제공하세요. 코드 문서를 최신 상태로 유지하여 코드베이스를 탐색하는 데 소요되는 시간을 줄이세요. 문서를 저장소의 현재 상태와 동기화하는 AI 에이전트 또는 필요한 코딩 스타일을 자동으로 적용하고 풀 리퀘스트 워크플로를 진행하는 Claude Code, Cursor, GitHub Copilot 및 IBM Bob과 같은 AI 기반 코딩 어시스턴트 등의 AI가 이러한 시나리오 중 다수에 도움이 될 수 있습니다.
개발자는 인지 부하를 줄임으로써 프로그래밍 및 문제 해결에 지능을 더욱 집중적으로 활용할 수 있습니다.
학습을 촉진하고 성장을 장려하는 소프트웨어 엔지니어링 업무 환경은 개발자의 기술을 발전시킬 뿐만 아니라 동기 부여도 높일 수 있습니다. PwC의 2025년 글로벌 인력 전망 및 우려 설문조사(2025 Global Workforce Hopes and Fears Survey)에 따르면, "역량 향상을 위한 지원을 받는다고 느끼는 작업자는 지원을 가장 적게 받는다고 느끼는 작업자보다 동기 부여가 73% 더 높습니다." 2 동기 부여가 된 프로그래머는 잠재적으로 더 많은 참여와 생산성을 얻을 수 있으며, 이는 결과적으로 개발자 만족도와 직무 유지를 강화할 수 있습니다.
기술 향상을 위한 일반적인 기회에는 온라인 과정에 등록하고 관련 컨퍼런스 및 워크숍에 참석하는 것이 포함됩니다. 지속적인 개선을 위한 다른 방법론으로는 코드 후기, 멘토링 및 페어 프로그래밍이 있습니다. 구성원들은 이러한 실무 경험을 통해 지름길, 전략 및 인사이트를 공유하여 협업, 지원 및 팀워크를 중시하는 문화를 조성할 수 있습니다.
코딩 기술과 도메인 전문 지식은 필수이지만, 프로그래머는 고품질 도구를 통해 이러한 기술과 전문 지식을 전달해야 합니다. 여기에는 통합 개발 환경(IDE), 프로그래밍 언어 및 프레임워크, 프로젝트 관리 소프트웨어 및 버전 관리 시스템 등이 포함됩니다.
이러한 도구가 개발 워크플로 및 소프트웨어 제공 프로세스와 원활하게 조화를 이루도록 하여 소프트웨어 구축 속도를 높이고 개발 관련 불편을 줄이세요. 레거시 시스템 및 모놀리식 아키텍처와 관련된 기술 부채를 피하기 위해 검증된 최신 기술을 선택하세요.
프레임워크와 언어 측면에서 비즈니스 성과 및 프로젝트 요구 사항에 부합할 뿐만 아니라 팀의 능력에도 부합하는 프레임워크와 언어를 선택하세요. 내용이 탄탄한 문서는 문제를 신속하게 해결하는 데 도움이 될 수 있으며, 활발한 커뮤니티는 지원을 제공할 수 있습니다.
측정하지 않은 것은 개선할 수 없다는 격언은 개발자 생산성에도 적용됩니다. 기술 기업과 연구 기관에서는 개발자 생산성을 측정하는 데 널리 사용되는 벤치마크로 DORA와 SPACE를 비롯한 다양한 지표를 도입했습니다.
Google Cloud의 장기 연구 프로그램인 DORA는 "소프트웨어 제공 및 운영 성능을 주도하는 기능을 이해하는 것"을 목표로 합니다. 다음은 DORA의 5가지 주요 지표입니다.
변경 리드 타임(주기 시간이라고도 함)은 코드 변경 또는 커밋이 프로덕션에 도달하는 데 걸리는 시간을 측정합니다.
배포 빈도는 팀이 변경 사항을 프로덕션에 배포하는 빈도를 측정합니다.
실패한 배포 복구 시간(이전에는 평균 복구 시간 또는 MTTR이라고 함)은 배포 실패를 복구하는 데 걸리는 시간을 측정합니다.
DORA 지표는 소프트웨어 변경의 안정성과 처리량의 병목 현상을 나타낼 수 있는 정량적 측정치를 나타냅니다.
한편, GitHub와 Microsoft의 연구원들은 다음의 생산성 지표로 구성된 SPACE 프레임워크를 만들었습니다.
만족도 및 웰빙
성능
활동
커뮤니케이션 및 협업
효율성 및 흐름
SPACE 지표는 정성적이고 주관적이기 때문에 측정하기가 더 어려울 수 있습니다. 특정 시점의 데이터를 포착하는 실시간 설문조사가 도움이 될 수 있습니다.
정량적 측정과 질적 측정을 결합하면 개인 성과와 팀 성과 모두를 더욱 균형 잡힌 시각으로 볼 수 있습니다. 시간 경과에 따라 비교할 수 있는 기준 지표를 설정하고, 개발자 생산성 지표를 더 잘 시각화할 수 있는 대시보드를 구현하거나 채택하는 것을 고려해 보세요. 단일 지표에 집착하지 말고 팀에 가장 중요한 지표를 선택하여 팀이 올바른 지표에 집중할 수 있도록 하세요.
무엇보다도 지표를 목표가 아닌 가이드로 취급해야 한다는 점을 기억하세요. 그렇지 않으면 개발자는 가치를 제공하는 것보다 지표를 충족하는 데 더 많은 노력을 기울이게 되어 생산성을 높이는 게 아니라 오히려 저해하게 됩니다. 이러한 측정 결과는 무엇을 개선해야 하는지 알려주고 보다 생산적인 소프트웨어 엔지니어링 팀을 향한 여정을 시작할 수 있게 해 줍니다.
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1. Unlocking the value of AI in software development, McKinsey, 2025년 11월 3일
2. Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025, PwC, 2025년 11월 12일