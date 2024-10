La selezione di fornitori adatti a soddisfare le esigenze aziendali a lungo termine spesso si traduce in contratti con prezzi e termini di pagamento più vantaggiosi (come prezzi all'ingrosso e commissioni ridotte). Sebbene questa sia una tattica di riduzione dei costi per l'azienda, un prezzo inferiore per un prodotto o servizio può tradursi in prezzi migliori per i clienti, con un vantaggio competitivo.

Tipi specifici di sourcing riducono al minimo i costi in diversi modi. Ad esempio, l'insourcing, che è l'opposto dell'outsourcing e sfrutta le risorse interne che possono rivelarsi meno costose di quelle esterne. Il near sourcing, oltre a ridurre le emissioni, riduce anche i costi di trasporto e i tempi di consegna. E il sourcing globale offre alle aziende l'accesso a risorse meno costose in regioni a basso costo.

Un altro modo per utilizzare metodi di sourcing strategico per ridurre i costi è attraverso la trasformazione digitale, come l'automazione dei processi manuali. Il costo dell'errore umano associato ai processi manuali può essere molto elevato, per non parlare del peso che può avere sulla fiducia nelle relazioni con i clienti e i fornitori. La tecnologia che semplifica e automatizza le transazioni e la gestione dei contratti può ridurre in modo significativo questi errori e velocizzare i processi di sourcing.

I team di sourcing e approvvigionamento possono inoltre sfruttare strategicamente i dati e l'intelligence per determinare quale fornitore fornirà il massimo valore e ridurre al minimo il costo totale del servizio. Soluzioni come IBM Sterling Fulfillment Optimizer aiutano i team a prendere decisioni di sourcing in tempo reale per soddisfare le fluttuazioni della domanda dei clienti. Può inoltre aiutare a ottimizzare i costi di trasporto e gli accordi sui livelli di servizio, nonché migliorare la gestione e la visibilità dell'inventario.