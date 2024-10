Come implementare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

Il GDPR si applica a qualsiasi organizzazione che tratti i dati personali dei residenti europei, indipendentemente da dove ha sede tale organizzazione. Data la natura interconnessa e internazionale dell'economia digitale, ciò include molte, forse anche la maggior parte, delle aziende odierne. Anche le organizzazioni che non rientrano nel campo di applicazione del GDPR possono adottarne i requisiti per rafforzare la protezione dei dati.

Più precisamente, il GDPR si applica a tutti i responsabili del trattamento dei dati e ai subappaltatori del trattamento dei dati con sede nello Spazio Economico Europeo (SEE), che comprende tutti i 27 stati membri dell'Unione Europea più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Un titolare del trattamento dei dati è qualsiasi organizzazione, gruppo o persona che raccoglie dati personali e ne determina l'utilizzo. Si pensi a un rivenditore online che memorizza gli indirizzi e-mail dei clienti per inviare aggiornamenti sugli ordini.

Un responsabile del trattamento dei dati è qualsiasi organizzazione o gruppo che svolge attività di trattamento dei dati. Il GDPR definisce in generale il «trattamento» come qualsiasi azione eseguita sui dati: archiviazione, analisi, alterazione e così via. I responsabili del trattamento includono terze parti che elaborano i dati personali per conto di un titolare del trattamento, come una società di marketing che analizza i dati degli utenti per aiutare un'azienda a comprendere i principali dati demografici dei clienti.

Il GDPR si applica anche ai titolari e ai responsabili del trattamento che si trovano al di fuori del SEE, nel caso in cui soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

L'azienda offre regolarmente beni e servizi ai residenti nello Spazio economico europeo, anche senza scambi di denaro.

L'azienda monitora regolarmente l'attività dei residenti nel SEE, ad esempio utilizzando i cookie di monitoraggio.

L'azienda elabora dati personali per conto dei titolari nel SEE.

L'azienda ha dipendenti nel SEE.

Ci sono altre cose degne di nota riguardo all'ambito di applicazione del GDPR. In primo luogo, si occupa solo dei dati personali delle persone fisiche, chiamate anche soggetti interessati nel linguaggio del GDPR. Una persona fisica è un essere umano vivente. Il GDPR non protegge i dati delle persone giuridiche, come le società, o dei defunti.

In secondo luogo, una persona non deve essere necessariamente un cittadino dell'UE per godere delle protezioni previste dal GDPR. Deve semplicemente essere un residente formale del SEE.

Infine, il GDPR si applica al trattamento dei dati personali praticamente per qualsiasi scopo: commerciale, accademico, governativo e altro. Le aziende, gli ospedali, le scuole e le autorità pubbliche sono tutti soggetti al GDPR. Le uniche operazioni di trattamento esenti dal GDPR sono quelle legate alla sicurezza nazionale o all'applicazione della legge e gli usi puramente personali dei dati.