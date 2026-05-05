L'onboarding automatizzato dei clienti utilizza software e AI per gestire le attività ripetitive necessarie ad accogliere e configurare nuovi clienti. Invece di affidarsi allo sforzo manuale per processi come l'inserimento dei dati, le comunicazioni di routine, la raccolta di documenti, la pianificazione e i controlli di conformità, le organizzazioni utilizzano strumenti di AI e automazione per gestire questi passaggi in modo sistematico. Negli ambienti B2B, l'onboarding automatizzato dei clienti è talvolta chiamato automated client onboarding.
Integrando l'AI e l'automazione intelligente nel processo di onboarding dei clienti, le organizzazioni:
Questi strumenti possono anche semplificare la prima interazione che un cliente ha con un'azienda, creando una prima impressione per l'esperienza del cliente. Bilanciando le tecnologie di automazione rapida e gli incontri ad alto contatto con i rappresentanti umani del servizio clienti, le organizzazioni creano processi più efficaci che bilanciano velocità e autenticità.
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I processi di onboarding manuali richiedevano un impegno intensivo da parte dei rappresentanti del servizio clienti. Questo è particolarmente vero negli ambienti B2B, che possono includere lunghi controlli di conformità, tempo dedicato a tutorial o all'installazione dell'accesso ai sistemi. Automazioni semplici come la Robotic Process Automation (RPA) hanno aiutato a mitigare alcune di queste tensioni.
L'ascesa di tecnologie più avanzate come l'automazione intelligente facilitata dall'AI e l'agentic AI ha aumentato la complessità delle automazioni nell'onboarding dei clienti. Oggi, molti strumenti di automazione si integrano nel software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e l'agentic AI consente alle aziende di scaricare processi complessi con un intervento umano limitato. Strumenti analitici sofisticati aiutano le organizzazioni a sfruttare ed elaborare i dati dei clienti per ottimizzare continuamente il ciclo di onboarding e incrementare la customer retention nelle fasi iniziali.
Secondo una ricerca dell'IBM Institute of Business Value, il 47% dei dirigenti del servizio clienti dichiara già di aver parzialmente automatizzato i propri processi di onboarding. Questa adozione dell'automazione nel processo di onboarding dei clienti sembra destinata ad accelerare.
Di recente, Gartner ha previsto che gli agenti e gli assistenti basati sull'AI saranno tra le soluzioni più valide per l'AI nel servizio clienti. Inoltre, ha notato che il supporto alle operazioni automatizzato, compresa l'assicurazione della qualità e l'ottimizzazione dei compiti di back-office, sembra destinato a trasformare il settore nei prossimi anni.
L'onboarding manuale può essere un processo lento e faticoso. Storicamente, i membri del team potevano inseguire la presentazione di documenti o ritardare l'invio di informazioni critiche. Quando queste azioni sono interdipendenti, i ritardi si accumulano rapidamente.
L'automazione nel lavoro manuale di routine elimina il potenziale di tali lacune. Quando un cliente completa un passaggio, il successivo viene attivato immediatamente. Questo riduce il tempo necessario per completare l'intero processo di onboarding e si scala facilmente senza aumentare il numero di dipendenti.
Come primo punto di contatto con un'azienda, il periodo di onboarding stabilisce il tono per la nuova relazione con il cliente. Un processo frammentato o confuso mette a rischio questa relazione.
L'automazione consente un processo coerente e tempestivo. Con l'automazione del workflow di onboarding, i clienti ricevono comunicazioni rilevanti e proattive, contribuendo a costruire fiducia. E con workflow personalizzati pensati per specifiche persona o account, ogni cliente riceve informazioni rilevanti per la propria situazione specifica, migliorando la soddisfazione iniziale e riducendo l'abbandono precoce.
I processi di onboarding richiedono ai rappresentanti del servizio clienti di gestire diversi compiti manuali ripetitivi che, se non eseguiti correttamente e rapidamente, potrebbero danneggiare le relazioni critiche con i clienti. Gli esempi includono l'inserimento di dati errati in un CRM o l'invio di un documento al cliente sbagliato. L'automazione riduce il potenziale di questi errori grazie alla trasmissione diretta dei dati, con conseguente riduzione degli errori e processi più affidabili.
Per settori come i servizi finanziari e la sanità, l'onboarding richiede importanti requisiti normativi. Passaggi mancanti o completi nel processo possono esporre le aziende a responsabilità legali o sanzioni. L'automazione impone la conformità come parte strutturata del workflow di onboarding, aiutando a garantire che gli standard di conformità vengano rispettati pienamente prima che il cliente possa passare al passo successivo. Inoltre, le tracce di audit digitali possono essere create automaticamente, fornendo un registro affidabile di ogni azione.
