コンピューター支援施設管理（CAFM）は、企業が施設管理の重要な側面、つまり保守、運用、ワークフローなどを自動化および最適化するのに役立つソフトウェア・ソリューションの一種です。
CAFMシステムは、企業が業務の持続可能性と効率性を高め、資産管理、スペース管理、保守運用に関するデータに基づく意思決定を支援します。
CAFM以前は、施設管理はほとんど手作業で行われ、チームは事後対応型保守（物的資産が故障するのを待ってから修理すること）に頼っていました。1990年代から2000年代にかけて、ネットワーク・インフラストラクチャーの台頭に伴い、急速に拡大するデジタル・テクノロジーに依存していたこともあり、CAFMシステムが普及しました。今日、CAFMソフトウェアは、デジタル・トランスフォーメーションへの取り組み、つまり組織のあらゆる側面にデジタル・ツールを取り入れる戦略的イニシアチブの鍵を握るものとなっています。
人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、機械学習（ML）、生成AIを活用し、CAFMシステムは複雑でほぼ自律的なツールとなり、ますます複雑なタスクをこなせるようになりました。
最新のCAFMソフトウェア・ダッシュボードは、資産のエネルギー消費、スペースの使用状況、物理的な状態などをリアルタイムで可視化し、利害関係者が最も価値のある資産に関して、より戦略的で費用対効果の高い意思決定を行えるよう支援します。
コンピューター支援施設管理（CAFM）ソフトウェア・システムは、常にリアルタイムでデータを収集し、IoTテクノロジーを活用して資産の健全性に関する情報を単一の集中型ダッシュボードに表示します。
CAFMソフトウェアは、施設運用チームが詳細な視覚化で物的資産を監視し、これまで手入力が必要だった保守スケジュール、在庫管理、スペース管理などの機能を自動化するのに役立ちます。
CAFMプラットフォームはモジュール式機能で構築されており、施設の運用と管理のさまざまな側面を担う独立したソフトウェア・コンポーネントです。ここでは、CAFMシステムで最も一般的な5つのモジュールをご紹介します。
コンピューター支援施設管理（CAFM）システムは、新しいテクノロジーを迅速に統合して効率を高めることができるため、人気が高まっていますが、企業が使用する施設管理ソフトウェアはそれだけではありません。ここでは、同様に機能する他の2種類の施設管理ソフトウェアを見ていきます。
コンピュータ保守管理システム（CMMS）
設備保全管理システム（CMMS）は、個々の資産に関する保守業務を集中管理し最適化するソフトウェア・システムです。
CMMSは通常、CAFMよりも焦点を絞って技術的であり、リソース配分、不動産管理、その他の非技術的な資産関連分野に関連する情報を追跡することができます。
統合型職場管理システム（IWMS）
統合職場管理システム（IWMS）は、CAFMが通常処理するよりもさらに幅広いメトリクスを追跡するという点で、CAFMとの関係という点ではCMMSとは正反対です。
企業は多くの場合、CAFMとCMMSの機能を組み合わせて、プロジェクト管理チームに資産運用実績とそれが全体的なビジネス状況にどのように関連するかを全体的に把握できるようにしています。
IWMSは通常、単一の使いやすいダッシュボードを通じて、CAFM機能をリース管理やキャッシュ・フロー、持続可能性などの分野に拡張したいと考えている大規模組織で使用されます。
デジタル・トランスフォーメーションのような広範で戦略的な取り組みの実現から、資産機能のきめ細かなリアルタイムでの把握に至るまで、最新のコンピューター支援施設管理（CAFM）システムには多くのメリットがあります。最近のレポートによると、CAFMソフトウェアの世界市場は今後10年間で2倍以上に拡大し、2024年の38億米ドルから2033年までに96億米ドルに増えると予想されています。1
ここでは、最も一般的なメリットをいくつか見ていきましょう。
CAFMシステムは、複数の重要な方法を使って組織の主要な業務効率を改善します。最新のCAFMプラットフォームは、AI、IoTおよびML機能を活用することで、作業指示書の作成や保守のスケジュール設定などの一部の手動タスクを自動化します。
インテリジェントなCAFM自動化により、保守チームは人的リソースをその専門知識に適した作業に再割り当てし、時間を節約して効率を高めることができます。
CAFMソフトウェアは、チームがリアルタイムの情報で資産を監視および保守可能にすることで、運用中のすべての資産に詳細な運用実績履歴を確保し、チームが運用に関する戦略的な意思決定を下せるようにします。
詳細な運用実績指標を使用することで、施設管理者は資産に必要な保守の種類と修理の最適なスケジュール方法を決定できます。また、CAFMシステムを通じて資産運用実績を追跡することで、各資産が最高の運用実績を発揮できるようにしながら、保守コストを削減することができます。
CAFMプラットフォームは、予防・予知保全の側面を自動化し、正確で詳細なデータを提供することで、管理者が重要なコンポーネントの交換時期を把握できるようにして、資産のライフサイクルの延長を支援します。
