AI가 정말 코딩 속도를 높여줄까요?

연구 결과의 나머지 절반도 마찬가지로 흥미롭습니다. 개발자들은 시작하기 전에 AI가 작업 속도를 24% 높일 것으로 예상했습니다. 그러나 19%의 속도 저하를 경험한 후에도 AI가 20%나 속도를 높였다고 믿었습니다.

그렇다면 이러한 인식 격차의 원인은 무엇일까요? 이 연구의 저자 중 한 명인 METR의 Nate Rush를 만나 이야기를 들어보았습니다. Rush는 IBM Think에 "이는 훌륭한 질문이지만 우리의 연구에서는 완전히 이야기하지 못하는 질문입니다."라고 말합니다. "이상적으로는 향후 연구를 통해 개발자의 AI 유용성에 대한 기대가 도구 사용 방식에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 이러한 인식 격차가 존재하는 이유를 더 탐구할 것입니다."

이 연구는 인식 문제 외에도 여러 가지 중요한 질문을 제기합니다. 과연 시간 절약만이 개발자의 생산성을 측정하는 유일한 방법일까요? 코드 품질 및 팀 영향력과 같은 지표가 전체 그림에 어떻게 들어맞을까요?

"저희 연구는 생산성의 한 측면인 시간 절약에 대해서만 이야기하고 있습니다."라고 Rush는 말합니다. "'하나의 올바른 지표'는 없지만, AI 도구의 영향력에 대한 정보를 제공하는 지표의 모음일 가능성이 높습니다." 그는 이번 연구는 시간에 초점을 맞췄지만, 그의 팀은 개발자 생산성의 SPACE 프레임워크(SPACE는 만족, 성능, 활동, 커뮤니케이션, 효율성의 줄임말)가 향후 방향을 생각하는 데 유용하다는 것을 알게 되었다고 덧붙였습니다.

또 다른 질문입니다. 모델 버전(이 경우 Claude 3.5 및 3.7 Sonnet)이 성능 시간에 영향을 미칠 수 있을까요? "이것이 현실입니다."라고 Hay는 말했습니다. "버전이 중요하다고 생각합니다. Claude 4 Sonnet이 훨씬 낫습니다. Claude 4 Opus가 훨씬 더 좋습니다. 조금 더 나아졌다고 말하는 것이 아닙니다. 우리는 훨씬 더 나은 방법에 대해 이야기하고 있습니다."

이 연구에 참여한 16명 중 한 명인 Quentin Anthony에 따르면 인적 요소도 또 다른 중요한 고려 사항입니다. "우리는 LLM을 도구라고 말하고 싶지만, 마법의 총알처럼 취급합니다."라고 그는 X에 썼습니다. "LLM은 문제를 한 번에 해결할 수 있는 큰 도파민 지름길 버튼입니다. 1% 확률로 모든 것을 고칠 수 있는 버튼을 계속 누르시나요? 적어도 저에게는 힘든 대안보다 훨씬 더 즐겁습니다."(Anthony는 소셜 미디어로 인한 주의 산만함이 지연을 유발하는 또 다른 쉬운 방법이라고 덧붙였습니다.)

그렇다면 AI 코딩 어시스턴트가 진화하고 개선됨에 따라 소프트웨어 개발에 장기적으로 가장 지속 가능한 영향을 미칠 수 있는 분야는 어디일까요? "안정적이고 신뢰할 수 있으며 유용해지면 테스트, 품질 보증, 접근성 등 QA 계층에 코드 어시스턴트가 가장 적합할 것 같습니다."라고 Hagerty는 말합니다. "제약이 있고 규칙에 기반한 것이 이러한 도구를 가장 잘 활용할 수 있습니다."

그 이유는 코드를 작성하는 것과 검사하는 것이 근본적으로 다르기 때문이라고 했습니다. "코딩은 그 자체로 창의적인 활동입니다. 독특한 에코시스템에서 무에서 유를 창조하고 있습니다. AI 어시스턴트는 이러한 뉘앙스를 놓치고 있습니다. 하지만 더 일반적이고 보편적인 규칙 시스템을 사용하여 테스트할 수 있습니다."