Come Yashoda Bhavnai, responsabile dell'AI di Box, ha recentemente dichiarato al podcast AI in Action di IBM, la sua azienda ha sviluppato una suite di strumenti di automazione per estrarre metadati dai documenti di conformità, riducendo l'errore umano e accelerando notevolmente il processo. "Utilizzare l'AI per alcune delle nostre soluzioni, per renderle quasi automatiche... è stato un gioco da ragazzi", ha detto, "E riduce il carico umano di dover leggere un documento di 100 pagine solo per sapere se è conforme."
L'automazione centralizza il processo di onboarding e genera insight azionabili in ogni fase. I dashboard in tempo reale possono far emergere gli stati di tutti gli onboarding attivi e segnalare le attività scadute. Nel tempo, i dati diventano un asset strategico.
Unificando i dati tra i workflow di onboarding, un'organizzazione può trarre vantaggio dal process mining per ottimizzare ulteriormente il processo di onboarding. Utilizzando l'AI per analizzare i registri degli eventi nel software CRM e in altri sistemi, le organizzazioni rivelano i colli di bottiglia e le opportunità di rielaborazione dei processi. Come ha rilevato l'IBM Institute for Business Value, il process mining può portare a un aumento fino al 72% dell'efficienza operativa e a un picco del 63% della soddisfazione del cliente in diversi dipartimenti e funzioni.
Gli strumenti digitali di onboarding dei clienti semplificano i processi di onboarding dal momento in cui un potenziale cliente diventa cliente, acquisendo i dati giusti dei clienti in modo pulito e immediato. L'automazione dell'acquisizione dei dati iniziali sostituisce i processi manuali disordinati, come i thread di e-mail e i moduli cartacei, creando un processo digitale strutturato dal punto di iscrizione.
I moduli digitali modello sono progettati per raccogliere tutto ciò di cui un'azienda ha bisogno per configurare correttamente un cliente, incluse preferenze di servizio e dati di contatto. Una volta inviate, le informazioni sui clienti possono essere indirizzate automaticamente a un CRM o a un altro strumento di gestione dei progetti, fornendo visibilità a tutti i team. Con una base di dati solida e pulita, i team di servizio clienti prevengono errori e garantiscono meglio che ogni team disponga di una fonte unica e accurata di verità.
Le esperienze di onboarding generiche possono frustrare i clienti con esigenze diverse. Le grandi imprese hanno necessità molto diverse dalle piccole imprese, anche se iniziano a utilizzare gli stessi prodotti o strumenti.
L'onboarding personalizzato utilizza i dati raccolti all'ingresso per creare un workflow personalizzato adatto al profilo specifico del cliente. Questa personalizzazione può assumere diverse forme: potrebbe dettare il tono di comunicazione, la profondità della formazione offerta o quali membri del team vengono assegnati a un cliente.
Utilizzando l'AI augmentation, queste variabili possono essere regolate rapidamente in base a ciò che ha maggiori probabilità di successo per un cliente. Fare ciò riduce confusione e informazioni inutili, e favorisce un coinvolgimento del cliente più profondo nelle prime fasi. L'AI può anche agire come un agente di supporto clienti sempre attivo, fornendo assistenza utile e immediata.
Una comunicazione costante e tempestiva durante il processo di onboarding aumenta la fiducia dei clienti. I processi di onboarding automatizzati aiutano a garantire che i clienti ricevano i messaggi giusti al momento giusto.
In questo processo, i messaggi e il workflow di supporto sono attivati da azioni specifiche e si conformano alle esigenze e preferenze del cliente. Questo potrebbe significare messaggi di promemoria quando un cliente non ha completato un'azione richiesta, un'e-mail di benvenuto personalizzata nel momento in cui l'iscrizione viene confermata, o una guida passo-passo all'inizio di ogni fase di onboarding. Oltre a mantenere aggiornati sia i membri del team che i clienti, le comunicazioni automatizzate riducono le chiamate di supporto e accelerano i tassi di completamento.
Il processo di onboarding richiede una documentazione significativa in quasi ogni fase: contratti, accordi di servizio, moduli di conformità normativa e termini di utilizzo. Sebbene necessario, questo processo di documentazione può essere lento e difficile da gestire manualmente.
Grazie alla gestione automatizzata dei documenti, le organizzazioni possono tracciare documenti e archiviare accordi in modo rapido ed efficiente. Grazie a questi processi, i sistemi automatizzati generano i documenti corretti per ciascun cliente in base al suo profilo e li inviano direttamente al cliente tramite una piattaforma di firma digitale.