CAFMはこの方法で資産を確実に整備することで、チームが事後対応型の保守プロセスから事前対応型の保守プロセスに移行できるようにし、資産が故障する可能性を低減します。事前対応型の保守を長期間にわたって実施すると、資産の軽微な問題がより大きな問題に発展するのを防ぎ、全体的な使用期間（ライフサイクル）を延ばすことができます。
資産をより長く使用し、より綿密に追跡し、長期にわたって修理のニーズに対応することで、組織は資産の所有と運用にかかる全体的なコストを削減できます。
CAFMは業務効率を改善し、チームが保守活動をより綿密に追跡できるようにすることで、企業の全体的なコスト削減に直接貢献します。最近のCAFMシステムには、リース管理と不動産監視モジュールも統合されており、物的資産の長期コストを可視化できます。
最新のCAFMプラットフォームは、資産に取り付けられたIoTセンサーから大量のデータを収集するだけでなく、ビッグデータの分析を実行することで、組織が傾向を発見し、より戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
CAFM分析ツールは、エネルギー消費量、保守コスト、スペース使用率など、施設と資産管理の主要な側面を可視化し、コストの削減と効率化を実現します。
現代の組織は、コア・ビジネス・プロセスの適応性、効率性、回復力を高める幅広い作業にコンピューター支援施設管理（CAFM）ソリューションを使用しています。ここでは、CAFMシステムをエンタープライズ・レベルで適用する方法をいくつか見てみましょう。
不動産は、取得および維持するのに最も費用がかかる資産の1つです。CAFMソフトウェアは、組織が信頼できる一元化されたハブを提供して、リース期間と期間を追跡し、オフィス・レイアウトを最適化し、テナントに関する情報を保管します。
CAFMシステムは、利害関係者がスペースの使用状況をリアルタイムで把握できるようにすることで、エンタープライズ・レベルでの不動産管理を最適化し、より賢明で戦略的な意思決定を支援します。
高度なCAFM資産管理モジュールは財務データと統合できるため、予算要件を満たす方法で不動産を管理できます。
CAFMシステムはCMMSソフトウェアと統合され、保守業務に不可欠でありながら長年手作業で実行されてきた反復的な作業を自動化します。その例には、作業指示書の割り当て、保守コストの追跡、資産運用実績メトリクスの分析などが含まれます。
IoT（モノのインターネット）センサーは、資産運用実績メトリクスが設定されたしきい値を下回ったときに、保守と修理をスケジュール設定する自動プロセスをトリガーします。たとえば、IoTセンサーを備えたコンポーネントが故障に近づくと、CAFMソフトウェアは自動的にその交換をスケジュール設定できます。以前は、同じコンポーネントが磨耗して故障し、交換する前に不必要なダウンタイムが発生する可能性がありました。
サステナビリティーの目標設定と達成には、体系的なデータ収集と分析が必要であり、プロセスはCAFMシステムで自動化および簡素化できます。
CAFMプラットフォームは、エネルギー消費と環境への影響を監視し、目標が達成されていない場合に利害関係者に警告するように設定できます。CAFMソフトウェアは調達の簡素化と強化にも役立ち、特定の環境基準を満たすベンダーのみが使用されるようにします。
CAFMシステムは、厳密なデータ分析、保守手順の改善、コンプライアンス機能の自動化を通じて、従業員と職場の安全性を高めます。
MLアルゴリズムを搭載したCAFMプラットフォームは、大量のシステム・データを監視できるため、設備を確実に安全に使用できます。大規模な世界企業の場合、CAFMソフトウェアはコンプライアンスの慣行を自動化し、ビジネス・プロセスが事業の展開先地域の規制に違反しないようにします。そして、CAFMソリューションは長い監査証跡を維持するように設定できるため、安全性やコンプライアンスに関する問題が発生しても、簡単に発見して修正できます。
CAFMソフトウェアは、資産運用実績と保守を厳密に監視し、可能な限り長く使用できるようにします。CAFMプラットフォームは、タイムライン、保守記録、予算、リソース割り当ての詳細な追跡を通じて、チームが資産を調達から廃棄に至るまで、つまり資産ライフサイクル全体を管理するのに役立ちます。
このようにCAFMを使用して資産を管理すると、企業は設備や施設への投資が自社の厳格な基準を確実に満たし、すべての保守活動が文書化されるようになります。
1980年代と1990年代の始まり以来、コンピューター支援施設管理ソリューションはデジタル・テクノロジーと密接に結びついており、新しいデジタル・ツールが開発されるにつれて、顧客のニーズに合わせて進化してきました。
この傾向は将来的に変わる可能性が低く、CAFMソリューションは成長に向けて確固たる地位を築いています。ここでは、現在CAFMシステムの開発とイノベーションを推進している複数の傾向を見てみましょう。
