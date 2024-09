Che cos'è il cloud banking?

Per i consumatori, il cloud banking ha reso molto più semplici le attività quotidiane come lo shopping e il trasporto. Considera il compito di fare la spesa e andare a prendere i figli a scuola. Prima che il cloud banking diventasse realtà, queste attività richiedevano più soste in luoghi diversi. Ora, qualcuno può realizzarli utilizzando solo uno smartphone con un'app di cloud banking.

Tuttavia, il potere del cloud banking non si ferma al consumatore. Sempre più spesso, il settore bancario lo sta sfruttando per migliorare la sicurezza dei dati, creare prodotti più innovativi e implementare tecnologie all'avanguardia come l'AI e l'Apprendimento automatico (ML) per automatizzare attività complesse. In effetti, le migrazioni al cloud presso gli istituti finanziari sono diventate così diffuse che il settore sta superando di gran lunga gli altri e attualmente rappresenta fino al 16% delle spese globali per il cloud.