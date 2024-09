Con Guardium Insights SaaS Essential, Standard e Advanced Edition, puoi iniziare subito a raccogliere, analizzare e creare report sull'attività dei tuoi dati. I prezzi di Guardium Insights SaaS si basano sul numero di storage dei dati cloud monitorati e sul volume di storage richiesto.

Guardium Insights SaaS è offerto in tre diverse versioni in base alle tue esigenze e offre aggiornamenti di versione per soddisfare le tue crescenti esigenze.