I sistemi di automazione monitorano anche lo stato del completamento, aiutando a garantire che nulla sfugga. Quando un documento viene firmato, la copia viene automaticamente memorizzata nella posizione corretta e si attiva la fase successiva del workflow. Per le aziende con requisiti documentali complessi, l'automazione gestisce anche il sequenziamento, assicurandosi che i documenti vengano richiesti nell'ordine corretto.
Sebbene le preferenze di onboarding individuali possano variare, spesso i nuovi clienti richiedono un insieme prevedibile di compiti interni: assegnare un account manager, impostare i canali di comunicazione, configurare un ambiente di servizio, programmare i checkpoint di revisione. L'automazione delle attività può creare automaticamente una struttura di progetto dopo la conferma di un cliente. Ciò potrebbe significare generare informazioni da includere in uno strumento di gestione dei progetti, assegnare compiti ai membri del team competenti o creare programmi di onboarding interni.
Catene di e-mail infinite che negoziano i calendari delle riunioni e i piani di pagamento possono ritardare l'inizio di un processo di onboarding significativo. L'automazione semplifica entrambi i processi.
L'automazione della programmazione consente ai clienti di prenotare le chiamate di avvio e le sessioni di formazione direttamente nella disponibilità di un team; le attività di follow-up possono essere create in base al tipo di chiamata. Per quanto riguarda i pagamenti, l'automazione può gestire la generazione delle fatture, l'invio di link di pagamento o il follow-up delle fatture non pagate. Insieme, queste automazioni eliminano due delle fonti più comuni di ritardo nelle prime relazioni con i clienti.
L'automazione genera dati preziosi che permettono alle organizzazioni di migliorare continuamente. Le fasi del workflow di onboarding automatizzato producono dati strutturati in base a ciascuna attività. L'analytics automatizzata consolida questi dati in dashboard e report, offrendo ai team di servizio clienti una visione in tempo reale e storica delle prestazioni di onboarding.
Utilizzando analytics automatizzata, le organizzazioni possono tenere traccia di metriche chiave come il tempo medio di onboarding o i tassi di abbandono in fasi specifiche. Questa visibilità supporta interventi immediati e offre opportunità di miglioramento a lungo termine. Nel tempo, questi dati possono contribuire a promuovere una cultura di miglioramento continuo.
Diversi tipi di clienti richiedono diversi percorsi di onboarding e molte delle tecnologie intelligenti odierne rendono più facile offrire approcci personalizzati. Potrebbe essere utile utilizzare analytics basata sull'AI per segmentare i potenziali gruppi di clienti per tipo, dimensione o caso d'uso prima di costruire workflow differenziati per ciascuno. I clienti delle piccole imprese e quelli enterprise probabilmente avranno esigenze e tempistiche differenti. In generale è buona prassi personalizzare le automazioni per servire bene ogni segmento.
Prima di progettare workflow automatizzati, le organizzazioni devono sapere dove si trovano e dove l'automazione può produrre il massimo valore. Quando si costruisce un nuovo workflow, è utile mappare i workflow esistenti e documentare le attuali fasi di onboarding end-to-end. Questo aiuta a identificare i colli di bottiglia e le ridondanze, nonché ad allinearsi sui processi ideali. La mappatura offre inoltre ai principali stakeholder il tempo di spiegare i nuovi processi ai dipendenti, oltre a definire una chiara titolarità sui nuovi sistemi automatizzati.
L'automazione è più potente quando è integrata tra i sistemi. Invece di automatizzare semplicemente un processo o una piattaforma, le organizzazioni dovrebbero integrare tecnologie intelligenti tra i team. Se i CRM, le piattaforme di gestione dei progetti, gli strumenti di firma dei documenti e i sistemi di fatturazione non condividono facilmente i dati, i passaggi manuali comprometteranno il processo in generale. Dare priorità agli strumenti che consentano un flusso di dati più semplice e bidirezionale per evitare la creazione di silos non necessari.
L'obiettivo dell'automazione non dovrebbe mai essere quello di rimuovere completamente gli esseri umani dal processo di onboarding, ma piuttosto di rafforzare e potenziare le storie di successo di clienti. Le automazioni dovrebbero essere costruite con chiari trigger di escalation e criteri specifici per il coinvolgimento umano; ad esempio, quando si tratta di clienti di alto valore, conti complessi o clienti a rischio. I workflow dovrebbero anche essere progettati per un passaggio rapido e semplice, in cui i membri del team ricevono immediatamente tutti i dati rilevanti. Le migliori esperienze di onboarding combinano l'efficienza dell'automazione con le capacità di pensiero critico e l'empatia proprie dei dipendenti umani.
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