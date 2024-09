IBM Sterling Fulfillment Optimizer with IBM Watson è un motore analitico cognitivo che migliora i sistemi di gestione degli ordini esistenti. Fornisce un "cervello di big data" ai sistemi di gestione degli ordini e di visibilità dell'inventario già in uso presso i rivenditori che dispongono di capacità di evasione dell'e-commerce.



Con IBM Sterling Fulfillment Optimizer, i rivenditori sono in grado di comprendere meglio e agire in base ai cambiamenti del mercato nel momento in cui si verificano, per bilanciare perfettamente la protezione dei margini, l'utilizzo della capacità del negozio e il rispetto delle aspettative di consegna. Queste decisioni di approvvigionamento possono aumentare notevolmente i profitti, soprattutto durante i periodi di punta.