Guardium Insights affronta le sfide inerenti alle tradizionali soluzioni di sicurezza e conformità dei dati fornendo un hub centralizzato per conservare e mantenere la sicurezza dei dati e i dati di verifica per periodi prolungati. A differenza di altri strumenti disponibili sul mercato, Guardium Insights consente agli specialisti della sicurezza dei dati di archiviare i dati sensibili per tutto il tempo necessario, permettendo loro di creare report dettagliati per i revisori e di applicare l'analisi della sicurezza dei dati a periodi di tempo più lunghi per identificare più vulnerabilità.