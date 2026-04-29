IaC（コードとしてのインフラストラクチャー）は、手動プロセスではなくスクリプトを使用してITインフラストラクチャーをプロビジョニング・管理する手法で、構成ドリフト管理のための最も強力なツールの1つです。

IaCは、ネットワークの望ましい状態を、すべてのネットワーク・コンポーネントを比較できるバージョン管理されたコードに変換することで、構成ドリフトに対処するのに役立ちます。

例えば、Terraformでは、変更が加えられると、IaCツールは状態ファイル（プラットフォームのネットワークに対する最新の見方）を宣言された構成ファイル、つまりネットワークが「あるべき」状態を示すファイルと比較します。Terraformは、状態ファイルと宣言された構成との間の不一致を、構成ファイルに合わせてインフラストラクチャーを更新することで解決し、ドリフトが発生する可能性を低減します。

組織がIaCツールに厳格なアクセス制御を課すと、ドリフトの可能性はさらに減る可能性があります。IaCへのアクセスを許可された個人のみに制限することで、インフラストラクチャー構成全般を変更する能力を組織は制限できます。また、変更が行われるとIaCバージョン管理プロセスが実行されるため、ドリフトのリスクがさらに軽減されます。