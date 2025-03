Spark partiziona automaticamente gli RDD su più nodi così da poter elaborare enormi volumi di dati che non rientrerebbero in un singolo nodo. Per evitare la corruzione, ogni singola partizione viene memorizzata su un nodo anziché distribuita su più nodi.

Gli RDD consentono alle organizzazioni di definire il posizionamento delle partizioni di calcolo in modo che le attività possano essere eseguite vicino ai dati richiesti. Questo posizionamento aiuta ad aumentare la velocità di elaborazione.

Inoltre, il numero di esecutori (computer che eseguono attività assegnate dal driver) nel cluster può essere aumentato per migliorare il parallelismo nel sistema. Il livello di parallelismo nell'output dipende dalla quantità di partizioni nell'RDD principale.

Gli RDD possono essere creati in partizioni logiche in un cluster per consentire operazioni parallele su più nodi. Gli RDD possono essere creati da varie fonti di storage stabili, come Amazon Web Services (AWS) S3, Hadoop Distributed File System (HDFS), Apache HBase e Cassandra. Possono essere creati anche tramite linguaggi di programmazione come Scala e Python.