現代のIT環境は、複数のデータセンター、クラウド・プロバイダー、ハイブリッド・アーキテクチャにまたがり、ますます複雑になっています。かつては数台のサーバーで実行されていたワークロードは、現在では複数のリージョンに分散された数千のコンテナとマイクロサービスで実行されるようになりました。

このインフラストラクチャーを手作業で管理する（サーバーを個別に構成する、スプレッドシートで依存関係を追跡する、システムごとに更新する）と、数週間にわたる作業、高いエラー率、デプロイメント・ウィンドウの逸脱につながる可能性があります。

インフラストラクチャーのオートメーションは、手動による構成を、コード主導型で反復可能で自動化されたワークフローに置き換えることで、このプロセスを合理化します。手動によるデプロイメントを何週間も待つことなく、組織は環境全体を数分でプロビジョニングできます。このアプローチにより、信頼性が向上し、構成エラーが減少し、オンデマンドの拡張性が実現します。

例えば、ブラックフライデーに向けてマイクロサービス・アプリケーションをクラウド・リージョン全体に手動でデプロイする場合、企業はサーバーのプロビジョニング、ロード・バランサーの構成、各リージョン間のネットワーク接続の確立に数週間かかります。ITインフラストラクチャーのオートメーション・ツールを使用すると、同じデプロイメントに数分しかかかりません。

インフラストラクチャーのオートメーションでは、継続的統合と継続的デリバリー（CI/CD）パイプライン、コンテナのオーケストレーション、インフラストラクチャーとしてのコード（IaC）などのDevOpsプラクティスもサポートされます。