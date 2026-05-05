I processi di onboarding manuali richiedevano un impegno intensivo da parte dei rappresentanti del servizio clienti. Questo è particolarmente vero negli ambienti B2B, che possono includere lunghi controlli di conformità, tempo dedicato a tutorial o all'installazione dell'accesso ai sistemi. Automazioni semplici come la Robotic Process Automation (RPA) hanno aiutato a mitigare alcune di queste tensioni.

L'ascesa di tecnologie più avanzate come l'automazione intelligente facilitata dall'AI e l'agentic AI ha aumentato la complessità delle automazioni nell'onboarding dei clienti. Oggi, molti strumenti di automazione si integrano nel software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e l'agentic AI consente alle aziende di scaricare processi complessi con un intervento umano limitato. Strumenti analitici sofisticati aiutano le organizzazioni a sfruttare ed elaborare i dati dei clienti per ottimizzare continuamente il ciclo di onboarding e incrementare la customer retention nelle fasi iniziali.

Secondo una ricerca dell'IBM Institute of Business Value, il 47% dei dirigenti del servizio clienti dichiara già di aver parzialmente automatizzato i propri processi di onboarding. Questa adozione dell'automazione nel processo di onboarding dei clienti sembra destinata ad accelerare.

Di recente, Gartner ha previsto che gli agenti e gli assistenti basati sull'AI saranno tra le soluzioni più valide per l'AI nel servizio clienti. Inoltre, ha notato che il supporto alle operazioni automatizzato, compresa l'assicurazione della qualità e l'ottimizzazione dei compiti di back-office, sembra destinato a trasformare il settore nei prossimi anni.