Elementi essenziali di SaaS Questa soluzione economica è più adatta alle piccole e medie imprese e offre un percorso guidato facile da seguire per aiutare le aziende a soddisfare la conformità dei dati CCPA. È dotata di reporting automatizzato predefinito, tracce di controllo e supporto per alcuni dei più comuni archivi dati basati sul cloud. La soluzione intuitiva è perfetta per chi è alle prime armi con il mondo della conformità e desidera risolvere le sfide legate alle normative sui dati.

SaaS Standard Questa edizione si adatta meglio alle organizzazioni focalizzate sulla conformità dei dati e alla ricerca di un'introduzione alla sicurezza dei dati. L'edizione Standard offre tutte le funzionalità dell'edizione Essentials, compresa la possibilità di aggiungere un percorso aggiuntivo verso la conformità per normative quali GDPR, HIPAA e PCI. Per iniziare con la sicurezza dei dati, questa edizione offre la flessibilità di creare e personalizzare i propri report per monitorare l'attività dei dati su più cloud store.

SaaS Premium Questa edizione è rivolta alle grandi aziende che dispongono di un programma di sicurezza dei dati consolidato. L'edizione Premium offre tutti i benefici dell'edizione Standard, oltre a un motore di rischio che consente di individuare e assegnare priorità alle minacce che richiedono attenzione immediata. Si integra inoltre con Guardium Data Protection per monitorare l'intero ambiente di database dagli ambienti on-premise al cloud pubblico. L'edizione Premium offre numerose funzionalità che contribuiscono a soddisfare i requisiti normativi in materia di dati e a migliorarne la sicurezza, riducendo al minimo i rischi di violazione grazie al rilevamento automatico delle minacce.