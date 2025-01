L'informatica neuromorfica potrebbe sembrare un campo nuovo, tuttavia le sue origini risalgono agli anni '80. Era il decennio in cui Misha Mahowald e Carver Mead svilupparono la prima retina e coclea in silicio e i primi neuroni e sinapsi in silicio, aprendo la strada al paradigma dell'informatica neuromorfica.1

Oggi, con i progressi dei sistemi di intelligenza artificiale (AI), queste tecnologie necessitano di hardware e software all'avanguardia. L'informatica neuromorfica può fungere da acceleratore di crescita per l'AI, potenziare le elaborazioni a prestazioni elevate e fungere da elemento costitutivo della superintelligenza artificiale. Sono addirittura in corso esperimenti per abbinare l'informatica neuromorfica al quantum computing.2

L'informatica neuromorfica è stata citata dalla società di consulenza Gartner come una delle principali tecnologie emergenti per le aziende.3 Allo stesso modo, la società di servizi professionali PwC osserva che l'informatica neuromorfica è una tecnologia essenziale da esplorare per le organizzazioni poiché sta progredendo rapidamente ma non è ancora abbastanza matura per diventare mainstream.4