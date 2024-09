"Come ho detto prima, la sicurezza alimentare è una preoccupazione crescente qui in Australia", osserva Antonello. "Alcuni anni fa si è verificato un incidente in cui un operaio scontento in un impianto di confezionamento di fragole ha inserito aghi molto sottili in delle fragole a caso. E tornando ancora più indietro nel passato, un coltivatore di meloni ha avuto un problema con l’acqua utilizzata per il lavaggio della frutta e ha avuto un’epidemia di salmonella che ha causato decessi."

Quando si tratta di reagire a questi possibili problemi di contaminazione, la velocità è fondamentale. Inoltre, i rivenditori e i clienti devono essere in grado di identificare non solo da dove provengono i prodotti problematici, ma anche la posizione di qualsiasi altro prodotto potenzialmente contaminato. Con la soluzione Food Trust attiva, quando avrà sviluppato ulteriormente il sito web del marchio East Fresh Antonello Produce riuscirà a rendere disponibili questi dati ai propri clienti in modo più efficiente.

"Tutto ciò che occorre è un numero di lotto o un numero di fattura e noi possiamo fornire loro la storia completa di quel prodotto", spiega Antonello. "Da quale specifico lotto agricolo proveniva la spedizione? Quando sono stati messi i semi nel terreno? Cosa è stato fatto per migliorare o trattare quel lotto: sono stati usati prodotti chimici o fertilizzanti? Conoscere queste risposte aiuta a differenziare il nostro marchio e a creare fiducia nell'integrità e nella sicurezza degli alimenti che vengono distribuiti, venduti e consumati."

Ora in fase di produzione, Antonello Produce ha già ampliato l’uso della piattaforma IBM Food Trust oltre le angurie, applicandola alle zucche e alle patate dolci, con l’obiettivo di arrivare a incorporare tutte le 300 linee di prodotti. Inoltre, Archisage ha aggiornato il processo di input passando da Excel a Intuit QuickBooks per generare i fogli di calcolo pertinenti.

Inoltre, Antonello Produce è anche alla ricerca di modi per rendere i propri dati di tracciabilità più facilmente disponibili ai consumatori. "Stiamo discutendo delle potenzialità di un sistema a schermo intero in-store", aggiunge Mittal. "Così i consumatori potrebbero scansionare un codice QR sulla confezione e vedere tutti i dati in Food Trust. Vedrebbero così l'intero percorso del loro cibo."

Fornire l’accesso a queste informazioni aiuterebbe inoltre i consumatori a fare scelte più sostenibili riguardo a ciò che mettono nel carrello, consentendo loro di dare priorità ai coltivatori locali o alle pratiche di coltivazione che riducono i danni.