La tracciabilità alimentare deve essere intesa non solo come strumento per identificare l'origine di un prodotto, ma molto altro ancora. La tecnologia offre infinite possibilità e i dati raccolti sono preziosi per la trasparenza dei processi e dei sistemi di intere supply chain. Inoltre, oggi più che mai, la tracciabilità alimentare deve rispondere alla necessità di garantire un consumo consapevole e sostenibile, nonché di proteggere la qualità dei prodotti "Made in Italy".

Poiché, per legge, le origini dell'olio sono già chiaramente indicate sull'etichetta, Coricelli ha scelto di sviluppare il progetto con IBM FoodTrust per approfondire il percorso di qualità che ogni olio compie prima di essere imbottigliato. Stiamo parlando di ciò che il consumatore deve sapere in termini di sicurezza e trasparenza. L'azienda voleva essere la prima industria olearia italiana a compiere questo importante passo, avvicinandosi al mondo della tecnologia e rendendo accessibili a tutti le informazioni tracciate attraverso IBM Food Trust.

Produttori e rivenditori hanno a che fare con un consumatore sempre più esigente e attento che acquista non solo in base al prezzo ma in base alla qualità e alla storia del prodotto e alla fiducia nel brand, che si fonda sulla trasparenza e sull'informazione. "Il rapporto con questo consumatore è la nostra priorità e verso questo stiamo indirizzando i nostri sforzi per garantire la massima trasparenza e qualità."