Che cos'è la tecnologia sostenibile?

Le tecnologie sostenibili sono in grado di trasformare le supply chain delle aziende garantendo una trasparenza end-to-end. Ad esempio, le organizzazioni possono utilizzare l'AI per monitorare le emissioni di carbonio a monte per identificare sia le opportunità che i rischi ESG. Allo stesso tempo, possono utilizzare il machine learning per prevedere la domanda a valle e distribuire la propria flotta in modo più ottimizzato ed efficiente dal punto di vista energetico. Utilizzando gli insight raccolti dalle tecnologie sostenibili, le aziende possono integrare nella loro supply chain concetti di design circolare, come il riciclo e la rigenerazione, per migliorare e coprire l’intero ciclo di vita di attrezzature e beni.

Le organizzazioni possono utilizzare la tecnologia sostenibile anche per esaminare il proprio ecosistema di partner e fornitori, un'attività che può essere utile nella fase di compilazione delle metriche per la rendicontazione ESG. Le aziende che utilizzano i framework di rendicontazione Global Reporting Initiative (GRI) o Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) sono tenute a segnalare le emissioni Scope 3, una categoria di emissioni di gas serra provenienti dall'esterno di un'azienda (ad es. supply chain, uso dei prodotti, trasporto, smaltimento). Con i dati necessari a portata di mano, le aziende possono tenersi al passo con la rendicontazione e fornire una rappresentazione più accurata delle loro filiere produttive.