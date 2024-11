Cos'è un microcontrollore?

I componenti chiave di un microcontrollore sono i seguenti:

Memoria: i microcontrollori contengono sia una memoria volatile (RAM) che, a differenza della memoria di programma, memorizza dati temporanei che potrebbero andare persi se il sistema perde potenza, sia una memoria flash non volatile per memorizzare il set di istruzioni di programmazione del microcontrollore (firmware).





i microcontrollori contengono sia una memoria volatile (RAM) che, a differenza della memoria di programma, memorizza dati temporanei che potrebbero andare persi se il sistema perde potenza, sia una memoria flash non volatile per memorizzare il set di istruzioni di programmazione del microcontrollore (firmware). Periferiche: a seconda dell'applicazione prevista, un microcontrollore può contenere vari componenti ausiliari, come interfacce di input/output (I/O), inclusi timer, contatori, convertitori analogico-digitale (ADC) e digitale-analogico (DAC) (ADC) e protocolli di comunicazione (UART, SPI, I2C). I componenti ausiliari possono includere anche come schermi LCD, porte di connettività Ethernet o interfacce per tali tipi di moduli.

I microcontrollori sono ideali per l'elettronica di consumo alimentata a batteria, come smartphone, smartwatch e altri dispositivi indossabili, perché sono leggeri, piccoli e richiedono una potenza relativamente bassa.

Tra i preferiti dagli appassionati dell'open source, i microcontrollori a basso costo e le schede di sviluppo per microcontrollori, come quelli realizzati da Arduino e Adafruit, possono essere facilmente configurati all'interno di un ambiente di sviluppo integrato (IDE) utilizzando linguaggi di programmazione comuni come C, C++ e Python. Sebbene siano facilmente accessibili anche agli sviluppatori principianti, i microcontrollori vengono spesso utilizzati anche per controllare i sistemi in un'ampia gamma di applicazioni professionali, tra cui prototipazione, robotica, sistemi automobilistici, automazione industriale e applicazioni Internet of Things (IoT).