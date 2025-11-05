コンピューター支援施設管理（CAFM）システムは、新しいテクノロジーを迅速に統合して効率を高めることができるため、人気が高まっていますが、企業が使用する施設管理ソフトウェアはそれだけではありません。ここでは、同様に機能する他の2種類の施設管理ソフトウェアを見ていきます。

コンピュータ保守管理システム（CMMS）

設備保全管理システム（CMMS）は、個々の資産に関する保守業務を集中管理し最適化するソフトウェア・システムです。

CMMSは通常、CAFMよりも焦点を絞って技術的であり、リソース配分、不動産管理、その他の非技術的な資産関連分野に関連する情報を追跡することができます。

統合型職場管理システム（IWMS）

統合職場管理システム（IWMS）は、CAFMが通常処理するよりもさらに幅広いメトリクスを追跡するという点で、CAFMとの関係という点ではCMMSとは正反対です。

企業は多くの場合、CAFMとCMMSの機能を組み合わせて、プロジェクト管理チームに資産運用実績とそれが全体的なビジネス状況にどのように関連するかを全体的に把握できるようにしています。

IWMSは通常、単一の使いやすいダッシュボードを通じて、CAFM機能をリース管理やキャッシュ・フロー、持続可能性などの分野に拡張したいと考えている大規模組織で使用されます。