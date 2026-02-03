従来、開発者はカスタム・コードを記述したり、さまざまなプログラミング言語を使用してポイントツーポイント統合を構築したり、エンタープライズ・サービス・バス（ESB）などのエンタープライズ・ミドルウェアを使用したりすることで、システムを統合していました。これは時間のかかるプロセスであり、専門的なソフトウェア開発リソースに大きく依存していました。

同時に、企業のIT環境はますます複雑化しており、既存の統合アプローチにはさらなる負荷がかかっています。アプリケーションとデータは現在、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境に分散しており、多数のSoftware as a Service（SaaS）ツールの急速な導入によって、「SaaSスプロール」（組織内でのSaaS製品の導入と利用の無秩序な拡大）が生じています。その結果、アプリケーション、データ、API連携は、すでに人手不足のITチームにとってますます困難になっています。

ローコード統合プラットフォームは、多くの場合、Platform as a Service（PaaS）製品（ローコードiPaaS）として提供され、これらの課題を解決するために導入されました。これらのクラウドベースのプラットフォームには、ドラッグ・アンド・ドロップ・キャンバス、フローチャート形式のワークフロー、グラフィカルな設定機能、ワークフロー内の操作やタスクを表す事前構築済みのノードやブロックなどのローコード・ツールが含まれており、カスタム・コードや高度な開発スキルへの依存を軽減します。これらの視覚的で使いやすいツールは、技術チームと非技術系ユーザーの両方が、より簡単に統合を構築、デプロイ、保守できるように支援します。



ローコードのiPaaSソリューションは、チームメンバーがワークフローを設計および自動化し、反復的なタスクを排除し、アプリケーションやプラットフォーム間でデータの一貫性を維持するのにも役立ちます。ローコード・ツールやノーコード・ツールによって統合機能へのアクセスが拡大し、企業全体でより多くの人がソリューションの構築に参加できるようになり、ボトルネックの削減や提供の合理化が可能になります。

フュージョン開発（フュージョン・モデルとも呼ばれる）は、このテクノロジーに対する一般的なアプローチの1つです。フュージョン開発では、シチズン・デベロッパーとプロフェッショナル・デベロッパーが協力してアプリケーションを構築、デプロイ、管理します。例えば、シチズン・デベロッパーは迅速で視覚的なフロントエンド開発にローコード・ツールを使用する一方で、プロフェッショナル・デベロッパーは、ローコード・ツールやシチズン・デベロッパーの能力を超える複雑な機能、バックエンド構成、カスタム統合のための従来型のコードを作成します。

IDCによると、経営幹部は現在、アプリケーション・ポートフォリオの約28%がローコードまたはノーコード・テクノロジーで管理されていると推定しており、この数字は今後5年以内にほぼ40%に増加すると予想されています1。この急速な成長は、ローコード統合がITチームとシチズン・デベロッパーの双方にもたらすメリットを反映しています。