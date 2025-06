Cos'è un sistema operativo real-time (RTOS)?

Un sistema operativo generico (GPOS) e un sistema operativo in tempo reale (RTOS) coordinano entrambi le risorse hardware del sistema (ad esempio, CPU, memoria, dispositivi I/O, archiviazione), ma differiscono significativamente nel loro obiettivo e nelle loro funzionalità.

I sistemi operativi, come Microsoft Windows, Linux e Unix, si concentrano sul raggiungimento del massimo dell'efficienza complessiva del sistema e sul supporto del multitasking, ma si basano su una pianificazione non deterministica. Trattandosi di sistemi non in tempo reale, potrebbero non completare sempre le attività in tempo, in particolare in caso di carichi elevati o in ambienti di macchine virtuali (VM) in cui le risorse sono condivise.

A differenza di un sistema operativo generico, un sistema operativo real-time è progettato per le applicazioni in tempo reale e garantisce che le attività soddisfino requisiti temporali rigorosi, spesso di microsecondi. Le risorse in un sistema in tempo reale sono gestite attraverso una pianificazione deterministica per garantire che le attività ad alta priorità siano completate entro intervalli di tempo specifici, anche sotto carico. Sebbene un RTOS possa supportare le macchine virtuali, il sovraccarico della virtualizzazione può influire sulla sua capacità di soddisfare le richieste in tempo reale.