APIオーケストレーションとは

オーケストレーションについて簡単に考えると、他のAPIを管理する単一のAPI（オーケストレーション・レイヤー）を提示します。これにより、クライアントは1つのAPIを呼び出して、それぞれ独自のAPIを持つ複数のサービスとリソースを含むワークフローにアクセスできるようになります。

クライアントとAPIの間にAPIオーケストレーションレイヤーを追加することで、組織は複数のサービスとアプリケーションを調整して、単一のスムーズなシステムを作成できます。

多くの組織では、ビジネス・タスクを完了するために連携する、複雑に張り巡らされたAPIに依存しています。これらのAPIは舞台裏で忙しく動作します。効率的に作業するには、APIリクエストを行うクライアントと、他のアプリケーションやサービスの両方と通信する必要があります。APIオーケストレーションは、既存のサービスの上に機能層を追加し、これらのサービスすべてが相互に連携して動作できるようにします。これにより、バックエンドが正常に動作している間、ユーザーにはスムーズなフロントエンド・エクスペリエンスが提供されます。

APIオーケストレーションは、組織がデジタル・トランスフォーメーションを進めており、同じコンピューティング環境内にレガシーと新しいシステムおよびサービスの両方が含まれている場合に特に重要です。レガシー・システムでは、多くの場合、複数のAPIタイプが混在しており、SaaSアプリケーションとオンプレミス・システムおよびデータベース間の通信の調整は、オーケストレーション・レイヤーを通じて実現できます。

APIオーケストレーションは、アプリケーションの機能が多数の個別のコンポーネント間の通信に依存するマイクロサービス・アーキテクチャーでも重要です。これらのコンポーネントはAPIを介して通信し、オーケストレーションはこれらの個々のコンポーネントを管理および調整して、より大規模なサービスの提供を可能にします。