Che cos'è l'Hardware as a Service (HaaS)?

L'Infrastructure as a service (IaaS) è un modello di servizio per la fornitura di risorse di infrastruttura IT come server, macchine virtuali (VM) e altro agli utenti, su Internet, con pagamento in base al consumo.

Come l'HaaS, un modello IaaS consente agli utenti di utilizzare le tecnologie più recenti di cui hanno bisogno a una frazione del costo di proprietà dell'acquisto a titolo definitivo. Funziona anche in base a termini di Service Level Agreement (SLA) simili, con il provider di servizi che si assume la responsabilità di proteggere, aggiornare e mantenere le risorse che fornisce. A differenza dell'HaaS, tuttavia, l'IaaS fornisce risorse di calcolo quasi esclusivamente tramite un cloud pubblico o privato e poche, se non nessuna, vengono mai installate on-premise.